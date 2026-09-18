Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд - 18.09.2026 Украина.ру
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Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд
Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд - 18.09.2026 Украина.ру
Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским сообщила об очередном кредитном транше для Киева в €3,3 млрд. Об этом 18 сентября сообщили СМИ
2026-09-18T11:15
2026-09-18T11:15
новости
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урсула фон дер ляйен
малек дудаков
еврокомиссия
украина.ру
ес
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"Завтра мы выделим Украине ещё €3,3 млрд на закупку ракет и беспилотников. На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках программы кредитной поддержки Украины", — говорится в заявлении главы ЕК.По её словам, этого недостаточно, поэтому она объявила о готовности использовать остатки фонда SAFE для запуска новых совместных оборонных проектов ЕС и Украины."Мы хотим совместно создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, опираясь на нашу систему Freya", — добавила фон дер Ляйен.Она утверждает, что это позволит "объединить боевой опыт и инновационный потенциал Украины с технологическими возможностями Европы".Актуальное интервью на эту тему: Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и ХерсонщинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, малек дудаков, еврокомиссия, украина.ру, ес, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Малек Дудаков, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС, Владимир Зеленский

Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд

11:15 18.09.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским сообщила об очередном кредитном транше для Киева в €3,3 млрд. Об этом 18 сентября сообщили СМИ
"Завтра мы выделим Украине ещё €3,3 млрд на закупку ракет и беспилотников. На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках программы кредитной поддержки Украины", — говорится в заявлении главы ЕК.
По её словам, этого недостаточно, поэтому она объявила о готовности использовать остатки фонда SAFE для запуска новых совместных оборонных проектов ЕС и Украины.
"Мы хотим совместно создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, опираясь на нашу систему Freya", — добавила фон дер Ляйен.
Она утверждает, что это позволит "объединить боевой опыт и инновационный потенциал Украины с технологическими возможностями Европы".
Актуальное интервью на эту тему: Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и Херсонщине
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