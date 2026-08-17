"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией - 17.08.2026 Украина.ру
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"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией
"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией - 17.08.2026 Украина.ру
"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией
Польша готовится к скорой полномасштабной войне с Россией. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщило 17 августа польское телевидение
2026-08-17T14:28
2026-08-17T14:28
новости
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минобороны
украина
нато
вооруженные силы украины
русофобия
ес
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"Мы готовимся к войне, надеясь, что её никогда не случится", — заявил Цезари Томчик в интервью "Супер Экспресс". Польский государственный телеканал Polsat News отметил: замминистра национальной обороны подчеркнул, что "какая-либо провокация" со стороны России может произойти в течение нескольких месяцев. По словам Томчика, случиться это может "в крайне неблагоприятных условиях".Томчик сообщил о системе SAN, создаваемую в рамках программы " Восточный щит". По его словам, это "крупная, современная система борьбы с беспилотниками в Европе ".Замминистра сослался на заявление командующего силами НАТО в Европе американского генерала Алексуса Гринкевича , который заявил, что в 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой."Даже крупномасштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев ", — заявил Томчик.Он пояснил, что многое зависит от хода конфликта на Украине."Если эта война закончится, это, безусловно, очень хорошо, но тогда весьма вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", — поведал Томчик."Сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграет такую ​​войну. Тем более что мы видим, что Украина сдерживает Россию – не говоря уже о всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, навести порядок, поддержать Украину и держать Россию как можно дальше от нас ", – подчеркнул Томчик.Ранее военные эксперты и лидеры стран Евросоюза заявляли, что к 2030 году Россия сможет восстановить свой военный потенциал и к этому времени следует завершить освоение сотен миллиардов евро по программам "перевооружения Европы".Интервью на эту тему: Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, польша, минобороны, украина, нато, вооруженные силы украины, русофобия, ес, будет ли война с нато
Новости, Россия, Польша, Минобороны, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Русофобия, ЕС, будет ли война с НАТО

"Готовимся к войне" - Минобороны Польши рассказало о миллиардных расходах и столкновении с Россией

14:28 17.08.2026
 
© Фото : rubryka.com
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : rubryka.com
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Польша готовится к скорой полномасштабной войне с Россией. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщило 17 августа польское телевидение
"Мы готовимся к войне, надеясь, что её никогда не случится", — заявил Цезари Томчик в интервью "Супер Экспресс".
Польский государственный телеканал Polsat News отметил: замминистра национальной обороны подчеркнул, что "какая-либо провокация" со стороны России может произойти в течение нескольких месяцев. По словам Томчика, случиться это может "в крайне неблагоприятных условиях".
Томчик сообщил о системе SAN, создаваемую в рамках программы " Восточный щит". По его словам, это "крупная, современная система борьбы с беспилотниками в Европе ".
Замминистра сослался на заявление командующего силами НАТО в Европе американского генерала Алексуса Гринкевича , который заявил, что в 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой.
"Даже крупномасштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев ", — заявил Томчик.
Он пояснил, что многое зависит от хода конфликта на Украине.
"Если эта война закончится, это, безусловно, очень хорошо, но тогда весьма вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", — поведал Томчик.
"Сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграет такую ​​войну. Тем более что мы видим, что Украина сдерживает Россию – не говоря уже о всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, навести порядок, поддержать Украину и держать Россию как можно дальше от нас ", – подчеркнул Томчик.
Ранее военные эксперты и лидеры стран Евросоюза заявляли, что к 2030 году Россия сможет восстановить свой военный потенциал и к этому времени следует завершить освоение сотен миллиардов евро по программам "перевооружения Европы".
Интервью на эту тему: Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ
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