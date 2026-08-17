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Арахамия попал под прицел НАБУ

Арахамия попал под прицел НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру

Арахамия попал под прицел НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит первое подозрение главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и второе — бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 17 августа сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники

2026-08-17T15:18

2026-08-17T15:18

2026-08-17T15:18

россия

давид арахамия

андрей ермак

новости

набу

сбу

офис президента

тимур миндич

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По данным издания, сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь может идти о деле о теневых зарплатах депутатов в конвертах. По Ермаку активно расследуется дело о незаконном обогащении: изучаются предметы, изъятые в квартире Тимура Миндича, включая биологические следы и ДНК.Тем временем Офис президента готовит контрудар. Целью может стать глава САП Александр Клименко, против которого и.о. главы СБУ Александр Поклад использует показания осуждённого за госизмену экс-депутата Фёдора Христенко. По данным издания, Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по НАБУ, САП, активистам, журналистам и оппозиции.Также в СБУ активно зачищают кадры Василия Малюка*. В рамках дела задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого Малюка: следствие проверяет данные о вымогательстве 200 тысяч долларов.Ранее в новостях: Арахамию ведут по следам "схемы Ермака": НАБУ готовит новое громкое дело* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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россия, давид арахамия, андрей ермак, новости, набу, сбу, офис президента, тимур миндич