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Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытающиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытающиеся ночью прорваться к Москве - 11.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытающиеся ночью прорваться к Москве

Российские силы ПВО сбили семь ударных украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-11T02:01

2026-08-11T02:01

2026-08-11T02:05

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"Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал мэр в 1:43 мск.В Московской области объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по БПЛА. Подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было сбито 24 украинских беспилотника, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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