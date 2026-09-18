За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве - 18.09.2026 Украина.ру
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За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве
За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве - 18.09.2026 Украина.ру
За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 629 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 18 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-18T08:52
2026-09-18T08:52
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 17 сентября до 8:00 мск 18 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Черного морей.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на столицу ночью летело больше половины вражеских дронов."В период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 64 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", — написал он в канале на платформе "Макс".Ранее сообщалось, что за предшествующие сутки силы ПВО сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве

08:52 18.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 629 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 18 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 17 сентября до 8:00 мск 18 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Черного морей.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на столицу ночью летело больше половины вражеских дронов.
"В период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 64 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", — написал он в канале на платформе "Макс".
Ранее сообщалось, что за предшествующие сутки силы ПВО сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.
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