https://ukraina.ru/20260825/yuriy-tavrovskiy-v-borbe-s-kitaem-tayvan-mozhet-sygrat-v-tu-zhe-igru-chto-i-ukraina-v-otnoshenii-1082789832.html

Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России

Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России - 25.08.2026 Украина.ру

Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России

Военные приготовления союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены не только против России, но и против Китая и КНДР, что подталкивает наши страны к углублению военного сотрудничества.

2026-08-25T19:04

2026-08-25T19:04

2026-08-25T19:06

интервью

тайвань

китай

япония

си цзиньпин

нэнси пелоси

владимир путин

украина.ру

ввс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.- Юрий Вадимович, президент России Владимир Путин 12 августа посетил ракетный крейсер "Варяг", где в том числе заявил о росте рисков безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каков риск возникновения разного рода конфликтов в этом регионе?- Ситуация на наших тихоокеанских рубежах сложная. За годы СВО сложилось два фронта глобальной холодной войны - европейский и восточный. Европейский фронт протянулся от Норвегии до Румынии, а на украинском участке это противостояние приобрело характер полноценной войны.Почти сложился восточный фронт этой войны, который тянется от Аляски через Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины, Австралия. Изменения, которые происходят сейчас в этом регионе, напоминают то, что происходило на Западе еще несколько лет назад. Не только возникают новые военные альянсы, но и совершенствуются старые. То есть пересматриваются двусторонние договоры США, Японии и Филиппин в сторону усиления союзнических обязательств.Возникают новые структуры, например, треугольник Япония-Южная Корея-США. Или Япония-США-Филиппины. Возник блок AUKUS, куда входят Австралия, Британия, США. У этого блока есть ядерная подкладка, потому что его смысл в том, чтобы базировать в Австралии атомные подлодки и начать их строительство на австралийских верфях. Военно-политический альянс Quad, куда входит Индия, которая считается нашим союзником.Таким образом западный фронт проходит по земле, а восточный – по островам, территориям, отстоящим друг от друга на несколько сотен километров. Но с точки зрения военных технологий это единая линия.Япония при новом премьере пытается сбросить с себя антивоенные оковы, возложенные на нее после разгрома во Второй мировой войне. Япония начинает экспортировать оружие, посылает свои боевые корабли на учения и даже может пожелать обзавестись ядерным оружием. И это реально, поскольку Япония обладает плутонием, который вырабатывают АЭС, ракетными технологиями. Единственное, чего не хватает в этом уравнении, это политической воли. И премьер Такаити пытается сбросить три неядерных принципа и поставить Японию на путь ремилитаризации. Причем это реваншизм одновременно возник и на Западе, где Германия посылает военную технику на Украину.Военные приготовления на восточном фронте направлены не только против нас, но и против Китая и КНДР, что подталкивает наши страны к углублению военного сотрудничества.- Как связаны между собой события на восточном и западном фронтах этого противостояния?- В такой же ситуации находился Советский Союз во время Великой Отечественной войны. Наши основные силы находились на фронте борьбе с нацисткой Германией, но одновременно СССР держал на Дальнем Востоке примерно миллионную группировку. И эта одна из причин того, что японцы не ударили нам в тыл.Визит Путина на крейсер "Варяг" показывает, что мы должны быть готовы к войне на два фронта. Запад может подталкивать Японию, Тайвань к атакам против Китая. На первый взгляд это неравное противостояние, но сравнительно небольшая Украина использует новые методы войны, чтобы держаться против России. Тайвань сейчас производит не только компьютеры и телефоны, он производит дроны, в том числе и на экспорт. И они доходят до украинского фронта через Европу и США. К 2030 году объемы производства дронов на Тайване достигнут миллиона штук в год.И Тайвань может попытаться сыграть в ту же игру, что и Киев. Если, как они считают, ядерное оружие не будет применено, значит, все будет решаться на земле. И здесь моська может не только лаять на слона, но и покусывать его.- В отличие от Украины географическое положение Тайваня затрудняет проведение там сухопутной операции. Но пример войны на Ближнем Востоке показывает, что военные задачи могут решаться с помощью дальних средств поражения – ракет и беспилотников.