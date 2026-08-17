Актёр, лучше всех сыгравший министра культуры. 85 лет Николаю Губенко
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСбор труппы театра «Содружество актеров Таганки»
17 августа 1941 года в Одессе родился Николай Губенко. Он стал одним из самых известных советских актёров и последним министром культуры СССР. Но в Москве ему первым делом пришлось избавляться от "одессизмов"
Николай Губенко родился в катакомбах обороняющейся от немецких и румынских войск Одессы. В 1942 году на фронте под Луганском погиб его отец – бортмеханик бомбардировщика, а в родном городе за отказ сотрудничать с оккупантами была казнена мать. Оставшись круглым сиротой, Коля Губенко воспитывался в одном из детских домов Одессы, потом был переведён в Суворовское училище с углублённым изучением английского языка (многие его школьные друзья стали дипломатами).
Школьником он стал посещать драмкружок, а затем, в старших классах – танцевальную студию Одесского клуба трамвайщиков и театральную студию при Доме актёра. В 1958 году, после окончания училища, Николай был зачислен в труппу Одесского театра юного зрителя, где был сначала рабочим сцены, а затем стал играть эпизодические роли.
В 1960 году Губенко приехал в Москву, где с первой попытки поступил на актёрский курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). На вступительных экзаменах Герасимов строго наказал Губенко избавить речь от так называемых "одессизмов".
На втором курсе актёр снялся в одной из главных ролей в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". К тому же периоду относится его единственная попытка сняться на украинской киностудии: в 1962 году он был утверждён на роль молодого Тараса Шевченко в фильме "Сон" на Киностудии им. Довженко в Киеве. Однако Губенко не нашёл общего языка с режиссёром Владимиром Денисенко, и тот пригласил на роль Ивана Миколайчука.
В 1964 году Николай Губенко исполнил роль Гитлера в дипломном спектакле Зигфрида Кюна "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть" по пьесе Бертольта Брехта. Спектакль пользовался беспрецедентной для учебной постановки ВГИК популярностью. Слухи о невероятно темпераментной игре Губенко донеслись до Юрия Любимова, который после просмотра спектакля уговорил молодого актёра поступить в Театр на Таганке.
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В этом театре Николай Губенко сыграл роли Лётчика в "Добром человеке из Сезуана", Печорина в "Герое нашего времени", Емельяна Пугачёва в спектакле "Пугачёв", Керенского в "Десяти днях, которые потрясли мир", Годунова в спектакле "Борис Годунов". Губенко выходил на сцену вместе с Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Иваном Бортником, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой, Зинаидой Славиной и другими.
Параллельно он снялся в картинах "Пока фронт в обороне", "Пядь земли", "Когда улетают аисты", "Последний жулик", "Мальчик и девочка". В 1967 году Губенко стал лауреатом третьей премии "За лучшую мужскую роль" Всесоюзного кинофестиваля за роль Василия Блюхера в фильме Бориса Григорьева "Пароль не нужен".
В 1969 году Николай Губенко вновь окончил ВГИК, на этот раз режиссёрскую мастерскую своего учителя Сергея Герасимова. Его курсовая работа за второй курс – короткометражный фильм "Настасья и Фомка" с Наталией Белохвостиковой в главной роли получила приз "За лучшую первую учебную работу" на студенческом кинофестивале ВГИКа. А на большом экране режиссёр Губенко дебютировал в 1972 году с военной драмой по сценарию Василия Шукшина "Пришёл солдат с фронта", которая принесла ему премию Ленинского комсомола и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.
© ФотоНиколай Губенко в роли Василия Блюхера. Кадр из фильма "Пароль не нужен", 1967 год
© Фото
Николай Губенко в роли Василия Блюхера. Кадр из фильма "Пароль не нужен", 1967 год
Следующие фильмы Губенко снимал по собственным сценариям: "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1977), "Из жизни отдыхающих" (1981), "И жизнь, и слёзы, и любовь" (1984), "Запретная зона" (1988). В 1977 году картина "Подранки" вошла в основную программу Каннского кинофестиваля и получила приз "Серебрянный Хьюго" Международного кинофестиваля в Чикаго, а в 1978-м – получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля. Спустя шесть лет лауреатом трёх призов за режиссуру – Всесоюзного кинофестиваля, а также МКФ в Рио‑де‑Жанейро и Варне– сталфильм"Ижизнь, и слёзы, и любовь".
В 1974 году Николаю Губенко было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1985‑м он стал народным артистом РСФСР. Последний фильм режиссёра – социальная драма "Запретная зона" – вышел на телеэкраны в октябре 1988 года. Тогда же в последний раз мелькнул на экране в эпизодической роли дачника и сам Николай Губенко.
В марте 1987 года, после смерти Анатолия Эфроса, худсовет Театра на Таганке избрал Губенко новым руководителем. Губенко способствовал воссозданию наиболее популярных спектаклей театра, поставленных Любимовым, добился его возвращения из-за границы и восстановления советского гражданства.
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Последнее удалось сделать благодаря тому, что Николай Губенко стал членом команды Михаила Горбачёва. В 1987 году актёр и режиссёр даже вступил в КПСС, а на XXVIII съезде в июле 1990-го был избран членом ЦК.
