https://ukraina.ru/20260817/ptichek-sbivat--blagoe-delo-luchnitsa-iz-smolenska-stala-grozoy-bespilotnikov-na-svo-1082561194.html

"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО

"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО - 17.08.2026 Украина.ру

"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО

Военнослужащая с позывным Умка два дня добиралась на мотоцикле из Смоленска до зоны СВО с одной целью — сбивать украинские беспилотники. Об этом 17 августа сообщил телеканал RT

2026-08-17T15:13

2026-08-17T15:13

2026-08-17T15:13

спецоперация

сво

смоленск

россия

украина

rt

камаз (завод)

вооруженные силы украины

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По словам девушки, сначала она доехала до Тулы, а оттуда — до передовой. Самым тяжёлым оказалось долго сидеть за рулём."Я сначала занималась 12 лет стрельбой из лука, потом занималась пулевой стрельбой. Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня всё сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более "птичек" сбивать — это благое дело", — рассказала она.Сейчас Умка — член мобильной огневой группы. В свободное время она тушит пожары, возникающие от сбитых дронов, и уже научилась водить КамАЗ прямо на фронте. На её счету несколько уничтоженных беспилотников: магазина на 60 патронов хватает на один дрон.Ранее ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, смоленск, россия, украина, rt, камаз (завод), вооруженные силы украины