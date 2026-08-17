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Арахамия попал под прицел НАБУ
Арахамия попал под прицел НАБУ - 17.08.2026 Украина.ру
Арахамия попал под прицел НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит первое подозрение главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и второе — бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 17 августа сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники
2026-08-17T15:18
2026-08-17T15:18
2026-08-17T15:18
россия
давид арахамия
андрей ермак
новости
набу
сбу
офис президента
тимур миндич
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По данным издания, сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь может идти о деле о теневых зарплатах депутатов в конвертах. По Ермаку активно расследуется дело о незаконном обогащении: изучаются предметы, изъятые в квартире Тимура Миндича, включая биологические следы и ДНК.Тем временем Офис президента готовит контрудар. Целью может стать глава САП Александр Клименко, против которого и.о. главы СБУ Александр Поклад использует показания осуждённого за госизмену экс-депутата Фёдора Христенко. По данным издания, Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по НАБУ, САП, активистам, журналистам и оппозиции.Также в СБУ активно зачищают кадры Василия Малюка*. В рамках дела задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого Малюка: следствие проверяет данные о вымогательстве 200 тысяч долларов.Ранее в новостях: Арахамию ведут по следам "схемы Ермака": НАБУ готовит новое громкое дело* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Украина.ру
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Украина.ру
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россия, давид арахамия, андрей ермак, новости, набу, сбу, офис президента, тимур миндич
Россия, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Новости, НАБУ, СБУ, Офис президента, Тимур Миндич
Арахамия попал под прицел НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит первое подозрение главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и второе — бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 17 августа сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники
По данным издания, сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь может идти о деле о теневых зарплатах депутатов в конвертах. По Ермаку активно расследуется дело о незаконном обогащении: изучаются предметы, изъятые в квартире Тимура Миндича, включая биологические следы и ДНК.
Тем временем Офис президента готовит контрудар. Целью может стать глава САП Александр Клименко, против которого и.о. главы СБУ Александр Поклад использует показания осуждённого за госизмену экс-депутата Фёдора Христенко.
По данным издания, Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по НАБУ, САП, активистам, журналистам и оппозиции.
Также в СБУ активно зачищают кадры Василия Малюка*. В рамках дела задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого Малюка: следствие проверяет данные о вымогательстве 200 тысяч долларов.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов