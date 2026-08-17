"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/ptichek-sbivat--blagoe-delo-luchnitsa-iz-smolenska-stala-grozoy-bespilotnikov-na-svo-1082561194.html
"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО
"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО - 17.08.2026 Украина.ру
"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО
Военнослужащая с позывным Умка два дня добиралась на мотоцикле из Смоленска до зоны СВО с одной целью — сбивать украинские беспилотники. Об этом 17 августа сообщил телеканал RT
2026-08-17T15:13
2026-08-17T15:13
спецоперация
сво
смоленск
россия
украина
rt
камаз (завод)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082105591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33ab4baa7d3b73cd6b2c69954b1a4142.jpg
По словам девушки, сначала она доехала до Тулы, а оттуда — до передовой. Самым тяжёлым оказалось долго сидеть за рулём."Я сначала занималась 12 лет стрельбой из лука, потом занималась пулевой стрельбой. Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня всё сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более "птичек" сбивать — это благое дело", — рассказала она.Сейчас Умка — член мобильной огневой группы. В свободное время она тушит пожары, возникающие от сбитых дронов, и уже научилась водить КамАЗ прямо на фронте. На её счету несколько уничтоженных беспилотников: магазина на 60 патронов хватает на один дрон.Ранее ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
смоленск
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082105591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_929c4bc4677988f80ef4ae17c4b4b7c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, смоленск, россия, украина, rt, камаз (завод), вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Смоленск, Россия, Украина, RT, КамАЗ (завод), Вооруженные силы Украины

"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО

15:13 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Жмиль-Ц на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащая с позывным Умка два дня добиралась на мотоцикле из Смоленска до зоны СВО с одной целью — сбивать украинские беспилотники. Об этом 17 августа сообщил телеканал RT
По словам девушки, сначала она доехала до Тулы, а оттуда — до передовой. Самым тяжёлым оказалось долго сидеть за рулём.
"Я сначала занималась 12 лет стрельбой из лука, потом занималась пулевой стрельбой. Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня всё сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более "птичек" сбивать — это благое дело", — рассказала она.
Сейчас Умка — член мобильной огневой группы. В свободное время она тушит пожары, возникающие от сбитых дронов, и уже научилась водить КамАЗ прямо на фронте. На её счету несколько уничтоженных беспилотников: магазина на 60 патронов хватает на один дрон.
Ранее ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОСмоленскРоссияУкраинаRTКамАЗ (завод)Вооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:22Губернатор Севастополя рассказал о последсвиях атаки БПЛА ВСУ
15:18Арахамия попал под прицел НАБУ
15:13"Птичек сбивать — благое дело": лучница из Смоленска стала грозой беспилотников на СВО
15:02Польское телевидение пугает обывателей нападением с секретных баз российских БПЛА
14:58Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке
14:33Без связи и маневров: французские СМИ раскрыли, как Россия лишила ВСУ контроля над беспилотниками
14:31Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе
14:28"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией
14:18СБУ задержала секретного агента НАБУ
14:13Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
14:08В Запорожской области в результате атак БПЛА за сутки погибли двое
14:03Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе
13:55В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
13:46"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих
13:41Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики
13:3590% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование
13:32На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом
13:29Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
13:24Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД
13:1217 августа 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния