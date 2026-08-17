Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке - 17.08.2026 Украина.ру
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Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке
Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке - 17.08.2026 Украина.ру
Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой высказал озабоченность информацией о том, что зарубежные организаторы и спонсоры задействуют украинских военнослужащих в террористических атаках в Африке
2026-08-17T14:58
2026-08-17T14:58
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"Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев. Причем не наемников, а военнослужащих", - сказал Лавров.По его словам, теперь речь идет не о каких-то изолированных индивидуальных терактах, а о государственном терроризме против государств Сахеля.В свою очередь глава МИД Ганы указал на важную роль России в стабилизации ситуации в регионе Сахеля, который, по его словам, стал "глобальным эпицентром для террористов".Глава МИД Ганы находится с рабочим визитом в Москве с 16 по 19 августа.В 2024 году официальные представители властей Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Киевом после того, как Главное управление разведки Украины открыто признало свою причастность к координации террористических группировок в Сахеле. В Москве подчеркивают, что киевский режим, потеряв инициативу на поле боя, пытается открыть "второй фронт" в Африке для проведения диверсий против российских интересов и дружественных государств.Подробнее - в материале Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру на сайте Украина.ру.
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новости, африка, россия, москва, сергей лавров, мид, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Африка, Россия, Москва, Сергей Лавров, МИД, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке

14:58 17.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров
‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой высказал озабоченность информацией о том, что зарубежные организаторы и спонсоры задействуют украинских военнослужащих в террористических атаках в Африке
"Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев. Причем не наемников, а военнослужащих", - сказал Лавров.
По его словам, теперь речь идет не о каких-то изолированных индивидуальных терактах, а о государственном терроризме против государств Сахеля.
В свою очередь глава МИД Ганы указал на важную роль России в стабилизации ситуации в регионе Сахеля, который, по его словам, стал "глобальным эпицентром для террористов".
Глава МИД Ганы находится с рабочим визитом в Москве с 16 по 19 августа.
В 2024 году официальные представители властей Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Киевом после того, как Главное управление разведки Украины открыто признало свою причастность к координации террористических группировок в Сахеле. В Москве подчеркивают, что киевский режим, потеряв инициативу на поле боя, пытается открыть "второй фронт" в Африке для проведения диверсий против российских интересов и дружественных государств.
Подробнее - в материале Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру на сайте Украина.ру.
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