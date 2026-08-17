В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера - 17.08.2026 Украина.ру
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В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера
В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера - 17.08.2026 Украина.ру
В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера
В Одессе активисты добились снятия русскоязычной таблички с памятника Дарту Вейдеру, установленного на месте монумента Ленину. О демонтаже 17 августа сообщило движение "Деколонизация. Украина"
2026-08-17T16:10
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Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района Одессы с требованием убрать табличку на русском языке. В ответе районной администрации говорится, что ответственный за памятник был найден, а надпись ликвидирована сразу после профилактической беседы."Демонтирована русскоязычная табличка на памятнике Дарту Вейдеру", — говорится в публикации движения.Памятник появился в 2015 году на волне декоммунизации: фигуру Ленина на территории завода "Прессмаш" перекрасили в чёрный цвет, добавили накладки и установили в голове статуи оборудование, раздающее вайфай. На постаменте закрепили табличку с текстом: "Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков"Подробнее в материале – Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Одесса, Россия, Ленин, Украина.ру, Украина

В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера

16:10 17.08.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАгитационная кампания лидера "Интернет-партии" Украины Дарта Вейдера
Агитационная кампания лидера Интернет-партии Украины Дарта Вейдера - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В Одессе активисты добились снятия русскоязычной таблички с памятника Дарту Вейдеру, установленного на месте монумента Ленину. О демонтаже 17 августа сообщило движение "Деколонизация. Украина"
Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района Одессы с требованием убрать табличку на русском языке. В ответе районной администрации говорится, что ответственный за памятник был найден, а надпись ликвидирована сразу после профилактической беседы.
"Демонтирована русскоязычная табличка на памятнике Дарту Вейдеру", — говорится в публикации движения.
Памятник появился в 2015 году на волне декоммунизации: фигуру Ленина на территории завода "Прессмаш" перекрасили в чёрный цвет, добавили накладки и установили в голове статуи оборудование, раздающее вайфай.
На постаменте закрепили табличку с текстом: "Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков"
Подробнее в материале – Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизации
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