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Польское телевидение пугает обывателей нападением с секретных баз российских БПЛА

Польское телевидение пугает обывателей нападением с секретных баз российских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Польское телевидение пугает обывателей нападением с секретных баз российских БПЛА

На новых российских базах размещены пусковые установки для беспилотников "Герань-5" с дальностью действия до 1000 км, способных поразить Варшаву. Об этом 17 августа сообщило государственное телевидение Польши

2026-08-17T15:02

2026-08-17T15:02

2026-08-17T15:02

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"Россия создала сеть секретных баз беспилотников. Они могут достичь Варшавы.сегодня", - сообщил утром польским обывателям гостелеканал "Полсат".Он сослался на британское издание The Telegraph, отметив, что эти беспилотники способны наносить удары по целям "в глубине территории НАТО".Британская газета, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, указала на наличие 10 таких баз. На этих объектах, заявило британское издание, размещены новые и недавно установленные пусковые установки для беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Британские публицисты сообщили, что некоторые из этих секретных объектов ВС РФ уже используются для нанесения ударов по целям на Украине. Также они поведали, что секретные базы БПЛА якобы расположены "вдоль границы Российской Федерации, от Брянских высот близ Белоруссии до Крыма".Также в публикации сообщили, что "риску подвергается не только Украина, но и ее союзники в НАТО". Польское государственное СМИ дезинформировало аудиторию этим утверждением без каких-либо комментариев ("jej sojusznicy w NATO"). На самом деле Украина не является членом военно-политического блока НАТО и союзнические обязательства на неё не распространяются. Со ссылкой на The Telegraph польский Polsat сообщил, что на спутниковых снимках баз якобы обнаружены в общей сложности 59 новых пусковых установок для беспилотников. В публикации сказано, что Россия расширяет свой арсенал беспилотников и "разрабатывает новые модификации на основе иранского "Шахед". "Новые варианты способны пролететь 1000 километров, - отмечено в публикации. - Кроме того, модификации "Герань-4" и "Герань-5" могут летать достаточно быстро, чтобы уклоняться от некоторых систем ПВО. Они несут 90-килограммовый заряд взрывчатого вещества".Польское издание также сослалось на данные украинской военной разведки, сообщив, что новые российские БПЛА "Герань" (Geranie в польском тексте) могут нести ракеты класса "воздух-воздух" и сбивать самолёты.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского Госбюро расследований, самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Тем временем Минобороны Польши готовится к скорой войне с Россией. Подробности в публикации "Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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