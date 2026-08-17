https://ukraina.ru/20260817/bez-svyazi-i-manevrov-frantsuzskie-smi-raskryli-kak-rossiya-lishila-vsu-kontrolya-nad-bespilotnikami-1082559650.html
Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками
Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками - 17.08.2026 Украина.ру
Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками
В 413-м полку Сил беспилотных систем ВСУ, причастном к ракетному удару по мирным жителям в Брянске, жалуются на трудности запуска дронов вглубь России из-за блокировки терминалов Starlink в РФ, пишет Monde
2026-08-17T14:33
2026-08-17T14:33
2026-08-17T14:33
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россия
брянск
илон маск
вооруженные силы украины
украина.ру
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Как отмечает издание, корреспонденты которого наблюдали за тем, как украинский полк запускал дроны дальнего радиуса действия, каждый аппарат управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.Как утверждается, из-за этого полку заранее приходится программировать траекторию движения дронов.В марте украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате погибли восемь мирных жителей. Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ.Американский миллиардер Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что спутниковая сеть Starlink предназначена исключительно для мирных целей и гуманитарных нужд. Подробнее - в материале Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, брянск, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Брянск, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками
В 413-м полку Сил беспилотных систем ВСУ, причастном к ракетному удару по мирным жителям в Брянске, жалуются на трудности запуска дронов вглубь России из-за блокировки терминалов Starlink в РФ, пишет Monde
Как отмечает издание, корреспонденты которого наблюдали за тем, как украинский полк запускал дроны дальнего радиуса действия, каждый аппарат управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.
"Мы не можем направлять наши дроны к цели на большой глубине, потому что у нас нет технических средств для поддержания связи с аппаратом: Starlink не работает в России", — объяснил командир полка Евгений Карась.
Как утверждается, из-за этого полку заранее приходится программировать траекторию движения дронов.
В марте украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате погибли восемь мирных жителей. Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ.
Американский миллиардер Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что спутниковая сеть Starlink предназначена исключительно для мирных целей и гуманитарных нужд.