https://ukraina.ru/20260814/zelenskiy-v-tupike-k-chemu-privedt-defitsit-raket-pvo-u-ukrainy-1082461594.html

Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины

Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины - 14.08.2026 Украина.ру

Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины

Дела с ракетами противовоздушной обороны у Зеленского совсем плохи. Настолько, что киевские власти решили больше не давать официальную сводку о количестве сбитой российской баллистики. Чтобы не декларировать нулевую эффективность. На этом фоне в Киев с первым визитом собираются эмиссары Трампа - Кушнер и Уиткофф, чтобы оживить переговорный трек

2026-08-14T05:36

2026-08-14T05:36

2026-08-14T05:36

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

джаред кушнер

стив уиткофф

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Главная проблема Украины, которую уже даже не скрывают американские и европейские СМИ, — катастрофический дефицит средств противовоздушной обороны. По данным западных аналитических центров, в 2026 г. объем поставок ракет для ПВО сократился до одной трети от уровня предыдущего года. В ходе недавних комбинированных атак ВКС РФ эффективность перехвата баллистических целей упала до критических значений. Ситуация усугубляется тем, что восполнить запасы на Западе практически невозможно. США, переключившись на ближневосточный конфликт, израсходовали более 1500 ракет Patriot, а их пополнение займет более 2-х лет. Восточноевропейские союзники, опасаясь за собственную безопасность, не спешат делиться своими запасами.В этих условиях Киев вынужден маневрировать и имитировать открытость к переговорам. Как отмечают военные эксперты, отсутствие "воздушного щита" делает Украину крайне уязвимой перед зимней наступательной кампанией.На фоне этих военных неудач в Киеве ожидают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Для обоих это будет первый визит в украинскую столицу, хотя в Москве они бывали неоднократно. Их совместный приезд в Киев может свидетельствовать о том, что Трамп снова намерен активизировать переговорное посредничество. Как заявил на днях Зеленский, украинская сторона уже передала американцам "новые предложения" по урегулированию, надеясь разблокировать диалог, застопорившийся еще в конце февраля. Официальная повестка визита — обсуждение "формулы мира" и обмен предложениями. Но традиционно Киев демонстрирует открытость к компромиссам только тогда, когда позиции на фронте и в тылу слабы. Тем самым Зеленский в очередной раз намерен выторговать главное - время, затягивая и замыливая повестку.Наибольшее беспокойство визит Кушнера и Уиткоффа вызвал у европейских союзников. В Брюсселе опасаются, что Белый дом ведет параллельные переговоры с Москвой и Киевом, намереваясь навязать Европе уже готовые договоренности. Что в итоге? Пока ситуация выглядит патовой. Дефицит ПВО, конечно, ослабляет позиции Украины, делая её более сговорчивой. Однако Россия, помня прежний опыт договоренностей с западными союзниками Киева, опираться будет лишь на свои реальные достижения на фронтах, в том числе дипломатических. Украинские и российские эксперты высказали свои прогнозы по теме.Политический аналитик Влад СидоренкоНедавний отчет подчеркивает критическую нехватку средств противовоздушной обороны в Украине, что привело к неспособности перехватить массированную ракетную атаку России на Киев. Президент Зеленский возложил ответственность на западных союзников, утверждая, что задержки в поставках ракет-перехватчиков напрямую способствуют росту числа жертв среди мирного населения. В ходе последних ударов были полностью разрушены крупные логистические узлы и распределительные центры торговых сетей, что нанесло тяжелый урон гражданской инфраструктуре. Европейские страны проявляют нерешительность в передаче систем Patriot, опасаясь за собственную безопасность, в то время как производство боеприпасов не поспевает за интенсивностью конфликта. Ситуация усугубляется политической неопределенностью и возможным пересмотром договоренностей о лицензионном производстве ракет внутри страны. В ответ на это Украина призывает к ужесточению санкций, чтобы перекрыть доступ России к иностранным компонентам для создания новых баллистических ракет.Украинский политик Дмитрий БыковВ общей сложности 40-дневную операцию имени Зеленского по принуждению Путина к миру можно описать одной фразой: силы ПВО перестали публиковать количество выпущенных врагом ракет, чтобы СМИ не публиковали заголовков вроде "Не сбита ни одна ракета".Какие потери несет Украина? Есть данные, сколько мощных предприятий обанкротилось за последние 40 дней? Об этом же принято молчать, потому что тогда на фоне наших успешных ударов по тылу врага результаты ударов России по нам выглядят как суперуспешные. Выходит, 40-дневная операция по принуждению к миру оборачивается для нас принуждением к капитуляции? Или я чего-то не понимаю? Смогли ли мы в ходе операции лишить врага способности атаковать нас? Нет. Смогли ли мы уничтожить его ВПК, что заставило бы его идти на уступки и возобновить переговоры о мире? Нет. Это точно какое-то достижение, или это очередная болтология и замыливание глаз народу, который уже скоро рискует сидеть без света, воды, отопления?