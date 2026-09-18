Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-09-18T12:46
2026-09-18T13:27
харьковская область
россия
белгородская область
михаил драпатый
вооруженные силы украины
вкс
"рубикон"
т-72 "урал"
эксклюзив
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На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе образовавшегося кольца окружения. Штурмовые группы из состава армейских частей и подразделений группировки войск "Север" при поддержке бронетехники, наземных роботизированных комплексов продолжают выбивать украинские формирования с укрепленных оборонительных позиций. Как правило, опорники противника расположены внутри небольших сел и хуторов внутри кольца окружения.Любое маневренное продвижение наших штурмовиков на указанную точку, будь то лесополоса или посёлок, происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы в них проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи. Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны украинской армии. Массированные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования своих окруженных сил.Противник старается удержать линию обороны по направлению к населенному пункту Малая Волчья. Наши подразделения за минувшие сутки усилили огневой натиск на этом участке. После упорных боев освобожден населенный пункт Ольховатка (южный фланг внешнего кольца окружения). Отличились бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии.Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Так, вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав понёс потери, атака сорвана. Высокое мастерство показали операторы Центра "Рубикон". Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены.По оперативным данным, на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства по деблокированию окруженных подразделений украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы. В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов, преимущественно мужчин старшего возраста. На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Фланги между Гоптовкой и Казачьей Лопанью, вклинение в оборону противника обеспечили и расширили оперативно-тактический плацдарм для наших войск. Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.
https://ukraina.ru/20260916/aleksey-samoylov-vs-rossii-styanuli-rezervy-vsu-k-limanu-chtoby-zavershit-okruzhenie-orekhova-i-1083241826.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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харьковская область, россия, белгородская область, михаил драпатый, вооруженные силы украины, вкс, "рубикон", т-72 "урал", эксклюзив
Харьковская область, Россия, Белгородская область, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ВКС, "Рубикон", Т-72 "Урал", Эксклюзив

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области

12:46 18.09.2026 (обновлено: 13:27 18.09.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе образовавшегося кольца окружения. Штурмовые группы из состава армейских частей и подразделений группировки войск "Север" при поддержке бронетехники, наземных роботизированных комплексов продолжают выбивать украинские формирования с укрепленных оборонительных позиций. Как правило, опорники противника расположены внутри небольших сел и хуторов внутри кольца окружения.
Любое маневренное продвижение наших штурмовиков на указанную точку, будь то лесополоса или посёлок, происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы в них проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи.
Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны украинской армии. Массированные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования своих окруженных сил.
Противник старается удержать линию обороны по направлению к населенному пункту Малая Волчья. Наши подразделения за минувшие сутки усилили огневой натиск на этом участке. После упорных боев освобожден населенный пункт Ольховатка (южный фланг внешнего кольца окружения). Отличились бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
16 сентября, 19:50
Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и ДобропольяНаступление с плацдарма в районе Казачьей Лопани пойдет, скорее всего, не на юг на Золочев, хотя противник опасается этого и перебросил туда несколько подразделений 225-го штурмового полка. Но наши будут соединять буферную зону между Казачьей Лопанью и Липцами. После этого будут предприниматься действия по формированию кольца вокруг Харькова.
Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Так, вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав понёс потери, атака сорвана. Высокое мастерство показали операторы Центра "Рубикон". Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены.

По оперативным данным, на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства по деблокированию окруженных подразделений украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы.
В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов, преимущественно мужчин старшего возраста. На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Фланги между Гоптовкой и Казачьей Лопанью, вклинение в оборону противника обеспечили и расширили оперативно-тактический плацдарм для наших войск. Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
15 сентября, 11:15
Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танковЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
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