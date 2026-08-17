"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт - 17.08.2026 Украина.ру
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"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт - 17.08.2026 Украина.ру
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт
Украина лишилась почти трети поставок топлива из-за блокады черноморских портов. Об этом 17 августа сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление украинского эксперта
2026-08-17T16:09
2026-08-17T16:09
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"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей", - заявил директор украинской консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.Его оценки опубликовало издание "Новости.Live". Куюн также обратил внимание на ценовой фактор."На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все мысли сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, гораздо более важная, чем цена. Потому что когда не будет горючего, тогда будет реальная беда", - пояснил директор украинской консалтинговой компании.По его словам Куюна, потеря черноморского коридора заставила отечественных экспортеров переориентироваться на наземные маршруты. Всё это создало нагрузку на западные контрольно-пропускные пункты и привело к огромным пробкам.Ранее, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты и движение было приостановлено по решению судовладельцев. Промышленники и эксперты бьют тревогу из-за блокировки морского сообщения и проблем наземных перевозок. Подробности в публикации Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK CenterТем временем В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дроновВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесса, россия, сергей куюн, вооруженные силы украины, украина.ру, порт южный, порт, инфраструктура, топливо
Новости, Украина, Одесса, Россия, Сергей Куюн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, порт Южный, порт, инфраструктура, топливо

"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт

16:09 17.08.2026
 
© Фото : Minami Himemiya / Перейти в фотобанкПорт Южный Украина
Порт Южный Украина - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Minami Himemiya
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Украина лишилась почти трети поставок топлива из-за блокады черноморских портов. Об этом 17 августа сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление украинского эксперта
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей", - заявил директор украинской консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
Его оценки опубликовало издание "Новости.Live". Куюн также обратил внимание на ценовой фактор.
"На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все мысли сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, гораздо более важная, чем цена. Потому что когда не будет горючего, тогда будет реальная беда", - пояснил директор украинской консалтинговой компании.
По его словам Куюна, потеря черноморского коридора заставила отечественных экспортеров переориентироваться на наземные маршруты. Всё это создало нагрузку на западные контрольно-пропускные пункты и привело к огромным пробкам.
Ранее, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты и движение было приостановлено по решению судовладельцев.
Промышленники и эксперты бьют тревогу из-за блокировки морского сообщения и проблем наземных перевозок. Подробности в публикации Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
Тем временем В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
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