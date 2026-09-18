https://ukraina.ru/20260918/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-manevriruyut-rezervami-chtoby-deblokirovat-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-1083278184.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-09-18T12:46
2026-09-18T12:46
2026-09-18T13:27
харьковская область
россия
белгородская область
михаил драпатый
вооруженные силы украины
вкс
"рубикон"
т-72 "урал"
эксклюзив
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На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе образовавшегося кольца окружения. Штурмовые группы из состава армейских частей и подразделений группировки войск "Север" при поддержке бронетехники, наземных роботизированных комплексов продолжают выбивать украинские формирования с укрепленных оборонительных позиций. Как правило, опорники противника расположены внутри небольших сел и хуторов внутри кольца окружения.Любое маневренное продвижение наших штурмовиков на указанную точку, будь то лесополоса или посёлок, происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы в них проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи. Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны украинской армии. Массированные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования своих окруженных сил.Противник старается удержать линию обороны по направлению к населенному пункту Малая Волчья. Наши подразделения за минувшие сутки усилили огневой натиск на этом участке. После упорных боев освобожден населенный пункт Ольховатка (южный фланг внешнего кольца окружения). Отличились бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии.Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Так, вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав понёс потери, атака сорвана. Высокое мастерство показали операторы Центра "Рубикон". Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены.По оперативным данным, на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства по деблокированию окруженных подразделений украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы. В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов, преимущественно мужчин старшего возраста. На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Фланги между Гоптовкой и Казачьей Лопанью, вклинение в оборону противника обеспечили и расширили оперативно-тактический плацдарм для наших войск. Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.
https://ukraina.ru/20260916/aleksey-samoylov-vs-rossii-styanuli-rezervy-vsu-k-limanu-chtoby-zavershit-okruzhenie-orekhova-i-1083241826.html
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харьковская область, россия, белгородская область, михаил драпатый, вооруженные силы украины, вкс, "рубикон", т-72 "урал", эксклюзив
Харьковская область, Россия, Белгородская область, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ВКС, "Рубикон", Т-72 "Урал", Эксклюзив
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
12:46 18.09.2026 (обновлено: 13:27 18.09.2026)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе образовавшегося кольца окружения. Штурмовые группы из состава армейских частей и подразделений группировки войск "Север" при поддержке бронетехники, наземных роботизированных комплексов продолжают выбивать украинские формирования с укрепленных оборонительных позиций. Как правило, опорники противника расположены внутри небольших сел и хуторов внутри кольца окружения.
Любое маневренное продвижение наших штурмовиков на указанную точку, будь то лесополоса или посёлок, происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы в них проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи.
Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны украинской армии. Массированные удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования своих окруженных сил.
Противник старается удержать линию обороны по направлению к населенному пункту Малая Волчья. Наши подразделения за минувшие сутки усилили огневой натиск на этом участке. После упорных боев освобожден населенный пункт Ольховатка (южный фланг внешнего кольца окружения). Отличились бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии.
Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Так, вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав понёс потери, атака сорвана. Высокое мастерство показали операторы Центра "Рубикон". Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены.
По оперативным данным, на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства по деблокированию окруженных подразделений украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы.
В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов, преимущественно мужчин старшего возраста. На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Фланги между Гоптовкой и Казачьей Лопанью, вклинение в оборону противника обеспечили и расширили оперативно-тактический плацдарм для наших войск. Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.