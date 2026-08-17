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В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера

В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера - 17.08.2026 Украина.ру

В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера

В Одессе активисты добились снятия русскоязычной таблички с памятника Дарту Вейдеру, установленного на месте монумента Ленину. О демонтаже 17 августа сообщило движение "Деколонизация. Украина"

2026-08-17T16:10

2026-08-17T16:10

2026-08-17T16:10

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Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района Одессы с требованием убрать табличку на русском языке. В ответе районной администрации говорится, что ответственный за памятник был найден, а надпись ликвидирована сразу после профилактической беседы."Демонтирована русскоязычная табличка на памятнике Дарту Вейдеру", — говорится в публикации движения.Памятник появился в 2015 году на волне декоммунизации: фигуру Ленина на территории завода "Прессмаш" перекрасили в чёрный цвет, добавили накладки и установили в голове статуи оборудование, раздающее вайфай. На постаменте закрепили табличку с текстом: "Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков"Подробнее в материале – Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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