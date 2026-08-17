https://ukraina.ru/20260817/aktr-luchshe-vsekh-sygravshiy-ministra-kultury-85-let-nikolayu-gubenko--1082478933.html

Актёр, лучше всех сыгравший министра культуры. 85 лет Николаю Губенко

Актёр, лучше всех сыгравший министра культуры. 85 лет Николаю Губенко - 17.08.2026 Украина.ру

Актёр, лучше всех сыгравший министра культуры. 85 лет Николаю Губенко

17 августа 1941 года в Одессе родился Николай Губенко. Он стал одним из самых известных советских актёров и последним министром культуры СССР. Но в Москве ему первым делом пришлось избавляться от "одессизмов"

2026-08-17T16:00

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Николай Губенко родился в катакомбах обороняющейся от немецких и румынских войск Одессы. В 1942 году на фронте под Луганском погиб его отец – бортмеханик бомбардировщика, а в родном городе за отказ сотрудничать с оккупантами была казнена мать. Оставшись круглым сиротой, Коля Губенко воспитывался в одном из детских домов Одессы, потом был переведён в Суворовское училище с углублённым изучением английского языка (многие его школьные друзья стали дипломатами).Школьником он стал посещать драмкружок, а затем, в старших классах – танцевальную студию Одесского клуба трамвайщиков и театральную студию при Доме актёра. В 1958 году, после окончания училища, Николай был зачислен в труппу Одесского театра юного зрителя, где был сначала рабочим сцены, а затем стал играть эпизодические роли.В 1960 году Губенко приехал в Москву, где с первой попытки поступил на актёрский курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). На вступительных экзаменах Герасимов строго наказал Губенко избавить речь от так называемых "одессизмов".На втором курсе актёр снялся в одной из главных ролей в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". К тому же периоду относится его единственная попытка сняться на украинской киностудии: в 1962 году он был утверждён на роль молодого Тараса Шевченко в фильме "Сон" на Киностудии им. Довженко в Киеве. Однако Губенко не нашёл общего языка с режиссёром Владимиром Денисенко, и тот пригласил на роль Ивана Миколайчука.В 1964 году Николай Губенко исполнил роль Гитлера в дипломном спектакле Зигфрида Кюна "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть" по пьесе Бертольта Брехта. Спектакль пользовался беспрецедентной для учебной постановки ВГИК популярностью. Слухи о невероятно темпераментной игре Губенко донеслись до Юрия Любимова, который после просмотра спектакля уговорил молодого актёра поступить в Театр на Таганке.В этом театре Николай Губенко сыграл роли Лётчика в "Добром человеке из Сезуана", Печорина в "Герое нашего времени", Емельяна Пугачёва в спектакле "Пугачёв", Керенского в "Десяти днях, которые потрясли мир", Годунова в спектакле "Борис Годунов". Губенко выходил на сцену вместе с Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Иваном Бортником, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой, Зинаидой Славиной и другими.Параллельно он снялся в картинах "Пока фронт в обороне", "Пядь земли", "Когда улетают аисты", "Последний жулик", "Мальчик и девочка". В 1967 году Губенко стал лауреатом третьей премии "За лучшую мужскую роль" Всесоюзного кинофестиваля за роль Василия Блюхера в фильме Бориса Григорьева "Пароль не нужен".В 1969 году Николай Губенко вновь окончил ВГИК, на этот раз режиссёрскую мастерскую своего учителя Сергея Герасимова. Его курсовая работа за второй курс – короткометражный фильм "Настасья и Фомка" с Наталией Белохвостиковой в главной роли получила приз "За лучшую первую учебную работу" на студенческом кинофестивале ВГИКа. А на большом экране режиссёр Губенко дебютировал в 1972 году с военной драмой по сценарию Василия Шукшина "Пришёл солдат с фронта", которая принесла ему премию Ленинского комсомола и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.Следующие фильмы Губенко снимал по собственным сценариям: "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1977), "Из жизни отдыхающих" (1981), "И жизнь, и слёзы, и любовь" (1984), "Запретная зона" (1988). В 1977 году картина "Подранки" вошла в основную программу Каннского кинофестиваля и получила приз "Серебрянный Хьюго" Международного кинофестиваля в Чикаго, а в 1978-м – получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля. Спустя шесть лет лауреатом трёх призов за режиссуру – Всесоюзного кинофестиваля, а также МКФ в Рио‑де‑Жанейро и Варне– сталфильм"Ижизнь, и слёзы, и любовь".В 1974 году Николаю Губенко было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1985‑м он стал народным артистом РСФСР. Последний фильм режиссёра – социальная драма "Запретная зона" – вышел на телеэкраны в октябре 1988 года. Тогда же в последний раз мелькнул на экране в эпизодической роли дачника и сам Николай Губенко.В марте 1987 года, после смерти Анатолия Эфроса, худсовет Театра на Таганке избрал Губенко новым руководителем. Губенко способствовал воссозданию наиболее популярных спектаклей театра, поставленных Любимовым, добился его возвращения из-за границы и восстановления советского гражданства.Последнее удалось сделать благодаря тому, что Николай Губенко стал членом команды Михаила Горбачёва. В 1987 году актёр и режиссёр даже вступил в КПСС, а на XXVIII съезде в июле 1990-го был избран членом ЦК.В ноябре 1989 года Губенко по просьбе Горбачёва стал министром культуры СССР. Он пытался удержать государственную систему поддержки искусства, защитить материальную базу театров и музеев, а также предотвратить массовый отток и распродажу культурных ценностей за рубеж. Губенко также проводил линию на деидеологизацию ведомства, предоставляя творческим коллективам бо́льшую автономию при сохранении статуса государственных учреждений.После августовского путча и отставки Совмина СССР Губенко был и.о. министра культуры, пока 27 ноября 1991 года министерство не было упразднено решением неконституционного органа – Государственного совета СССР. Места в структурах власти России Губенко не нашлось, в значительной мере из-за того, что министром культуры РФ тогда был Юрий Соломин, отношения с которым у Губенко не сложились.Губенко продолжил играть в труппе Театра на Таганке, но Любимов, который опять руководил театром, в 1992 году решил приватизировать здание и существенно обновить труппу театра: перевести актёров на контрактную основу и уволить "лишних".Несколько десятков актёров создали группу и попросили Губенко её возглавить. И без того натянутые отношения с Любимовым обострились донельзя. Любимов запретил Губенко участвовать в спектаклях и приказал не пускать его в здание театра.Группа актёров решила создать новый театр и обратилась за содействием к президенту России Борису Ельцину. В апреле 1993-го решением Моссовета был создан театр "Содружество актёров Таганки" под руководством Губенко. Основу труппы нового театра составили 36 актёров и часть сотрудников Театра на Таганке. "Содружество актёров Таганки" получило новое театральное здание, а Театр на Таганке остался в старом, построенном в 1911 году. Сцену нового театра отделили от старой стеной с закрытыми наглухо переходными дверями.За последующие 27 лет на сцене своего театра Губенко поставил десять спектаклей: "Белые столбы", "Четыре тоста за Победу", "Иванов", "ВВС (Высоцкий Владимир Семёнович)", "Афган", "Очень простая история", "Мисс и мафия", "Арена жизни", "Нечистая сила", "Концерт по случаю конца света".В "Концерте...", поставленном в 2014 году по случаю 50-летия Театра на Таганке, кроме стихов Пушкина, Маяковского, Есенина, Цветаевой, романсов Глинки и Булахова, музыки Бетховена и Александрова, показали также съёмки с улиц (это была идея Губенко). На них молодые люди без тени смущения признавались, что понятия не имеют, что это за дата такая – 22 июня, другие (филологи по образованию!) не могли вспомнить, откуда строчки про зеленый дуб у Лукоморья, а третьи на вопрос, с кем стрелялся Лермонтов, предполагали – не с Булгаковым ли...Это был демарш Губенко, который оставался убеждённым коммунистом. Он резко критиковал действия руководства России в октябре 1993 года, называя применение силы против Верховного Совета преступлением, регулярно принимал участие в ежегодных траурных шествиях и митингах памяти погибших защитников Дома Советов, и заявлял, что лица, отдавшие приказ стрелять из танков по мирным людям и развязавшие гражданскую войну, не заслуживают почтения. Он подчеркивал, что события осени 1993 года стали логическим продолжением разрушения Советского Союза, которое он воспринимал как историческую катастрофу.Губенко оставался узнаваемым лицом и стал "паровозом" КПРФ, одним из тех, кто придавал этой партии респектабельность. В 1995-2003 годах Губенко был депутатом Госдумы от КПРФ, с 1997 по 2002 год – членом президиума ЦК КПРФ. В мае 2002 года он был исключён из партии за отказ выполнить решение пленума, согласно которому члены КПРФ должны были покинуть руководящие посты в Госдуме (Губенко возглавлял парламентский комитет по культуре и туризму). Но через год членство Губенко в партии было восстановлено, с 2005 года он был депутатом Мосгордумы от коммунистов, с 2009-го – её вице-спикером. На этом посту запомнился тем, что предложил ужесточить контроль за притоком нелегальных мигрантов в Россию и призвал ввести в стране налог на бездетность.Губенко умер в августе 2020 года, не дожив один день до своего 79-летия. Газета "Культура" в некрологе констатировала, что судьба Губенко делится на две половины: в первой он большой, тонкий художник, а во второй – становится видным функционером и пытается быть политиком. "Формально он им и станет, и будет играть эту роль так, как это может делать очень большой актер и сильный человек, – но сценарии на этот раз окажутся написанными не им".Хотя с 1988 года Николай Губенко действительно не писал сценарии, не снимал и не снимался в кино, в 2009-м он выступил в роли рассказчика в историко-приключенческом сериале "Исаев" – о юности Штирлица из "17 мгновений весны", а в 2013-м озвучил одного из главных героев полнометражного мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" – ремейка советского фильма "Кин-дза-дза!", снятого в 1986 году*. С 1992 года и до своей смерти Губенко был президентом Международной ассоциации содействия культуре, которая продолжает работу до сих пор.* Это не ремейк, а фильм по очень отделённым мотивам, начисто лишённый очарования оригинала. – Ред.

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