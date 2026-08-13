https://ukraina.ru/20260813/1082436322.html

Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте

Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте - 13.08.2026 Украина.ру

Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте

Основой нашей ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. К тому же, нужно радиолокационное покрытие всего западного направления, чтобы ни одна мышь не проскочила. Нам еще много чего нужно. Но эта работа уже ведется

2026-08-13T07:00

2026-08-13T07:00

2026-08-13T07:00

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украина

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всу

"рубикон"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий и поддерживает связь с военнослужащими на передовойРанее в военном руководстве России произошли кадровые перестановки. Группировки войск "Центр" и "Восток" возглавили два генерала-дальневосточника: Андрей Иванаев и Петр Болгарев. В связи с этим некоторые эксперты высказали предположение, что Генштаб решил создать из этих двух группировок единую силу, чтобы ликвидировать активность противника в Днепропетровской области, а потом более быстро наступать и на Запорожье, и на Славянско-Краматорскую агломерацию.- Андрей, согласны ли вы с такой точкой зрения?- Я так не думаю. Тут было бы логичнее ожидать совместных действий "Центра" и "Юга"."Центру" сейчас предстоит взять Доброполье. Когда это произойдет, у него высвободятся силы для удара на Славянск, Краматорск и Дружковку с запада. "Юг" наступает на эту агломерацию с юга и с востока, а "Запад" после овладения Красным Лиманом будет наступать на Славянск с севера. Агломерацию берут в клещи. И в этих условиях раздергивать "Центр" между Запорожьем и Донбассом было бы нецелесообразно.Я бы все же связал эту перестановку с тем, что в прошлом году на "Центр" выпала более серьезная нагрузка, чем на "Восток", так как "Центру" приходилось брать больше городов. И ему однозначно нужно было какое-то обновление.- А какие проблемы прежде всего предстоит решать Денису Лямину, которого назначили командующим формирующихся Войск беспилотных систем: с людьми или с изделиями?- С людьми, тьфу-тьфу, проблем нет. В "Рубиконе" служат совсем молодые пацаны по 22-23 года, которые только что окончили военные училища. Контрактники и добровольцы тоже приходят.Что касается изделий, то у нас по-прежнему не закрыт вопрос с коптерами класса "Баба-Яга". А они важны. Это и бомбардировщики, и средство дистанционного минирования, и доставщики снабжения на удаленные позиции.Также противник опережает нас по технологиям ИИ. Сначала мы его опережали, когда первыми на "Ланцетах" внедрили элементы машинного зрения, чтобы дрон сам наводится на цель на последнем этапе траектории, а теперь ВСУ с западной помощью вышли вперед, что мы видим по активности "Хорнетов".Впрочем, "Хорнет" тоже не стал супероружием. Его научились сбивать наши дроны-перехватчики.- Что скажете по поводу наших тяжелых коптеров вроде "Мангаса"? Они неплохи, но их нет в товарных количествах? Или их качество пока отстает?- Пока отстает качество продукции, которую изготавливает именно наша промышленность. Во-первых, эти дроны слишком тяжелые, а аккумуляторов на такой вес не хватает. Во-вторых, украинцы основные элементы своих мультикоптеров бронируют, чтобы их было сложнее сбить огнем из стрелкового оружия, а у нас этим не занимаются. Все это надо допиливать и допиливать. Поэтому массово их в войсках пока нет.- А что самих бойцов сейчас больше беспокоит? Ударные дроны, которые за ними охотятся? Или дроны-перехватчики, которые сбивают наши беспилотники, тем самым не давая войскам продвигаться?- Ударные дроны. Все-таки дрон-перехватчик не убить тебя летит, а сбить летающую пластмассовую штуку. А ударных дронов у врага, к сожалению, очень много.Кстати, мне недавно показывали кадры на одной из дорог в ДНР. На километровом участке трассы притаилось порядка 100 украинских дронов-ждунов, которые сидели в засаде в ожидании нужного момента, чтобы потом взлететь стаей и наделать дел.В целом эта гонка по БПЛА продолжается. В чем-то мы их превосходим, в чем-то они нас. И пока у ВСУ небольшое преимущество.- Можем ли мы это отставание компенсировать за счет более тяжелого вооружения? В частности, есть информация, что на фронте наконец-то появилась РСЗО "Сарма".- "Сарма" — это тот же "Торнадо-С" или "Смерч", но с более высокой степенью автоматизации. В частности, развертывается она всего за 3 минуты, а залп дает за 18 секунд. Это достаточно быстро. Учитывая, что у "Смерча" развертывание до 10 минут занимает.Более того, когда РСЗО стреляет, ее можно вычислить по следу от выстрела. Этот дым вокруг установки с воздуха видно за километр, и по ней сразу же летит все, что может ее убить. Поэтому короткое время свертывания очень важно. Тебе надо не только выстрелить, но и успеть сбежать.В этом плане "Сарма" перспективная машина. Учитывая ее калибр в 300-мм, это серьезная штука. Особенно в кассетном оснащении. И дальность действия управляемыми боеприпасами достигает до 120 километров. Из нее можно стрелять, не опасаясь fpv-дронов противника. "Хорнет", конечно, ее может достать. Но это уже проблема другого порядка.