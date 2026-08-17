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Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей
Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей - 17.08.2026 Украина.ру
Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей
Граждане Украины заняли 10-е место среди иностранных покупателей жилья в Испании: в первом квартале 2026 года на них пришлось 3,08% всех сделок с недвижимостью, заключённых иностранцами. Об этом 17 августа сообщил Open4Business
2026-08-17T16:04
2026-08-17T16:04
2026-08-17T16:04
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За первые три месяца года украинцы приобрели около 765 объектов жилья. Они уступили покупателям из Великобритании, Нидерландов, Марокко, Германии, Италии, Франции, Румынии, Польши и Бельгии, но опередили граждан Китая, Швеции, Ирландии, США. Для сравнения, доля граждан Китая составила 2,69%.Иностранный спрос на жильё в Испании достиг рекорда: за первое полугодие иностранцы приобрели 51,6 тыс. объектов — на 4% больше, чем годом ранее. Крупнейшей группой остаются британцы, почти сравнялись с ними покупатели из Нидерландов. Средняя цена недвижимости достигла нового рекорда — 2487 евро за квадратный метр, что на 9,2% больше в годовом измерении.Подробнее – в материале "Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, нидерланды, китай
Испанский рынок захватывают украинцы: они вошли в десятку главных иностранных покупателей
Граждане Украины заняли 10-е место среди иностранных покупателей жилья в Испании: в первом квартале 2026 года на них пришлось 3,08% всех сделок с недвижимостью, заключённых иностранцами. Об этом 17 августа сообщил Open4Business
За первые три месяца года украинцы приобрели около 765 объектов жилья. Они уступили покупателям из Великобритании, Нидерландов, Марокко, Германии, Италии, Франции, Румынии, Польши и Бельгии, но опередили граждан Китая, Швеции, Ирландии, США. Для сравнения, доля граждан Китая составила 2,69%.
Иностранный спрос на жильё в Испании достиг рекорда: за первое полугодие иностранцы приобрели 51,6 тыс. объектов — на 4% больше, чем годом ранее. Крупнейшей группой остаются британцы, почти сравнялись с ними покупатели из Нидерландов.
Средняя цена недвижимости достигла нового рекорда — 2487 евро за квадратный метр, что на 9,2% больше в годовом измерении.