- Тайвань очень близок к Китаю. Ширина тайваньского пролива всего около 100 километров. С пляжей Сямыня, это миллионный город в провинции Фуцзянь, видны островки, которые принадлежат Тайваню. Чуть дальше расположены более крупные острова, на которых находятся тайваньские войска. В годы Тайваньского кризиса именно с этих островов шел обстрел китайской территории артиллерийскими орудиями.Си Цзиньпин, который более 10 лет был секретарем партийного комитета провинции Фуцзянь, хорошо понимает тайваньскую специфику. Он разработал свою концепцию, которую применил в 2022 году, когда Тайвань посетила Ненси Пелоси. Тогда она была руководителем нижней палаты американского Конгресса. Это была намеренная провокация, поскольку китайцы много раз объясняли, что официальные американские представители не имеют права посещать Тайбэй, создавая ситуацию существования двух китайских государств. Это была красная линия.Пелоси прилетела как воровка. Ночью самолет с выключенными огнями приземлился в Тайбэйском аэропорту. Тогда многие боялись, что китайцы ракетами обстреляют аэропорт и сам город Тайбэй, где проходила встреча с руководством Тайваня. Был страх, что китайцы собьют самолет Пелоси. Но ничего из этого не произошло. После этого некоторые эксперты стали утверждать, что китайцы потеряли лицо.Что сделал Си Цзиньпин? Он поступил по-китайски, дав асимметричный ответ. Он объявил о том, что китайские ВМС и ВВС проведут вокруг острова Тайвань, который является территорией КНР, военный учения. Присутствие в зоне учений будет небезопасным для самолетов и судов других стран. И на протяжении шести дней ни один самолет не прилетал на Тайвань, и ни одно судно не выходило из тайваньских портов. Тайвань лишен своих природных ресурсов и нуждается в непрерывном вывозе своей продукции, поэтому Си Цзиньпин поставил их на колени. После этого там на выборах победили партии, которые выступают против официального отделения от Китая.И хотя сейчас намечается тенденция к улучшению отношений острова и материка, эта тайваньская проблема очень больная мозоль, на которую могут давить американцы. При Байдене это очень чувствовалось.При Трампе американо-китайские отношения улучшились, но не настолько, чтобы исключиться возможность антикитайских провокаций.Северокорейский фактор также очень важен для ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что северные корейцы участвовали в боях в Курской области, только начало. В этом корейцы видят возможность проявить благодарность Москве за помощь в Корейской войне 1950-53 годов. Мы и сейчас активно налаживаем экономическое сотрудничество. Мы передаем им военные технологии. Кроме того, ожидается очередной приезд Ким Чен Ына в Россию.Корейцы и японцы исторически воспринимают друг друга как евреи и арабы на Ближнем востоке. Им даже трудно появляться вместе. Это относится не только к северным корейцам, но и к южным. Американцы заставили правителей Южной Кореи вступать в эти военные соглашения, но это не отражается на настроениях народа и элит. Мой опыт общения с посольством Южной Кореи в Москве показывает, что они не забыли, что происходило, когда Корея была провозглашена колонией Японии. Тогда корейцам запрещалось говорить по-корейски, меняли их имена на японские, мужчин посылали на минные поля, женщин загоняли в военные бордели.То есть ненависть на генетическом уровне. И это очень важный фактор региональной стабильности. Если сравнивать военный потенциал КНДР и Японии, неизвестно, кто окажется в плюсе.- Возможен ли превентивный удар Китая по Тайваню, пока Трамп занят проблемами Ближнего Востока?- Совершенно исключаю такую возможность. Это противоречит многим особенностям китайской цивилизации. Это не соответствует и взглядам самого Си Цзиньпина, доктрину которого во внешней политике называют стратегическое терпение. Китайцы применяют вооруженную силу только в крайних случаях. Последний раз они ее применили в 1979 году, когда началась пограничная война с Вьетнамом. Китай делает ставку на мирную интеграцию, обработку тайваньских элит, которым нравится независимость, но, с другой стороны, они понимают свою зависимость от материка в торговле, культуре. Из 23 млн тайванцев один миллион постоянно живет в Китае. Это предприниматели, ученые, студенты.Взаимоотношения Китая и Тайваня очень напоминает ситуацию России и Украины. Это один народ. При этом китайцы на материке и тайваньские военные не хотят убивать друг друга. Поэтому я на 99% исключаю возможность китайского удара по Тайваню и тайваньского по Китаю. Все будет происходить в рамках долгого процесса ассимиляции, сближения. Китайцы бегут на длинную дистанцию. У них есть долгосрочные цели, и они движутся по этому маршруту.

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Александр Порунов

интервью, тайвань, китай, япония, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, украина.ру, ввс