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Губернатор Севастополя рассказал о последсвиях атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Севастополя рассказал о последсвиях атаки БПЛА ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру

Губернатор Севастополя рассказал о последсвиях атаки БПЛА ВСУ

Противовоздушная оборона ВС РФ и мобильные огневые группы нейтрализовали в небе над Севастополем 10 украинских БПЛА. Об этом 17 августа сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев

2026-08-17T15:22

2026-08-17T15:22

2026-08-17T15:22

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Воздушная тревога в городе-герое была объявлена днём и уже отменена."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ и нейтрализовали 10 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал", - сообщил Развожаев.В своём телеграм-канале он отметил, что спасательная служба зафиксировала информацию о точечном повреждении фасада одного из частных домов на Северной стороне и автомобиля в центре города.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет поконченоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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