Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте - 18.09.2026 Украина.ру
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Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте
Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте - 18.09.2026 Украина.ру
Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте
Члены правительства Украины выехали из Киева в курортный Буковель и депутаты не смогли задать чиновникам вопросы. Об этом 18 сентября сообщил парламентарий Ярослав Жедлезняк
2026-09-18T11:48
2026-09-18T11:48
новости
украина
буковель
киев
ярослав железняк
кабмин
верховная рада
международные отношения
отдых
ситуация на украине сегодня
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Верховная Рада Украины намеревалась заслушать членов Кабмина по интересующим парламентариев вопросам. Мероприятие было сорвано."Час вопросов к правительству сегодня в Раде .... отменили и заседания не будет", - сообщил Железняк.По его информации, члены Кабина Украины уехали в курортный Буковель, о чём не были предупреждены даже члены правительства. Депутаты тоже узнали об отмене парламентского часа постфактум. "Важные международные мероприятия", - пояснил Железняк повод внезапного тайного отъезда членов Кабмина.Он иронично заметил, что пятничное мероприятие "настолько "классно" было организовано, что даже некоторые министры пришли на час вопросов к правительству....которую правительство отменило".Накануне украинские парламентарии ознакомились с проектом бюджета на 2027 год и идеями правительства по сокращению социальных расходов в 2026 году. Республиканский бюджет на Украине хронически дефицитный, наполняемый кредитными ресурсами ЕС, МВФ и других западных организаций. В нынешнем году часть бюджета на силовиков была досрочно перерасходована и Киев запросил Брюссель о дополнительных денежных вливаниях. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, буковель, киев, ярослав железняк, кабмин, верховная рада, международные отношения, отдых, ситуация на украине сегодня
Новости, Украина, Буковель, Киев, Ярослав Железняк, Кабмин, Верховная Рада, международные отношения, отдых, ситуация на Украине сегодня

Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте

11:48 18.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / TumkivAБуковель
Буковель - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© commons.wikimedia.org / TumkivA
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Члены правительства Украины выехали из Киева в курортный Буковель и депутаты не смогли задать чиновникам вопросы. Об этом 18 сентября сообщил парламентарий Ярослав Жедлезняк
Верховная Рада Украины намеревалась заслушать членов Кабмина по интересующим парламентариев вопросам. Мероприятие было сорвано.
"Час вопросов к правительству сегодня в Раде .... отменили и заседания не будет", - сообщил Железняк.
По его информации, члены Кабина Украины уехали в курортный Буковель, о чём не были предупреждены даже члены правительства. Депутаты тоже узнали об отмене парламентского часа постфактум.
"Важные международные мероприятия", - пояснил Железняк повод внезапного тайного отъезда членов Кабмина.
Он иронично заметил, что пятничное мероприятие "настолько "классно" было организовано, что даже некоторые министры пришли на час вопросов к правительству....которую правительство отменило".
Накануне украинские парламентарии ознакомились с проектом бюджета на 2027 год и идеями правительства по сокращению социальных расходов в 2026 году. Республиканский бюджет на Украине хронически дефицитный, наполняемый кредитными ресурсами ЕС, МВФ и других западных организаций. В нынешнем году часть бюджета на силовиков была досрочно перерасходована и Киев запросил Брюссель о дополнительных денежных вливаниях.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября
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