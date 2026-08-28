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Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины

Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины - 28.08.2026 Украина.ру

Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины

США шокированы эффективностью российских ударов по Украине и попросят ослабить их. Но верить обещаниям Вашингтона нельзя — их нужно выслушать и поступить наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-28T15:32

2026-08-28T15:32

2026-08-28T15:32

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Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.Продолжая тему визита Рэтклиффа, эксперт заявил, что одной из целей его приезда была просьба ослабить удары по украинской энергетике, портам и зерновым терминалам.Колпашников отметил, что США шокированы успешностью российских ударов по инфраструктуре киевского режима. "Они не ожидали такого ответа. Скорее всего, Рэтклифф приезжал просить нас ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что доверять американским просьбам и обещаниям нельзя. "Мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот", — резюмировал Колпашников.Эксперт также отметил, что у США сейчас патовая ситуация как во внешней, так и во внутренней политике, и наверняка обсуждаются параметры большой сделки с Россией. "Короче говоря, Рэтклифф приезжал в Москву и угрожать, и уговаривать", — добавил он.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

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