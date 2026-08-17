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Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке

Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке - 17.08.2026 Украина.ру

Лавров высказался об украинском государственном терроризме в Африке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой высказал озабоченность информацией о том, что зарубежные организаторы и спонсоры задействуют украинских военнослужащих в террористических атаках в Африке

2026-08-17T14:58

2026-08-17T14:58

2026-08-17T14:58

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"Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев. Причем не наемников, а военнослужащих", - сказал Лавров.По его словам, теперь речь идет не о каких-то изолированных индивидуальных терактах, а о государственном терроризме против государств Сахеля.В свою очередь глава МИД Ганы указал на важную роль России в стабилизации ситуации в регионе Сахеля, который, по его словам, стал "глобальным эпицентром для террористов".Глава МИД Ганы находится с рабочим визитом в Москве с 16 по 19 августа.В 2024 году официальные представители властей Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Киевом после того, как Главное управление разведки Украины открыто признало свою причастность к координации террористических группировок в Сахеле. В Москве подчеркивают, что киевский режим, потеряв инициативу на поле боя, пытается открыть "второй фронт" в Африке для проведения диверсий против российских интересов и дружественных государств.Подробнее - в материале Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру на сайте Украина.ру.

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