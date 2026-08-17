https://ukraina.ru/20260817/nado-dopilivat-andrey-kots-pro-perspektivy-proizvodstva-tyazhelogo-koptera-mangas-1082562146.html

"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас"

"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас" - 17.08.2026 Украина.ру

"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас"

Тяжелые российские коптеры "Мангас" пока не пошли в серию из-за технических нюансов. Но работу над ними ведут, и массовое появление в войсках — вопрос времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-08-17T15:48

2026-08-17T15:48

2026-08-17T15:48

новости

россия

украина.ру

вс рф

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg

Отвечая на вопрос о тяжелых коптерах "Мангас", Коц заявил, что они нуждаются в доработке. "Пока отстает качество продукции, которую изготавливает именно наша промышленность", — отметил военный корреспондент.Он также отметил, что в России по-прежнему не решен вопрос с коптерами класса "Баба-Яга", которые выполняют важные задачи: служат бомбардировщиками, средством дистанционного минирования и доставки снабжения на удаленные позиции.По его мнению, у тяжелых беспилотников есть две основные проблемы. "Во-первых, эти дроны слишком тяжелые, а аккумуляторов на такой вес не хватает. Во-вторых, украинцы основные элементы своих мультикоптеров бронируют, чтобы их было сложнее сбить огнем из стрелкового оружия, а у нас этим не занимаются", — пояснил журналист."Все это надо допиливать и допиливать. Поэтому массово их в войсках пока нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, вс рф, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, бпла, беспилотники, дроны, главные новости, главное, война, война на украине, вооружения