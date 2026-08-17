Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе - 17.08.2026 Украина.ру
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Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе
Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе - 17.08.2026 Украина.ру
Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе
Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил об отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой, пишут украинские СМИ
2026-08-17T14:03
2026-08-17T14:03
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По его словам, Россия не намерена останавливаться, и перемирия не предвидится.Ранее аналогичные прогнозы уже звучали от украинских экспертов и военных. Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук также предупреждал, что в некоторых домах Киева этой зимой температура не будет превышать 15 градусов. По его оценке, проблемы могут возникнуть из-за состояния столичных ТЭЦ и подстанций.На днях компания "Нафтогаз Украины" рекомендовала жителям заранее подготовиться к оплате газа в предстоящий отопительный сезон. Там посоветовали украинцам уже сейчас начинать откладывать деньги, так как с наступлением холодов суммы в платежках серьезно вырастут.Подробнее - в материале Украинцам предложили готовиться к зиме: копить деньги на газ или переезжать в деревню на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе

14:03 17.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил об отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой, пишут украинские СМИ
По его словам, Россия не намерена останавливаться, и перемирия не предвидится.
"Этой зимой у нас будут локдауны по две недели. В Киеве, Одессе и Харькове они будут такими, каких не было даже в этот зимний период", — подчеркнул Ярославский.
Ранее аналогичные прогнозы уже звучали от украинских экспертов и военных. Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук также предупреждал, что в некоторых домах Киева этой зимой температура не будет превышать 15 градусов. По его оценке, проблемы могут возникнуть из-за состояния столичных ТЭЦ и подстанций.
На днях компания "Нафтогаз Украины" рекомендовала жителям заранее подготовиться к оплате газа в предстоящий отопительный сезон. Там посоветовали украинцам уже сейчас начинать откладывать деньги, так как с наступлением холодов суммы в платежках серьезно вырастут.
Подробнее - в материале Украинцам предложили готовиться к зиме: копить деньги на газ или переезжать в деревню на сайте Украина.ру.
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