В ноябре 1989 года Губенко по просьбе Горбачёва стал министром культуры СССР. Он пытался удержать государственную систему поддержки искусства, защитить материальную базу театров и музеев, а также предотвратить массовый отток и распродажу культурных ценностей за рубеж. Губенко также проводил линию на деидеологизацию ведомства, предоставляя творческим коллективам бо́льшую автономию при сохранении статуса государственных учреждений.
После августовского путча и отставки Совмина СССР Губенко был и.о. министра культуры, пока 27 ноября 1991 года министерство не было упразднено решением неконституционного органа – Государственного совета СССР. Места в структурах власти России Губенко не нашлось, в значительной мере из-за того, что министром культуры РФ тогда был Юрий Соломин, отношения с которым у Губенко не сложились.
Николай Губенко, август 1991 года
Губенко продолжил играть в труппе Театра на Таганке, но Любимов, который опять руководил театром, в 1992 году решил приватизировать здание и существенно обновить труппу театра: перевести актёров на контрактную основу и уволить "лишних".
Несколько десятков актёров создали группу и попросили Губенко её возглавить. И без того натянутые отношения с Любимовым обострились донельзя. Любимов запретил Губенко участвовать в спектаклях и приказал не пускать его в здание театра.
Группа актёров решила создать новый театр и обратилась за содействием к президенту России Борису Ельцину. В апреле 1993-го решением Моссовета был создан театр "Содружество актёров Таганки" под руководством Губенко. Основу труппы нового театра составили 36 актёров и часть сотрудников Театра на Таганке. "Содружество актёров Таганки" получило новое театральное здание, а Театр на Таганке остался в старом, построенном в 1911 году. Сцену нового театра отделили от старой стеной с закрытыми наглухо переходными дверями.
За последующие 27 лет на сцене своего театра Губенко поставил десять спектаклей: "Белые столбы", "Четыре тоста за Победу", "Иванов", "ВВС (Высоцкий Владимир Семёнович)", "Афган", "Очень простая история", "Мисс и мафия", "Арена жизни", "Нечистая сила", "Концерт по случаю конца света".
В "Концерте...", поставленном в 2014 году по случаю 50-летия Театра на Таганке, кроме стихов Пушкина, Маяковского, Есенина, Цветаевой, романсов Глинки и Булахова, музыки Бетховена и Александрова, показали также съёмки с улиц (это была идея Губенко). На них молодые люди без тени смущения признавались, что понятия не имеют, что это за дата такая – 22 июня, другие (филологи по образованию!) не могли вспомнить, откуда строчки про зеленый дуб у Лукоморья, а третьи на вопрос, с кем стрелялся Лермонтов, предполагали – не с Булгаковым ли...
Это был демарш Губенко, который оставался убеждённым коммунистом. Он резко критиковал действия руководства России в октябре 1993 года, называя применение силы против Верховного Совета преступлением, регулярно принимал участие в ежегодных траурных шествиях и митингах памяти погибших защитников Дома Советов, и заявлял, что лица, отдавшие приказ стрелять из танков по мирным людям и развязавшие гражданскую войну, не заслуживают почтения. Он подчеркивал, что события осени 1993 года стали логическим продолжением разрушения Советского Союза, которое он воспринимал как историческую катастрофу.
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Губенко оставался узнаваемым лицом и стал "паровозом" КПРФ, одним из тех, кто придавал этой партии респектабельность. В 1995-2003 годах Губенко был депутатом Госдумы от КПРФ, с 1997 по 2002 год – членом президиума ЦК КПРФ. В мае 2002 года он был исключён из партии за отказ выполнить решение пленума, согласно которому члены КПРФ должны были покинуть руководящие посты в Госдуме (Губенко возглавлял парламентский комитет по культуре и туризму). Но через год членство Губенко в партии было восстановлено, с 2005 года он был депутатом Мосгордумы от коммунистов, с 2009-го – её вице-спикером. На этом посту запомнился тем, что предложил ужесточить контроль за притоком нелегальных мигрантов в Россию и призвал ввести в стране налог на бездетность.
Губенко умер в августе 2020 года, не дожив один день до своего 79-летия. Газета "Культура" в некрологе констатировала, что судьба Губенко делится на две половины: в первой он большой, тонкий художник, а во второй – становится видным функционером и пытается быть политиком. "Формально он им и станет, и будет играть эту роль так, как это может делать очень большой актер и сильный человек, – но сценарии на этот раз окажутся написанными не им".
Хотя с 1988 года Николай Губенко действительно не писал сценарии, не снимал и не снимался в кино, в 2009-м он выступил в роли рассказчика в историко-приключенческом сериале "Исаев" – о юности Штирлица из "17 мгновений весны", а в 2013-м озвучил одного из главных героев полнометражного мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" – ремейка советского фильма "Кин-дза-дза!", снятого в 1986 году*. С 1992 года и до своей смерти Губенко был президентом Международной ассоциации содействия культуре, которая продолжает работу до сих пор.
* Это не ремейк, а фильм по очень отделённым мотивам, начисто лишённый очарования оригинала. – Ред.
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