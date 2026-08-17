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Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей

Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей - 17.08.2026 Украина.ру

Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей

Граждане Украины заняли 10-е место среди иностранных покупателей жилья в Испании: в первом квартале 2026 года на них пришлось 3,08% всех сделок с недвижимостью, заключённых иностранцами. Об этом 17 августа сообщил Open4Business

2026-08-17T16:04

2026-08-17T16:04

2026-08-17T16:04

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За первые три месяца года украинцы приобрели около 765 объектов жилья. Они уступили покупателям из Великобритании, Нидерландов, Марокко, Германии, Италии, Франции, Румынии, Польши и Бельгии, но опередили граждан Китая, Швеции, Ирландии, США. Для сравнения, доля граждан Китая составила 2,69%.Иностранный спрос на жильё в Испании достиг рекорда: за первое полугодие иностранцы приобрели 51,6 тыс. объектов — на 4% больше, чем годом ранее. Крупнейшей группой остаются британцы, почти сравнялись с ними покупатели из Нидерландов. Средняя цена недвижимости достигла нового рекорда — 2487 евро за квадратный метр, что на 9,2% больше в годовом измерении.Подробнее – в материале "Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии

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