- А как оцениваете эксперименты с новыми комплексами активной защиты для бронетехники, которые у нас активно проводятся?- Честно говоря, за 12 командировок в зону СВО я ни разу не видел на бронетехнике ни "Арены-М", ни Афганита".Более того, та же "Арена" рассчитана на поражение приближающихся целей с боков и с кормы, а дрон бьет под прямым углом, втыкаясь в башню – самое уязвимое место на танке. И если пофантазировать, то туда вместо 12,7-мм пулемета нужно ставить автоматизированную турель с машинным зрением, чтобы она с минимальным участием человека поражала приближающиеся цели. И у нее должен быть максимальный сектор обстрела, чтобы она могла работать на 360 градусов. Пока я ничего подобного не видел.Да, у нас есть 30-мм комплекс "Цитадель", у которого есть машинное зрение. Он самостоятельно сбивает дроны. Но он слишком большой. Его на технику не поставишь. Он предназначен для охраны стационарных объектов.Так что пока защита танков обеспечивается навариванием на него дополнительных конструкций. Ставят решетки и скрученную в веник проволоку, а также обшивают борта резиной.- Переходим к войне городов. Украинская пропаганда сейчас хвалит нашу ПВО, прогревая идею о том, что Маск должен разрешить им использовать "Старлинк" для ударов по "старым" регионам. Он для этого и так используется? Или это действительно может позволить противнику более гибко подходить к проведению таких атак?- На самом деле противник уже бил по "старой" российской территории с помощью "Старлинка", когда проводился ПМЭФ. Тогда ВСУ ударили дронами FP-2 по Усть-Луге, которые шли над морем на низкой высоте. По кадрам видеосъемки было установлено, что на них поставили "Старлинки". Видимо, пролетая над нейтральными водами, беспилотники цеплялись за терминалы в прибрежных государствах НАТО.Если враг будет пользоваться "Старлинком" на всю глубину, украинцам даже не надо будет проводить агентурную работу. Приехал, поставил дрон на место запуска, а управлять им можно будет хоть из Киева.Повторюсь, "Старлинк" — это про устойчивость сигнала и устойчивость к РЭБ. И оператор может находиться на любом расстоянии. Да, у нас есть свои разработки по глушению сигналов системы Маска, но о конкретных системах, которые бы массово использовались в зоне СВО, мне неизвестно.- Если это произойдет, нам придется дополнительно маневрировать мощностями ПВО?- Основой нашей ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. К тому же, нужно радиолокационное покрытие всего западного направления, чтобы ни одна мышь не проскочила.Много чего нужно, но эта работа уже ведется.В том же "Рубиконе" уже хорошо работают операторы дронов-перехватчиков, которые сбивают "Хорнеты" десятками в неделю. Есть и более мощные машины, которые уничтожают высотные дроны – те же дальнобойные FP-2. Все это есть, но пока не внедрено централизовано.И я надеюсь, что Лямин на должности главы Войск беспилотных систем эти проблемы решит.- А что думаете по поводу наших ударов по портам и АЗС на Украине? Это попытка нанести врагу общий военно-экономический ущерб? Или это уже изоляция поля боя на очень высоком уровне?- И то, и другое. Тут я бы отметил несколько аспектов.Первое. Ударами по морской инфраструктуре мы выбиваем остатки источников валютной выручки киевского режима за счет торговли зерном и металлами. По некоторым данным, Украина будет терять 3 миллиардов долларов в месяц из-за закрытых портов Большой Одессы.Второе. С начала СВО мы вывели из строя около 200 украинских локомотивов, а это около трети их подвижного состава. Это сложная в производстве штука, а своих исправных локомотивов на Западе не так много. Да и железнодорожная колея на Украине имеет другую ширину.Третье. Удары по АЗС имеют значение для прифронтовой зоны. Квадроциклы и багги, на которых держится львиная доля логистики, работают строго на 95-м бензине. То же самое касается бензогенераторов. А ведь бензин военным централизовано не подвозят – только солярку.Я уже не говорю про выбивание маркетплейсов. Уверен, что на складах ROZETKA лежит то, что потом может превратиться в оружие.Кроме того, на днях был прилет по немецкому заводу Kromberg & Schubert в Житомире, который производил проводку для автомобилей. Когда туда прилетела ракета и сожгла цех, в украинских сетях началась истерика: "Как же так? Это градообразующее предприятие. Тысячи людей остались без работы". Но вообще-то Мерц еще весной заявил, что германский автопром необходимо переводить на военные рельсы, как в 1930-е годы прошлого века. Тем самым он сделал этот завод законной военной целью.Полагаю, что непосредственно на фронте эффект от всех этих наших ударов будет ощущаться ближе к зиме. Главное, чтобы мы не останавливались.

https://ukraina.ru/20260515/1078977248.html

https://ukraina.ru/20260812/aleksandr-polischuk-vsu-pytayutsya-vbit-klin-mezhdu-gruppirovkami-vostok-i-tsentr-chtoby-uderzhat-donbass-1082401823.html

https://ukraina.ru/20260810/1082364481.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, всу, "рубикон", дроны, пво, starlink, порты, бензин, славянско-краматорская агломерация, сво, бронетехника, "баба-яга"