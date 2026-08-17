https://ukraina.ru/20260817/ukraina-poteryala-30-postavok-topliva-iz-za-blokirovaniya-morskikh-putey---ekspert-1082562847.html
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт - 17.08.2026 Украина.ру
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт
Украина лишилась почти трети поставок топлива из-за блокады черноморских портов. Об этом 17 августа сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление украинского эксперта
2026-08-17T16:09
2026-08-17T16:09
2026-08-17T16:09
новости
украина
одесса
россия
сергей куюн
вооруженные силы украины
украина.ру
порт южный
порт
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/86/1020058683_0:327:3488:2289_1920x0_80_0_0_81c2b0ee15bdcd09144a70aad7a369a8.jpg
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей", - заявил директор украинской консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.Его оценки опубликовало издание "Новости.Live". Куюн также обратил внимание на ценовой фактор."На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все мысли сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, гораздо более важная, чем цена. Потому что когда не будет горючего, тогда будет реальная беда", - пояснил директор украинской консалтинговой компании.По его словам Куюна, потеря черноморского коридора заставила отечественных экспортеров переориентироваться на наземные маршруты. Всё это создало нагрузку на западные контрольно-пропускные пункты и привело к огромным пробкам.Ранее, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты и движение было приостановлено по решению судовладельцев. Промышленники и эксперты бьют тревогу из-за блокировки морского сообщения и проблем наземных перевозок. Подробности в публикации Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK CenterТем временем В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дроновВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
одесса
россия
порт южный
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/86/1020058683_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_6eba55d08d3a455b84cd0fe0f39dc8f1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, россия, сергей куюн, вооруженные силы украины, украина.ру, порт южный, порт, инфраструктура, топливо
Новости, Украина, Одесса, Россия, Сергей Куюн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, порт Южный, порт, инфраструктура, топливо
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей" - эксперт
Украина лишилась почти трети поставок топлива из-за блокады черноморских портов. Об этом 17 августа сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление украинского эксперта
"Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей", - заявил директор украинской консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
Его оценки опубликовало издание "Новости.Live". Куюн также обратил внимание на ценовой фактор.
"На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все мысли сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, гораздо более важная, чем цена. Потому что когда не будет горючего, тогда будет реальная беда", - пояснил директор украинской консалтинговой компании.
По его словам Куюна, потеря черноморского коридора заставила отечественных экспортеров переориентироваться на наземные маршруты. Всё это создало нагрузку на западные контрольно-пропускные пункты и привело к огромным пробкам.
Ранее, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты и движение было приостановлено по решению судовладельцев.
Промышленники и эксперты бьют тревогу из-за блокировки морского сообщения и проблем наземных перевозок. Подробности в публикации Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.