Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине - 17.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260517/vladimir-orlov-rossii-pridetsya-sozdat-analog-palantir-chtoby-tsifrovizirovat-pole-boya-na-ukraine-1079044526.html
Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине
Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине - 17.05.2026 Украина.ру
Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине
Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.
2026-05-17T06:30
2026-05-17T06:30
интервью
украина
сша
германия
дмитрий щербинин
андрей белоусов
вооруженные силы украины
мчс
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_231:57:694:317_1920x0_80_0_0_de4b813a0f69fceac5f7e36c48a8ba7d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.Американская компания Palantir, которая работает в интересах Пентагона, опубликовала манифест, из которого следует, что нейросети могут стать новым средством глобального сдерживания, сменив ядерное оружие.- Владимир Петрович, действительно ли системы искусственного интеллекта достигнут такого уровня, что концепция ответного ядерного удара станет ненужной?- Здесь технофашисты перетягивают одеяло на свою сторону. Ядерное оружие это предел системного военного конфликта. ИИ действительно может решать глобальные задачи, но ядерное изменение это уже другая фаза.Ядерное оружие — это фундаментальное средство, которое трансформирует среду боевых действий. И искусственный интеллект, какое бы будущее ему не прогнозировали, ничего не может противопоставить ядерному оружию в силу его физических особенностей.Как известно, искусственный интеллект обитает в дата-центрах. Любой прилет ЯО по такому центру обнулит все могущество ИИ. Американцы это прекрасно понимают и хотят вынести дата-центры в космическое пространство. Но это вопрос отдаленной перспективы. Пока не появилось что-то более разрушительное, ядерное оружие останется инструментом сдерживания.ИИ продолжит развиваться и в конечном итоге появиться на борту роботизированных платформ, в том числе антропопоморфных, что поможет заменить человека на поле боя. Это уже совсем близкая перспектива. Но ядерное оружие еще долго будет определять глобальную стабильность.- Недавно появилась информация о том, что за четыре года ФРГ может получить ядерный материал для 340 боеголовок. Если мы не сбрасываем со счетов ядерную угрозу со стороны вероятного противника, то неизбежно встает вопрос о состоянии гражданских противорадиционных убежищ.- В Советском Союзе серьезно относились к ядерной угрозе. И мы до сих пор встречаем, как говорят в интернете, следы высокоразвитой цивилизации. К сожалению, за последние 30 лет многое было утрачено. Вопрос гражданской обороны в условиях нарастающей нестабильности стоит остро. Ядерное оружие может появиться у стран, которые не обладают должным отношением к глобальной безопасности.Состояние гражданской обороны позволит нашему государству пережить катаклизмы и сохранить экономический потенциал, если такие события произойдут. Поэтому необходимо проводить ревизию всего, что находится в орбите ГО. Все ее элементы необходимо вернуть под государственный контроль, придав им первоначальное значение.- Может быть, следует начать строительство новых убежищ? Все-таки советская система гражданской обороны была рассчитана на массированный удар, и, вероятно, эту концепцию надо пересмотреть с учетом новых характеристик ядерного оружия?- Новые характеристики у ядерного оружия вряд ли появятся. Ядерное оружие – это определенные физически процессы. Изменить их трудно и затратно. Вряд ли кто-то будет изобретать сверхсложную атомную или термоядерную бомбу. Она в любом случае останется таковой. Других, к счастью, человечество не придумало.Конечно, те объекты, которые у нас есть, нужно восстанавливать. Если что-то невозможно восстановить, надо строить новое. МЧС должно провести ревизию всего и вся, потребовав бюджеты и ресурсы на воссоздание объектов, которые требует наша система гражданской обороны.- Гендиректор Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя. При этом считается, что у нас есть аналог "Палантира" в виде системы "Свод". Насколько она в этом плане конкурентоспособна?- Это совершенно разные вещи. "Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена. А Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на основе этих данных предполагают различные решения. "Свод" — это просто система боевого управления, которая передает информацию из одного места в другое наиболее удобным для военных способом. Я вам сейчас объяснил принцип их работы максимально простым языком.Еще раз. Palantir основывает свой функционал на тех данных, которые ему предоставляются. Эти данные берутся из систем ситуационной осведомленности и загоняются в ИИ-модель. ИИ-модели на основе этих данных творят определенную магию в своем черном ящике и предлагают оператору выборку решений. Алекс Карп подробно рассказывает, как работает Palantir. Ничего нового он не придумал. Подобные технологии использовались давно в индустрии медиа и различных корпоративных секторах. Просто он адаптировали эти технологии для применения в боевых действиях. Сам Palantir без данных жить не может. Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации. Только, получив данные, он может предложить вам оптимальное решение. У США с этим проще, поскольку у них много чего цифровизировано. Там эти системы успешно действуют. У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет. У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты. Не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам. В общем, есть много нюансов, которые мешают нам внедрить аналог "Палантира". Хотя ничего сложного в нем нет. Было бы желание и необходимые технические задания. Ее можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Это агентные ИИ-модели. Как с ними работать – всем понятно.