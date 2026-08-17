https://ukraina.ru/20260817/ofitser-vsu-sprognoziroval-katastroficheskuyu-zimu-v-kieve-i-odesse-1082557574.html

Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе

Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе - 17.08.2026 Украина.ру

Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил об отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой, пишут украинские СМИ

2026-08-17T14:03

2026-08-17T14:03

2026-08-17T14:03

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По его словам, Россия не намерена останавливаться, и перемирия не предвидится.Ранее аналогичные прогнозы уже звучали от украинских экспертов и военных. Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук также предупреждал, что в некоторых домах Киева этой зимой температура не будет превышать 15 градусов. По его оценке, проблемы могут возникнуть из-за состояния столичных ТЭЦ и подстанций.На днях компания "Нафтогаз Украины" рекомендовала жителям заранее подготовиться к оплате газа в предстоящий отопительный сезон. Там посоветовали украинцам уже сейчас начинать откладывать деньги, так как с наступлением холодов суммы в платежках серьезно вырастут.Подробнее - в материале Украинцам предложили готовиться к зиме: копить деньги на газ или переезжать в деревню на сайте Украина.ру.

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