https://ukraina.ru/20260817/v-zaporozhskoy-oblasti-v-rezultate-atak-bpla-za-sutki-pogibli-dvoe-1082557726.html
В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое
В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое - 17.08.2026 Украина.ру
В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое
В Запорожской области за сутки в результате атак беспилотников два человека погибли, ещё двое ранены. Об этом 17 августа сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
2026-08-17T14:08
2026-08-17T14:08
2026-08-17T14:08
сво
спецоперация
запорожская область
мелитополь
россия
мчс
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина.ру
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У села Чернозёмное был атакован гражданский автомобиль, погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения. Около Мелитополя атаке подвергся грузовик, пострадал водитель. В Васильевке в результате обстрела ранена женщина."За прошедшие сутки зафиксированы факты целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие", — рассказал Балицкий.Кроме того, в Днепрорудном повреждены четыре гражданских автомобиля, в Васильевке под удар попала машина скорой помощи — медперсонал не пострадал. В Токмакском округе повреждено здание "Почты Таврии" и служебные автомобили. В Черниговском и Акимовском округах из-за уничтожения вражеских БПЛА загорелись посевы, пожары ликвидированы силами МЧС.О других новостях к этому часу – в материале ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, запорожская область, мелитополь, россия, мчс, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Запорожская область, Мелитополь, Россия, МЧС, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое
В Запорожской области за сутки в результате атак беспилотников два человека погибли, ещё двое ранены. Об этом 17 августа сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
У села Чернозёмное был атакован гражданский автомобиль, погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения. Около Мелитополя атаке подвергся грузовик, пострадал водитель. В Васильевке в результате обстрела ранена женщина.
"За прошедшие сутки зафиксированы факты целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие", — рассказал Балицкий.
Кроме того, в Днепрорудном повреждены четыре гражданских автомобиля, в Васильевке под удар попала машина скорой помощи — медперсонал не пострадал. В Токмакском округе повреждено здание "Почты Таврии" и служебные автомобили.
В Черниговском и Акимовском округах из-за уничтожения вражеских БПЛА загорелись посевы, пожары ликвидированы силами МЧС.
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