Арахамия попал под прицел НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/arakhamiya-popal-pod-pritsel-nabu-1082561333.html
Арахамия попал под прицел НАБУ
Арахамия попал под прицел НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру
Арахамия попал под прицел НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит первое подозрение главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и второе — бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 17 августа сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники
2026-08-17T15:18
2026-08-17T15:18
россия
давид арахамия
андрей ермак
новости
набу
сбу
офис президента
тимур миндич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057745155_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_013fee05a297afb0703623fb2a00365a.jpg
По данным издания, сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь может идти о деле о теневых зарплатах депутатов в конвертах. По Ермаку активно расследуется дело о незаконном обогащении: изучаются предметы, изъятые в квартире Тимура Миндича, включая биологические следы и ДНК.Тем временем Офис президента готовит контрудар. Целью может стать глава САП Александр Клименко, против которого и.о. главы СБУ Александр Поклад использует показания осуждённого за госизмену экс-депутата Фёдора Христенко. По данным издания, Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по НАБУ, САП, активистам, журналистам и оппозиции.Также в СБУ активно зачищают кадры Василия Малюка*. В рамках дела задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого Малюка: следствие проверяет данные о вымогательстве 200 тысяч долларов.Ранее в новостях: Арахамию ведут по следам "схемы Ермака": НАБУ готовит новое громкое дело* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057745155_0:0:362:271_1920x0_80_0_0_a0576e5550bd4ba97e28b966bd110eab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, давид арахамия, андрей ермак, новости, набу, сбу, офис президента, тимур миндич
Россия, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Новости, НАБУ, СБУ, Офис президента, Тимур Миндич

Арахамия попал под прицел НАБУ

15:18 17.08.2026
 
© ФотоАрахамия в Раде
Арахамия в Раде - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит первое подозрение главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и второе — бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 17 августа сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники
По данным издания, сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь может идти о деле о теневых зарплатах депутатов в конвертах. По Ермаку активно расследуется дело о незаконном обогащении: изучаются предметы, изъятые в квартире Тимура Миндича, включая биологические следы и ДНК.
Тем временем Офис президента готовит контрудар. Целью может стать глава САП Александр Клименко, против которого и.о. главы СБУ Александр Поклад использует показания осуждённого за госизмену экс-депутата Фёдора Христенко.
По данным издания, Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по НАБУ, САП, активистам, журналистам и оппозиции.
Также в СБУ активно зачищают кадры Василия Малюка*. В рамках дела задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого Малюка: следствие проверяет данные о вымогательстве 200 тысяч долларов.
Ранее в новостях: Арахамию ведут по следам "схемы Ермака": НАБУ готовит новое громкое дело
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДавид АрахамияАндрей ЕрмакНовостиНАБУСБУОфис президентаТимур Миндич
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:22Губернатор Севастополя рассказал о последсвиях атаки БПЛА ВСУ
15:18Арахамия попал под прицел НАБУ
15:13"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО
15:02Польское телевидение пугает обывателей нападением с секретных баз российских БПЛА
14:58Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке
14:33Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками
14:31Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе
14:28"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией
14:18СБУ задержала секретного агента НАБУ
14:13Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
14:08В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое
14:03Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе
13:55В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
13:46"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих
13:41Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики
13:3590% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование
13:32На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом
13:29Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
13:24Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД
13:1217 августа 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния