https://ukraina.ru/20260817/neonatsizm-pod-zemly-gotovimsya-k-skhronam-po-vsey-evrope-1082558147.html

Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе

Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе - 17.08.2026 Украина.ру

Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе

Разновекторная информационная шумиха, поднятая в Европе, России и Украине перезахоронением в Киеве создателя Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Украина.ру, 17.08.2026

2026-08-17T14:31

2026-08-17T14:31

2026-08-17T15:25

украина

россия

запад

владимир зеленский

мария захарова

андрей мельник

оун

цру

красная армия

весь скачко

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Разновекторная информационная шумиха, поднятая в Европе, России и Украине перезахоронением в Киеве создателя Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца, сама по себе пошла на спад. А зря.То, что в киевскую землю загребли останки упыря, успешно испробовавшего на себе все прелести тринитротолуола (взрывчатого вещества желтоватого цвета) в шоколаде, любезно и вовремя преподнесённого ему советским разведчиком Павлом Судоплатовым, – далеко не конец истории. Это начало. Но отнюдь не славной новой жизни кумира неонацистов в родных пенатах. Это прелюдия страшной истории с элементами ужасов, террора и смертей ни в чём не повинных людей в будущем. Даже тогда, когда конфликт на Украине закончится полным поражением украинского и европейского неонацизма и, не исключено, подобием Нюрнбергского трибунала 2.0 с развешиванием главных героев на виселице.Напоминаю: украинский нацизм, как некий копипаст нацизма звероподобного гитлеровского, немецкого, уже раз был разгромлен в 1945 году. Но всевозможные недобитки украинских "борцов за свободу нэньки", перейдя на содержание с гестапо на американское ЦРУ и прочих британских и западноевропейских спецслужб, были призваны бороться уже против СССР. На его территории, которая параллельно была и территорией советской Украины. Особенно Западной – Галичины и Волыни, которые вошли в состав Союза и УССР только в 1939 году.Так вот, партизанская борьба недобитков из Украинской повстанческой армии* (УПА), боевого крыла ОУН*, продолжалась с разной степенью активности и интенсивности до середины 50-ых годов прошлого века. А отдельные индивиды вели индивидуальный террор и дольше. Некоторые из них не сдались властям, а прятались в лесах, по схронам, подвалам и чердакам до 1991 года, когда распался СССР и обрела независимость Украина.Вот только для справки: всего с 1944 по 1955 год было уничтожено 155 тысяч бандитов, 134 тысячи арестовано, 77 тысяч явились с повинной. Но одному из нацистов удалось продержаться дольше всех, вплоть до распада СССР.В декабре 1991 года в кабинет руководителя областного отделения Народного руха Украины (НРУ), движения-провозвестника независимости страны, в Тернополе вошёл 70-летний мужчина и рассказал, что он – Илько (Илья) Оберишин, бандеровец с 53-летним стажем, член УПА* с 1941 года, который, включая Вторую мировую, 47 лет прожил в подполье.А до того в 17 лет он вступил в ОУН*, получил прозвище "Стецько", при фашистах поступил в университет на медицинский факультет, снабжал бандеровцев медикаментами и бинтами. А когда Красная Армия освободила Украину в 1944 году, ушёл в лес – с 1947 года был главарём бандитов всего Збаражского района, в котором насчитывалось около 70 населённых пунктов, и четыре года кошмарил террором весь район.В 1951 году чекисты управились с отрядом, но главарь избежал смерти и два года скрывался под землёй в схроне (всего на Западной Украине бандеровцы устроили их около 10 тысяч), а когда болел или было туго с едой и водой, слизывал росу с травы и листьев.За это время он женился (венчал его в лесу брат-священник) и даже в 1951 году родил сына Аркадия. В 1953 году перебрался в дом у своей жены Эмилии и потом всё время жил на чердаке у трубы, над печкой. И всё время хранил при себе заряженный пистолет – всё хотел отдать свою жизнь подороже. А жена работала учительницей истории в местной школе. Интересные истории она преподавала, кажется…"Стецько" Оберишин и жена его ЭмилияСына записали на свояка, мужа сестры, который работал председателем колхоза и даже имел орден Ленина. Власти ему доверяли, он же долгие годы являлся агентом бандеровцев и убеждённым националистом, а колхозно-партийную карьеру ему посоветовал сделать как раз Оберишин.Аркадий до 12 лет не знал, что отец живёт на чердаке, но даже когда узнал, ничего не изменилось. Сынок женился, тоже пустил корни, сделал карьеру, дослужился до высоких чинов в советской милиции.Соседи иногда видели Оберишина во дворе – ему приходилось перепрятываться на время в лес, в схрон. Но что самое примечательное: его никто никогда не выдал. Ни сын, ни невестка, ни племянник, ни почтальон, ни соседи... Видно, стрелял этот Илько-Стецько хорошо, а "вера в нацию" была сильнее страха.Умер этот галичанский эрзац-граф Монте-Кристо в 2007 году, разумеется, национальным героем...Но даже не в этом дело. Можно себе представить, сколько таких "графьёв" останется по всей Украине, когда она капитулирует в результате СВО. Да, увы, – сотни тысяч. Хорошо обученных, озлобленных, приобретших военный опыт, хорошо мотивированных, желающих мести. Страшно подумать…Вот и подумайте, в чем смысл перезахоронений, которыми озаботился нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, еврей по национальности, которых такие вот "стецьки" сотоварищи уничтожали миллионами. Понятно, что, создавая пантеон упырей или, как выразилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, "смердящую яму антигероев", Зеленский хочет понравиться местным неонацистам. Они так плотно оседлали органы власти, армию и силовые структуры, что выкорчевать их оттуда у Зеленского нет никакой возможности. А вот у них и желание, и возможности расправиться с ним – предостаточно. Если он, конечно, начнёт предавать "идеалы нации и дэржавы" или пойдёт на мировую с Россией.И Зеленский банально боится, что не успеет добежать до канадской границы, несмотря на все заверения и гарантии кураторов – его просто повесят на Крещатике на каштане, как нацисты уже и обещались.Второй момент: Зеленскому важно этим пантеоном гитлеровских холуев подчеркнуть неонацистский и – это главное! ­ – русофобский характер своего режима. И ещё раз зафиксировать его готовность воевать с Россией до последнего украинца. На это у Украины Зеленского есть заказ Запада – криворожский недофюрер не может отказать кураторам и спонсорам.И третье: русофобия и стремление воевать с Россией – это общеевропейский тренд, общее на Западе направление политической мысли и практики. И потому Запад будет сквозь пальцы смотреть и на глорификацию неонацизма, и на возрождение неонацистских структур и идеологии, и на классический расизм оголтелой русофобии и преследования русских Украины по национальному признаку.Всё, что ни сделал бы Зеленский для мнимой "победы над Россией", на Западе вообще и в Европе в частности будет приветствоваться. И даже финансироваться по отдельному, весьма щедрому прейскуранту.Но главное в том, что пантеон упырей – это, повторяю, задел на будущее. Это новая-старая основа воспитания будущих поколений украинцев, которых будут учить ненавидеть Россию и русских. Это живое подтверждение продолжающейся якобы борьбы с "Московией, которая всегда гнобила Украину". Это идеологическая обработка будущих партизан в схронах. Это сегодняшние западные инвестиции в грядущую, как им кажется, победу над Россией.Вот в этом свете нужно рассматривать и все предложения Украины, Европы и США о мире. Им сегодня нужна передышка, чтобы перегруппироваться и накопить новые силы для новой войны. Слава Богу, это уже общее место, понятное всем.Вся идеология борьбы за Украину по заказу Запада и на его деньги – это сплошной обман и подмена понятий. А цена этих заблуждений – судьба и всей Украины, и украинцев, которые в конечном итоге окажутся ненужными.Нынешних неонацистов Запад покупает на обещания построить новую Украину, якобы демократическую и свободную. Но на самом деле стачивает и разрушает её в войне до полного распада и деградации. Уже сегодня Украина – это государство, лишенное малейших признаков подлинного суверенитета: политического, экономического, гуманитарного, духовного. Украину, которая уже существует исключительно в долг, ведут на убой и выбросят за ненадобностью, когда она выполнит свою задачу в войне с Россией.И точно такими же были предшественники нынешних неонацистов – те упыри, которых сегодня перезахоранивают в пантеоне. И Евгений Коновалец, и Андрей Мельник, уже привезённые на Украину, и Степан Бандера, и Симон Петлюра, которых еще хотят отрыть по заграницам и приволочь, боролись не за Украину, а за свою власть в ней. И боролись ценой самой Украины, обещая её тем, кто даст им власть. Не важно, кто это был – поляки, гитлеровцы, западные спецслужбы и или нынешние записные демократы из США или Европы. Есть в этом обмане, в этой возне и плясках на полусгнивших трупах что-то такое, что отдаёт смердящей ямой, куда гонят Украину.*организация запрещена в России как террористическая и экстремистская.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

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украина, россия, запад, владимир зеленский, мария захарова, андрей мельник, оун, цру, красная армия, весь скачко, мнения