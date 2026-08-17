https://ukraina.ru/20260817/gonka-po-bpla-prodolzhaetsya-voenkor-o-dronakh-zhdunakh-i-glavnoy-ugroze-na-peredovoy-1082563211.html

"Гонка по БПЛА продолжается": военкор о дронах-ждунах и главной угрозе на передовой

"Гонка по БПЛА продолжается": военкор о дронах-ждунах и главной угрозе на передовой - 17.08.2026 Украина.ру

"Гонка по БПЛА продолжается": военкор о дронах-ждунах и главной угрозе на передовой

Бойцов на передовой больше беспокоят ударные беспилотники, а не перехватчики. Ударных дронов у противника очень много — недавно на трассе в ДНР было замечено около 100 украинских БПЛА, которые сидели в засаде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-08-17T16:15

2026-08-17T16:15

2026-08-17T16:15

новости

донецкая народная республика

россия

украина.ру

главные новости

главное

бпла

беспилотники

дроны

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989366_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_87edc5085f3df26c55f13b29774af0ad.jpg

Отвечая на вопрос о том, что больше тревожит бойцов — ударные дроны или перехватчики, Коц пояснил, что главная угроза — это ударные БПЛА."Все-таки дрон-перехватчик не убить тебя летит, а сбить летающую пластмассовую штуку. А ударных дронов у врага, к сожалению, очень много", — отметил военный корреспондент.Коц привел показательный пример: по его словам, на одной из дорог в ДНР на километровом участке трассы в засаде находилось около 100 украинских дронов-ждунов, которые ожидали нужного момента, чтобы взлететь стаей и нанести удары.Эксперт подчеркнул, что гонка вооружений в сфере БПЛА продолжается. "В целом эта гонка по БПЛА продолжается. В чем-то мы их превосходим, в чем-то они нас. И пока у ВСУ небольшое преимущество", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, украина.ру, главные новости, главное, бпла, беспилотники, дроны, сво, новости сво, новости сво россия, спецоперация, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, война, война на украине