СБУ задержала секретного агента НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру
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СБУ задержала секретного агента НАБУ
СБУ задержала секретного агента НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру
СБУ задержала секретного агента НАБУ
Служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева, в результате которой был задержан секретный агент Национального антикоррупционного бюро Алексей Гончар. Об этом 17 августа сообщило украинское издание "Страна"
2026-08-17T14:18
2026-08-17T14:18
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Главным поводом для задержания стало подозрение в препятствовании работе ВСУ. По версии следствия, агент за деньги организовывал фиктивное трудоустройство военнообязанных в Главное управление разведки, чтобы помочь им уклониться от мобилизации.Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий назвал задержанного профессиональным провокатором, которого антикоррупционные органы использовали для создания ситуаций с получением взяток. Гончар фигурировал в ряде громких дел, выступая заявителем против главы судебной администрации Алексея Сальникова и экс-замглавы Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, а также проходил свидетелем по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.Журналист Владимир Бойко добавил, что задержанный числится внештатным сотрудником НАБУ и уже является фигурантом двух дел о мошенничестве. Несмотря на домашний арест, он свободно ездил по стране, носил военную форму и предлагал должности в разведке.Ранее НАБУ и САП выдвинули официальное подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Об этом – в материале Экс-посол под подозрением. Кто такая Ольга Стефанишина и почему она расплакалась на судеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, ольга стефанишина, набу, сап, сбу
Новости, Украина, Киев, США, Ольга Стефанишина, НАБУ, САП, СБУ

СБУ задержала секретного агента НАБУ

14:18 17.08.2026
 
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генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева, в результате которой был задержан секретный агент Национального антикоррупционного бюро Алексей Гончар. Об этом 17 августа сообщило украинское издание "Страна"
Главным поводом для задержания стало подозрение в препятствовании работе ВСУ. По версии следствия, агент за деньги организовывал фиктивное трудоустройство военнообязанных в Главное управление разведки, чтобы помочь им уклониться от мобилизации.
Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий назвал задержанного профессиональным провокатором, которого антикоррупционные органы использовали для создания ситуаций с получением взяток.
Гончар фигурировал в ряде громких дел, выступая заявителем против главы судебной администрации Алексея Сальникова и экс-замглавы Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, а также проходил свидетелем по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.
Журналист Владимир Бойко добавил, что задержанный числится внештатным сотрудником НАБУ и уже является фигурантом двух дел о мошенничестве. Несмотря на домашний арест, он свободно ездил по стране, носил военную форму и предлагал должности в разведке.
Ранее НАБУ и САП выдвинули официальное подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной.
Об этом – в материале Экс-посол под подозрением. Кто такая Ольга Стефанишина и почему она расплакалась на суде
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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