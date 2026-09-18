"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским - 18.09.2026 Украина.ру
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"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским
"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским - 18.09.2026 Украина.ру
"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Евросоюз поиздевался над Владимиром Зеленским, решив развивать стратегическое партнерство с Канадой
2026-09-18T10:01
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новости
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Он выразил крайнее возмущение решением европейских властей и предупредил, что подобные заигрывания на тему расширения союза могут спровоцировать серьезные проблемы.Соскин пояснил, что Зеленский потратил массу времени, безуспешно обивая пороги европейских чиновников ради гипотетического членства, однако последние события лишают Киев этих надежд. Эксперт счел вопиющей несправедливостью тот факт, что европейский блок готов рассмотреть включение в свой состав даже далекой Канады, в то время как Украину демонстративно оставили за бортом.Информационным поводом для этого комментария послужили недавние инициативы канадских властей. В частности, премьер-министр страны Марк Карни подтвердил, что Оттава нацелена на создание эксклюзивного альянса с ЕС и детально изучает перспективы получения статуса ассоциированного члена организации. Карни пояснил данный шаг общностью геополитических приоритетов, схожестью базовых ценностей и высокой взаимодополняемостью экономических потенциалов сторон.Об отношениях Киева с ЕС - в материале ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, канада, киев, украина, соскин, владимир зеленский, марк карни, ес, украина.ру
Новости, Канада, Киев, Украина, Соскин, Владимир Зеленский, Марк Карни, ЕС, Украина.ру

"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским

10:01 18.09.2026 (обновлено: 10:16 18.09.2026)
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Евросоюз поиздевался над Владимиром Зеленским, решив развивать стратегическое партнерство с Канадой
Он выразил крайнее возмущение решением европейских властей и предупредил, что подобные заигрывания на тему расширения союза могут спровоцировать серьезные проблемы.
Соскин пояснил, что Зеленский потратил массу времени, безуспешно обивая пороги европейских чиновников ради гипотетического членства, однако последние события лишают Киев этих надежд.
Эксперт счел вопиющей несправедливостью тот факт, что европейский блок готов рассмотреть включение в свой состав даже далекой Канады, в то время как Украину демонстративно оставили за бортом.
Информационным поводом для этого комментария послужили недавние инициативы канадских властей. В частности, премьер-министр страны Марк Карни подтвердил, что Оттава нацелена на создание эксклюзивного альянса с ЕС и детально изучает перспективы получения статуса ассоциированного члена организации. Карни пояснил данный шаг общностью геополитических приоритетов, схожестью базовых ценностей и высокой взаимодополняемостью экономических потенциалов сторон.
Об отношениях Киева с ЕС - в материале ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли на сайте Украина.ру.
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