- Кстати, у нас недавно появился замминистра обороны Дмитрий Щербинин. Он будет отвечать за цифровое развитие нашей армии. Есть ли у вас по этому поводу ожидания в части решения проблем, о которых мы говорили?- Да. Щербинин – это талантливый руководитель. Он на своем профессиональном поприще давно взаимодействует с Белоусовым. Это компетентный человек в вопросах IT. Он пришел в Минобороны именно затем, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня.Конечно, на его пути будет стоять много преград. Все-таки косность армейского механизма у нас присутствует. Да и снизу есть определенное сопротивление новациям. Там люди тоже привыкли решать вопросы определенным способом и не очень любят перемены. Но я надеюсь, что у Щербинина все получится. Его работа, несмотря на все сопротивление, очень нужна.- Также противник пытается реализовать проект их министра обороны Федорова по оснащению ВСУ уже в первом полугодию 25 тысячами НРТК. При этом предполагается освоить едва ли не миллиард долларов США. Если это у них получится, как это может поменять театр военных действий?- Все говорят: "Робот, робот". Что такое робот? Это некий механизм, который может автоматизировать определенные функции. При этом полноценных роботов сегодня в войсках можно пересчитать по пальцам. Даже замечательные антропоморфные штуки, способные махать руками и ногами, которые показывает Китай, роботом можно назвать с очень большой натяжкой. Скорее, это дистанционный механизм, управляемый по определенной программе.Пока у них нет необходимого уровня интеллекта, чтобы автономно выполнять задачи. Так или иначе им все равно нужен оператор. И платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.Если Украина изготовит эти 25 тысяч тележек, это позволит заткнуть им некоторые дыры из-за потерь в личном составе. Но, опять же, это потребует 25 тысяч операторов, которых нужно обучить. И они все равно должны будут присутствовать на поле боя для управления этими платформами. Поэтому узкое место в виде оператора у противника все равно останется.Наши подразделения прекрасно понимает, кого надо искать и уничтожать. Результаты этой работы мы видим в СМИ, когда показывают кадры по уничтожению техники противника.- Эффективнее уничтожать технику или оператора?- Оператора. Техника – это продолжение его руки. Надо уничтожать пункты управления и операторов. Не будет оператора – некому будет управлять этими платформами.Также на эту тему - Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод"
https://ukraina.ru/20260515/levon-arzanov-neobkhodimo-okonchatelno-razgromit-protivnika-dazhe-esli-rossii-pridetsya-primenit-tyao-1078986104.html
https://ukraina.ru/20260515/na-geopoliticheskom-polustanke-1078994726.html
украина
сша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_1feedcdb7d0aabf1b862fb368ad8d052.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, германия, дмитрий щербинин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, мчс, яндекс
Интервью, Украина, США, Германия, Дмитрий Щербинин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, МЧС, Яндекс

Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине

06:30 17.05.2026
 
© Фото : soldier-moskva.livejournal.comВладимир Орлов интервью
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : soldier-moskva.livejournal.com
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.
Американская компания Palantir, которая работает в интересах Пентагона, опубликовала манифест, из которого следует, что нейросети могут стать новым средством глобального сдерживания, сменив ядерное оружие.
- Владимир Петрович, действительно ли системы искусственного интеллекта достигнут такого уровня, что концепция ответного ядерного удара станет ненужной?
- Здесь технофашисты перетягивают одеяло на свою сторону. Ядерное оружие это предел системного военного конфликта. ИИ действительно может решать глобальные задачи, но ядерное изменение это уже другая фаза.
Ядерное оружие — это фундаментальное средство, которое трансформирует среду боевых действий. И искусственный интеллект, какое бы будущее ему не прогнозировали, ничего не может противопоставить ядерному оружию в силу его физических особенностей.
Как известно, искусственный интеллект обитает в дата-центрах. Любой прилет ЯО по такому центру обнулит все могущество ИИ. Американцы это прекрасно понимают и хотят вынести дата-центры в космическое пространство. Но это вопрос отдаленной перспективы. Пока не появилось что-то более разрушительное, ядерное оружие останется инструментом сдерживания.
ИИ продолжит развиваться и в конечном итоге появиться на борту роботизированных платформ, в том числе антропопоморфных, что поможет заменить человека на поле боя. Это уже совсем близкая перспектива. Но ядерное оружие еще долго будет определять глобальную стабильность.
Левон Арзанов интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
15 мая, 06:06
Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯОЧтобы России выйти на какой-то переговорный вектор по Украине, который приведет к результату, нужно, как минимум уничтожить врага на всей территории, которую мы обозначили как Российская Федерация, — и наступать уже на территорию Украины. Тогда, возможно, украинцы запросят нас о переговорах — чему я бы тоже не верил.
- Недавно появилась информация о том, что за четыре года ФРГ может получить ядерный материал для 340 боеголовок. Если мы не сбрасываем со счетов ядерную угрозу со стороны вероятного противника, то неизбежно встает вопрос о состоянии гражданских противорадиционных убежищ.
