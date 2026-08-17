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Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия - 17.08.2026 Украина.ру
Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
В Киеве два автомобиля BMW столкнулись и вылетели на летнюю террасу ресторана KAØS напротив Дворца Украина. Об этом 17 августа сообщили в полиции Киева
2026-08-17T14:13
2026-08-17T14:13
2026-08-17T14:13
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ДТП произошло около 11:30 в Голосеевском районе на улице Большой Васильковской. От удара одна из машин выехала на террасу заведения и перевернулась, вторая врезалась передней частью в угол ресторана.Известно об одном пострадавшем — 36-летнем водителе, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В перевернувшемся автомобиле находились двое мужчин. По словам очевидцев, в момент аварии на террасе и тротуаре людей не было. По данным источника Dетектив-Info, за рулём одного из автомобилей находился 31-летний криминальный авторитет Кирилл Островский.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Россия, Патриарх Кирилл, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
В Киеве два автомобиля BMW столкнулись и вылетели на летнюю террасу ресторана KAØS напротив Дворца Украина. Об этом 17 августа сообщили в полиции Киева
ДТП произошло около 11:30 в Голосеевском районе на улице Большой Васильковской. От удара одна из машин выехала на террасу заведения и перевернулась, вторая врезалась передней частью в угол ресторана.
Известно об одном пострадавшем — 36-летнем водителе, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
В перевернувшемся автомобиле находились двое мужчин. По словам очевидцев, в момент аварии на террасе и тротуаре людей не было. По данным источника Dетектив-Info, за рулём одного из автомобилей находился 31-летний криминальный авторитет Кирилл Островский.
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