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НАТО тестирует на Украине военную нейросеть, рассказал эксперт

НАТО тестирует на Украине военную нейросеть, рассказал эксперт - 11.08.2026 Украина.ру

НАТО тестирует на Украине военную нейросеть, рассказал эксперт

Страны НАТО начали тестировать на территории Украины военную нейросеть для ударных дронов ВСУ, заявил замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник. Об этом утром 11 августа пишет РИА Новости

2026-08-11T06:44

2026-08-11T06:44

2026-08-11T06:44

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"Украина — это полигон. НАТО собирает большой датасет. Сейчас мы видим первый этап внедрения алгоритмов, обученных на этих данных, в процессы принятия решений. Датасет, очевидно, собран по паттернам реакции, ответных действий, структуре и скорости принятия решений. О применении ИИ свидетельствует использование ударных БПЛА Hornet с системой компьютерного зрения и автоматического сопровождения цели", — рассказал Садовник.По его словам, начало практического использования алгоритмов искусственного интеллекта также подтверждает задействование платформы Brave1 Dataroom, созданной совместно с американской компанией Palantir для обучения и тестирования военных моделей ИИ на основе реальных данных с поля боя.Ещё в феврале Дмитрий Садовник рассказывал агентству, что страны НАТО используют конфликт на Украине для обучения собственной военной нейросети, которая сможет управлять ударными БПЛА без задействования оператора.Подробнее о том, как на Украине отрабатывается новая концепция ведения войн - в публикациях Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине и Товарищ робо-старшина: как ИИ-агенты способны изменить ход войны.Больше информацию на эту тему - в материале Дениса Рудометова Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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