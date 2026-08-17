Украинский парламентарий рассказал, сколько стоит должность начальника военкомата - 17.08.2026 Украина.ру
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Украинский парламентарий рассказал, сколько стоит должность начальника военкомата
Украинский парламентарий рассказал, сколько стоит должность начальника военкомата - 17.08.2026 Украина.ру
Украинский парламентарий рассказал, сколько стоит должность начальника военкомата
Украинская пресса сообщает не только о расценках на освобождение от мобилизации, но и о стоимости должности ответственных за мобилизацию. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T15:55
2026-08-17T15:55
новости
украина
александр качура
владимир зеленский
тцк
украина.ру
мобилизация на украине
ситуация на украине
всу
коррупция
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"Нардеп Александр Качура из партии Зеленского рассказал, что занять должность руководителя районного ТЦК стоит 50 тыс. долларов, а областного – 150 тыс. долларов. Также он подтвердил ранее известную цену выхода из военкомата после задержания — 10-15 тыс. долларов в зависимости от региона", - сказано в публикации.Качура в рассуждениях о стоимости должностей начальников переименованных военкоматов не ограничился статистикой коррупционного гешефта, выйдя на вопрос базового условия существования государства."Эти люди, если их можно так назвать, они идут на эти должности, чтобы улучшить обороноспособность страны?" — задается вопросом парламентарий.новости на эту тему6 Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, александр качура, владимир зеленский, тцк, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, коррупция
Новости, Украина, Александр Качура, Владимир Зеленский, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, коррупция

Украинский парламентарий рассказал, сколько стоит должность начальника военкомата

15:55 17.08.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
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Украинская пресса сообщает не только о расценках на освобождение от мобилизации, но и о стоимости должности ответственных за мобилизацию. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал Украина.ру
"Нардеп Александр Качура из партии Зеленского рассказал, что занять должность руководителя районного ТЦК стоит 50 тыс. долларов, а областного – 150 тыс. долларов. Также он подтвердил ранее известную цену выхода из военкомата после задержания — 10-15 тыс. долларов в зависимости от региона", - сказано в публикации.
Качура в рассуждениях о стоимости должностей начальников переименованных военкоматов не ограничился статистикой коррупционного гешефта, выйдя на вопрос базового условия существования государства.
"Эти люди, если их можно так назвать, они идут на эти должности, чтобы улучшить обороноспособность страны?" — задается вопросом парламентарий.
новости на эту тему6 Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаАлександр КачураВладимир ЗеленскийТЦКУкраина.румобилизация на Украинеситуация на УкраинеВСУкоррупция
 
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