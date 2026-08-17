https://ukraina.ru/20260817/bez-svyazi-i-manevrov-frantsuzskie-smi-raskryli-kak-rossiya-lishila-vsu-kontrolya-nad-bespilotnikami-1082559650.html

Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками

Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками - 17.08.2026 Украина.ру

Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками

В 413-м полку Сил беспилотных систем ВСУ, причастном к ракетному удару по мирным жителям в Брянске, жалуются на трудности запуска дронов вглубь России из-за блокировки терминалов Starlink в РФ, пишет Monde

2026-08-17T14:33

2026-08-17T14:33

2026-08-17T14:33

новости

россия

брянск

илон маск

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg

Как отмечает издание, корреспонденты которого наблюдали за тем, как украинский полк запускал дроны дальнего радиуса действия, каждый аппарат управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.Как утверждается, из-за этого полку заранее приходится программировать траекторию движения дронов.В марте украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате погибли восемь мирных жителей. Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ.Американский миллиардер Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что спутниковая сеть Starlink предназначена исключительно для мирных целей и гуманитарных нужд. Подробнее - в материале Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска на сайте Украина.ру.

россия

брянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянск, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру