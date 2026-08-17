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В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов - 17.08.2026 Украина.ру
В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
Грузовые контейнеры в порту Одессы переделывают в пусковые установки для дронов и отправляют их к линии боевого соприкосновения. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева
2026-08-17T13:55
2026-08-17T13:55
2026-08-17T13:55
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В публикации отмечено, что с середины июля российская армия наносит ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ."Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС", — сообщил подпольщик.По его словам, переоборудованный контейнер грузят на тягач и перевозят под видом гражданского груза. Грузовой автомобиль останавливается, происходит запуск дронов, после чего он продолжает движение. Такая тактика усложняет выявление и уничтожение украинских пусковых установок, пояснил Лебедев.Также он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают использовать в своих целях инфраструктуру портов Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени. На территории портов начали собирать беспилотники. Там также расположены резервуары с топливом и склады.На проблему портовой и другой инфраструктуры Украины в условиях СВО обращают внимание также предприниматели и аналитики. Подробности в публикацииТем временем Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK CenterВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, ильичевск, измаил, илья лебедев, вооруженные силы украины, всу, дроны, украина, бпла
Новости, Одесса, Ильичевск, Измаил, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, Украина, БПЛА
В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
Грузовые контейнеры в порту Одессы переделывают в пусковые установки для дронов и отправляют их к линии боевого соприкосновения. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева
В публикации отмечено, что с середины июля российская армия наносит ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
"Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС", — сообщил подпольщик.
По его словам, переоборудованный контейнер грузят на тягач и перевозят под видом гражданского груза. Грузовой автомобиль останавливается, происходит запуск дронов, после чего он продолжает движение. Такая тактика усложняет выявление и уничтожение украинских пусковых установок, пояснил Лебедев.
Также он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают использовать в своих целях инфраструктуру портов Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени. На территории портов начали собирать беспилотники. Там также расположены резервуары с топливом и склады.
На проблему портовой и другой инфраструктуры Украины в условиях СВО обращают внимание также предприниматели и аналитики. Подробности в публикации
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