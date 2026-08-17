"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас" - 17.08.2026 Украина.ру
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"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас"
"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас" - 17.08.2026 Украина.ру
"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас"
Тяжелые российские коптеры "Мангас" пока не пошли в серию из-за технических нюансов. Но работу над ними ведут, и массовое появление в войсках — вопрос времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-08-17T15:48
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Отвечая на вопрос о тяжелых коптерах "Мангас", Коц заявил, что они нуждаются в доработке. "Пока отстает качество продукции, которую изготавливает именно наша промышленность", — отметил военный корреспондент.Он также отметил, что в России по-прежнему не решен вопрос с коптерами класса "Баба-Яга", которые выполняют важные задачи: служат бомбардировщиками, средством дистанционного минирования и доставки снабжения на удаленные позиции.По его мнению, у тяжелых беспилотников есть две основные проблемы. "Во-первых, эти дроны слишком тяжелые, а аккумуляторов на такой вес не хватает. Во-вторых, украинцы основные элементы своих мультикоптеров бронируют, чтобы их было сложнее сбить огнем из стрелкового оружия, а у нас этим не занимаются", — пояснил журналист."Все это надо допиливать и допиливать. Поэтому массово их в войсках пока нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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"Надо допиливать": Андрей Коц про перспективы производства тяжелого коптера "Мангас"

15:48 17.08.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : скриншот видео
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Тяжелые российские коптеры "Мангас" пока не пошли в серию из-за технических нюансов. Но работу над ними ведут, и массовое появление в войсках — вопрос времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о тяжелых коптерах "Мангас", Коц заявил, что они нуждаются в доработке. "Пока отстает качество продукции, которую изготавливает именно наша промышленность", — отметил военный корреспондент.
Он также отметил, что в России по-прежнему не решен вопрос с коптерами класса "Баба-Яга", которые выполняют важные задачи: служат бомбардировщиками, средством дистанционного минирования и доставки снабжения на удаленные позиции.
По его мнению, у тяжелых беспилотников есть две основные проблемы. "Во-первых, эти дроны слишком тяжелые, а аккумуляторов на такой вес не хватает. Во-вторых, украинцы основные элементы своих мультикоптеров бронируют, чтобы их было сложнее сбить огнем из стрелкового оружия, а у нас этим не занимаются", — пояснил журналист.
"Все это надо допиливать и допиливать. Поэтому массово их в войсках пока нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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