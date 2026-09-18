https://ukraina.ru/20260918/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-manevriruyut-rezervami-chtoby-deblokirovat-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-1083278184.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-09-18T12:46

2026-09-18T12:46

2026-09-18T13:27

харьковская область

россия

белгородская область

михаил драпатый

вооруженные силы украины

вкс

"рубикон"

т-72 "урал"

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе образовавшегося кольца окружения. Штурмовые группы из состава армейских частей и подразделений группировки войск "Север" при поддержке бронетехники, наземных роботизированных комплексов продолжают выбивать украинские формирования с укрепленных оборонительных позиций. Как правило, опорники противника расположены внутри небольших сел и хуторов внутри кольца окружения.Любое маневренное продвижение наших штурмовиков на указанную точку, будь то лесополоса или посёлок, происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы в них проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи. Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны украинской армии. Массированные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования своих окруженных сил.Противник старается удержать линию обороны по направлению к населенному пункту Малая Волчья. Наши подразделения за минувшие сутки усилили огневой натиск на этом участке. После упорных боев освобожден населенный пункт Ольховатка (южный фланг внешнего кольца окружения). Отличились бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии.Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Так, вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав понёс потери, атака сорвана. Высокое мастерство показали операторы Центра "Рубикон". Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены.По оперативным данным, на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства по деблокированию окруженных подразделений украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы. В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов, преимущественно мужчин старшего возраста. На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Фланги между Гоптовкой и Казачьей Лопанью, вклинение в оборону противника обеспечили и расширили оперативно-тактический плацдарм для наших войск. Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.

https://ukraina.ru/20260916/aleksey-samoylov-vs-rossii-styanuli-rezervy-vsu-k-limanu-chtoby-zavershit-okruzhenie-orekhova-i-1083241826.html

https://ukraina.ru/20260915/1083202784.html

харьковская область

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

харьковская область, россия, белгородская область, михаил драпатый, вооруженные силы украины, вкс, "рубикон", т-72 "урал", эксклюзив