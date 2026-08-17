https://ukraina.ru/20260817/sbu-zaderzhala-sekretnogo-agenta-nabu-1082558899.html

СБУ задержала секретного агента НАБУ

СБУ задержала секретного агента НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру

СБУ задержала секретного агента НАБУ

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева, в результате которой был задержан секретный агент Национального антикоррупционного бюро Алексей Гончар. Об этом 17 августа сообщило украинское издание "Страна"

2026-08-17T14:18

2026-08-17T14:18

2026-08-17T14:18

новости

украина

киев

сша

ольга стефанишина

набу

сап

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/99/1027399919_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_ee33897775387c63be8bf85566f15576.jpg

Главным поводом для задержания стало подозрение в препятствовании работе ВСУ. По версии следствия, агент за деньги организовывал фиктивное трудоустройство военнообязанных в Главное управление разведки, чтобы помочь им уклониться от мобилизации.Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий назвал задержанного профессиональным провокатором, которого антикоррупционные органы использовали для создания ситуаций с получением взяток. Гончар фигурировал в ряде громких дел, выступая заявителем против главы судебной администрации Алексея Сальникова и экс-замглавы Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, а также проходил свидетелем по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.Журналист Владимир Бойко добавил, что задержанный числится внештатным сотрудником НАБУ и уже является фигурантом двух дел о мошенничестве. Несмотря на домашний арест, он свободно ездил по стране, носил военную форму и предлагал должности в разведке.Ранее НАБУ и САП выдвинули официальное подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Об этом – в материале Экс-посол под подозрением. Кто такая Ольга Стефанишина и почему она расплакалась на судеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, сша, ольга стефанишина, набу, сап, сбу