Политический аналитик Алексей ПилькоВ Киев и Москву намереваются приехать главный переговорщик Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Смысл этого визита не вполне ясен: разве что спросить, почему Вашингтон оказался неспособен заставить Зеленского выполнить условия мирного урегулирования конфликта на Украине, которые были согласованы с Россией в ходе саммита в Анкоридже? Но ответ на него и так более чем очевиден: США и не собирались выполнять "джентльменское соглашение" на Аляске. Они просто выигрывали время для подготовки ВСУ к дальнобойным ударам по российской территории.Однако же ставка на них с треском провалилась. Россия ответила морской блокадой портов большой Одессы и повышением ставок в инфраструктурной войне, что в условиях дефицита ракет ПВО привело для Украины к печальным последствиям. Поэтому Киеву снова нужна передышка, и Уиткофф с Кушнером снова едут в Москву заниматься дипломатическим камуфляжем. Интересно, поверят ли им снова? Предыдущее доверие немало стоило России, последующее может обойтись ещё дороже.Впрочем, можно предложить американской стороне несколько перестраховочных условий для её принятия в качестве посредника. Во-первых, полный запрет на реэкспорт американского оружия на Украину. Во-вторых, отключение над её территорией "Старлинка". В-третьих, прекращение передачи Киеву разведданных. Без этого даже не стоит и начинать диалог с эмиссарами Трампа, который уже не должен идти на анкориджских условиях. Они после всего, что произошло, должны сильно ужесточиться.Политолог Дмитрий ЕвстафьевЕсли я что-то понимаю в политике (а я в ней что-то, да понимаю), у нашего противника нарастает надлом, грозящий перерасти в перелом. Нет, еще не паника. Но явная нервозность. Ощущение тупика. Отсюда и ускоренный приезд "сладкой парочки" Уиткоффа и Кушнера, и предложение Фидана (человека Лондона) о моратории на боевые действия на море, и закрытие проливов. Не сомневаюсь, ходоки из Пекина подтянутся.Орехов? И Орехов тоже. Но не только. Много, что. И провал инфраструктурной эскалации. И харьковский обвал. И близкое освобождение Донбасса. Сейчас главное - не дать себя уболтать, проиграв мир, выигрывая войну. Надо просто на месяц-полтора стать глухими.И не слышать воплей и соплей наших противников и псевдопартнёров. А числа 20 сентября спросить: а что, собственно, происходит? Нам, России, нужен не мораторий на боевые действия, а мораторий на псевдомиротворческую суету.Журналист Кирилл ШуликаЗапад и Украина могут оказаться перед необходимостью удовлетворить требование Путина о выводе украинских войск из Донбасса для завершения войны, если не будут организованы поставки противоракет для систем ПВО ВСУ, пишет Bloomberg. По мнению издания, давление Украины на РФ дальнобойными ударами имело большой эффект, но не может быть долгосрочно поддержано из-за замедления поставок ракет для ПВО. При этом самый острый дефицит по-прежнему наблюдается в сфере зенитных ракет для систем ПВО. Италия и Франция обсуждают передачу своих зенитных боеприпасов для своих ЗРК SAMP/T, но их запасы ещё более скромные, чем у США. И, к тому же, они не могут сбивать баллистику.Из-за этого у Запада, по мнению издания, остается три варианта - срочно найти необходимое Украине оружие, либо согласиться на требования России по выводу войск из Донбасса, либо продолжать войну и далее, как минимум до 2027 года, при том, что зима для Украины будет крайне трудной. Повторю, еще неделю назад все рассказывали, что Украина выигрывает, а у Путина все плохо. Теперь почему-то не рассказывают... И такое, замечу, не впервые.Украинский политолог Виктор НебоженкоСейчас Украина находится между двумя экзистенциалами - "катастрофой страны" (но не украинской власти) и "нормализацией войны", как для власти, так и для населения. В результате украинцы мечутся между двумя крайностями - "все терпимо" или "все пропало".Но тут нет середины, как убеждает нас Офис президента, которому хорошо при любом варианте. Это именно эмоционально-политические качели, которые раскачивают и разносят украинское общество, не дают ему сосредоточиться на главном - выживании страны.Власть старается кормить украинцев "страшилками" о неизбежности чудовищной коррупции во время войны, о неизбежных и несбиваемых российских ракетах, об очередном предательстве Запада, о тяжелой зиме. Все эти страшилки забирают у населения последние силы, надежду и веру в будущее, но делают его более покорным и послушным.Зато тут же власть отчитывается об очередной перестановке узкой группы надежных лояльных чиновников, о бесконечной миротворческой деятельности президента Зеленского, упорно намекает на "наш ответ Чемберлену", кормит население пустыми обещаниями на фоне демонстрации Офисом президента бурной "отчетно-дипломатической деятельности". Создается впечатление, что Офис президента неплохо переносит кровавую войну, чудовищную коррупцию и свою огромную безответственную власть над страной, которой не надо ничего объяснять, а только приказывать и требовать.На этих качелях становится все хуже и тяжелее украинцам, но, как "рыба в воде", прекрасно чувствует себя президентская власть, которой, кажется, безразлично, как и когда закончится война и что станет с "обрезанной" Украиной.

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, джаред кушнер, стив уиткофф