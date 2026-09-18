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Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте

Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте - 18.09.2026 Украина.ру

Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте

Члены правительства Украины выехали из Киева в курортный Буковель и депутаты не смогли задать чиновникам вопросы. Об этом 18 сентября сообщил парламентарий Ярослав Жедлезняк

2026-09-18T11:48

2026-09-18T11:48

2026-09-18T11:48

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Верховная Рада Украины намеревалась заслушать членов Кабмина по интересующим парламентариев вопросам. Мероприятие было сорвано."Час вопросов к правительству сегодня в Раде .... отменили и заседания не будет", - сообщил Железняк.По его информации, члены Кабина Украины уехали в курортный Буковель, о чём не были предупреждены даже члены правительства. Депутаты тоже узнали об отмене парламентского часа постфактум. "Важные международные мероприятия", - пояснил Железняк повод внезапного тайного отъезда членов Кабмина.Он иронично заметил, что пятничное мероприятие "настолько "классно" было организовано, что даже некоторые министры пришли на час вопросов к правительству....которую правительство отменило".Накануне украинские парламентарии ознакомились с проектом бюджета на 2027 год и идеями правительства по сокращению социальных расходов в 2026 году. Республиканский бюджет на Украине хронически дефицитный, наполняемый кредитными ресурсами ЕС, МВФ и других западных организаций. В нынешнем году часть бюджета на силовиков была досрочно перерасходована и Киев запросил Брюссель о дополнительных денежных вливаниях. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, буковель, киев, ярослав железняк, кабмин, верховная рада, международные отношения, отдых, ситуация на украине сегодня