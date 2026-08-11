НАТО тестирует на Украине военную нейросеть, рассказал эксперт
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с дроном
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
Страны НАТО начали тестировать на территории Украины военную нейросеть для ударных дронов ВСУ, заявил замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник. Об этом утром 11 августа пишет РИА Новости
"Украина — это полигон. НАТО собирает большой датасет. Сейчас мы видим первый этап внедрения алгоритмов, обученных на этих данных, в процессы принятия решений. Датасет, очевидно, собран по паттернам реакции, ответных действий, структуре и скорости принятия решений. О применении ИИ свидетельствует использование ударных БПЛА Hornet с системой компьютерного зрения и автоматического сопровождения цели", — рассказал Садовник.
По его словам, начало практического использования алгоритмов искусственного интеллекта также подтверждает задействование платформы Brave1 Dataroom, созданной совместно с американской компанией Palantir для обучения и тестирования военных моделей ИИ на основе реальных данных с поля боя.
Ещё в феврале Дмитрий Садовник рассказывал агентству, что страны НАТО используют конфликт на Украине для обучения собственной военной нейросети, которая сможет управлять ударными БПЛА без задействования оператора.
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Больше информацию на эту тему - в материале Дениса Рудометова Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине.
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