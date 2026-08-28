Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины - 28.08.2026 Украина.ру
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Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины
Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины - 28.08.2026 Украина.ру
Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины
США шокированы эффективностью российских ударов по Украине и попросят ослабить их. Но верить обещаниям Вашингтона нельзя — их нужно выслушать и поступить наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-28T15:32
2026-08-28T15:32
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Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.Продолжая тему визита Рэтклиффа, эксперт заявил, что одной из целей его приезда была просьба ослабить удары по украинской энергетике, портам и зерновым терминалам.Колпашников отметил, что США шокированы успешностью российских ударов по инфраструктуре киевского режима. "Они не ожидали такого ответа. Скорее всего, Рэтклифф приезжал просить нас ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что доверять американским просьбам и обещаниям нельзя. "Мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот", — резюмировал Колпашников.Эксперт также отметил, что у США сейчас патовая ситуация как во внешней, так и во внутренней политике, и наверняка обсуждаются параметры большой сделки с Россией. "Короче говоря, Рэтклифф приезжал в Москву и угрожать, и уговаривать", — добавил он.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, джон рэтклифф, украина.ру, фсб, главные новости, главное, сво, цру, война, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, энергетика, удары, ракетные удары по украине, внешняя политика, атака, новости сво сейчас, дзен новости сво
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Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины

15:32 28.08.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : topwar.ru
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США шокированы эффективностью российских ударов по Украине и попросят ослабить их. Но верить обещаниям Вашингтона нельзя — их нужно выслушать и поступить наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.
Продолжая тему визита Рэтклиффа, эксперт заявил, что одной из целей его приезда была просьба ослабить удары по украинской энергетике, портам и зерновым терминалам.
Колпашников отметил, что США шокированы успешностью российских ударов по инфраструктуре киевского режима. "Они не ожидали такого ответа. Скорее всего, Рэтклифф приезжал просить нас ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что доверять американским просьбам и обещаниям нельзя. "Мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот", — резюмировал Колпашников.
Эксперт также отметил, что у США сейчас патовая ситуация как во внешней, так и во внутренней политике, и наверняка обсуждаются параметры большой сделки с Россией. "Короче говоря, Рэтклифф приезжал в Москву и угрожать, и уговаривать", — добавил он.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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