- В Советском Союзе серьезно относились к ядерной угрозе. И мы до сих пор встречаем, как говорят в интернете, следы высокоразвитой цивилизации. К сожалению, за последние 30 лет многое было утрачено. Вопрос гражданской обороны в условиях нарастающей нестабильности стоит остро. Ядерное оружие может появиться у стран, которые не обладают должным отношением к глобальной безопасности.
Состояние гражданской обороны позволит нашему государству пережить катаклизмы и сохранить экономический потенциал, если такие события произойдут. Поэтому необходимо проводить ревизию всего, что находится в орбите ГО. Все ее элементы необходимо вернуть под государственный контроль, придав им первоначальное значение.
- Может быть, следует начать строительство новых убежищ? Все-таки советская система гражданской обороны была рассчитана на массированный удар, и, вероятно, эту концепцию надо пересмотреть с учетом новых характеристик ядерного оружия?
- Новые характеристики у ядерного оружия вряд ли появятся. Ядерное оружие – это определенные физически процессы. Изменить их трудно и затратно. Вряд ли кто-то будет изобретать сверхсложную атомную или термоядерную бомбу. Она в любом случае останется таковой. Других, к счастью, человечество не придумало.
Конечно, те объекты, которые у нас есть, нужно восстанавливать. Если что-то невозможно восстановить, надо строить новое. МЧС должно провести ревизию всего и вся, потребовав бюджеты и ресурсы на воссоздание объектов, которые требует наша система гражданской обороны.
- Гендиректор Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя. При этом считается, что у нас есть аналог "Палантира" в виде системы "Свод". Насколько она в этом плане конкурентоспособна?
- Это совершенно разные вещи. "Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена. А Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на основе этих данных предполагают различные решения.
"Свод" — это просто система боевого управления, которая передает информацию из одного места в другое наиболее удобным для военных способом. Я вам сейчас объяснил принцип их работы максимально простым языком.
Еще раз. Palantir основывает свой функционал на тех данных, которые ему предоставляются. Эти данные берутся из систем ситуационной осведомленности и загоняются в ИИ-модель. ИИ-модели на основе этих данных творят определенную магию в своем черном ящике и предлагают оператору выборку решений.
Алекс Карп подробно рассказывает, как работает Palantir. Ничего нового он не придумал. Подобные технологии использовались давно в индустрии медиа и различных корпоративных секторах. Просто он адаптировали эти технологии для применения в боевых действиях.
Сам Palantir без данных жить не может. Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации. Только, получив данные, он может предложить вам оптимальное решение.
У США с этим проще, поскольку у них много чего цифровизировано. Там эти системы успешно действуют. У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет. У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты. Не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам. В общем, есть много нюансов, которые мешают нам внедрить аналог "Палантира".
Хотя ничего сложного в нем нет. Было бы желание и необходимые технические задания. Ее можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Это агентные ИИ-модели. Как с ними работать – всем понятно.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2026
15 мая, 18:31
На геополитическом полустанкеЕдва ли не последний из великих европейских драматургов Фридрих Дюрренматт однажды сказал, что история по-настоящему рассказана только тогда, когда она принимает наихудший из возможных поворотов.
- Кстати, у нас недавно появился замминистра обороны Дмитрий Щербинин. Он будет отвечать за цифровое развитие нашей армии. Есть ли у вас по этому поводу ожидания в части решения проблем, о которых мы говорили?
- Да. Щербинин – это талантливый руководитель. Он на своем профессиональном поприще давно взаимодействует с Белоусовым. Это компетентный человек в вопросах IT. Он пришел в Минобороны именно затем, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня.
Конечно, на его пути будет стоять много преград. Все-таки косность армейского механизма у нас присутствует. Да и снизу есть определенное сопротивление новациям. Там люди тоже привыкли решать вопросы определенным способом и не очень любят перемены. Но я надеюсь, что у Щербинина все получится. Его работа, несмотря на все сопротивление, очень нужна.
- Также противник пытается реализовать проект их министра обороны Федорова по оснащению ВСУ уже в первом полугодию 25 тысячами НРТК. При этом предполагается освоить едва ли не миллиард долларов США. Если это у них получится, как это может поменять театр военных действий?
- Все говорят: "Робот, робот". Что такое робот? Это некий механизм, который может автоматизировать определенные функции. При этом полноценных роботов сегодня в войсках можно пересчитать по пальцам. Даже замечательные антропоморфные штуки, способные махать руками и ногами, которые показывает Китай, роботом можно назвать с очень большой натяжкой. Скорее, это дистанционный механизм, управляемый по определенной программе.
Пока у них нет необходимого уровня интеллекта, чтобы автономно выполнять задачи. Так или иначе им все равно нужен оператор. И платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления.
Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.
Если Украина изготовит эти 25 тысяч тележек, это позволит заткнуть им некоторые дыры из-за потерь в личном составе. Но, опять же, это потребует 25 тысяч операторов, которых нужно обучить. И они все равно должны будут присутствовать на поле боя для управления этими платформами. Поэтому узкое место в виде оператора у противника все равно останется.
Наши подразделения прекрасно понимает, кого надо искать и уничтожать. Результаты этой работы мы видим в СМИ, когда показывают кадры по уничтожению техники противника.
- Эффективнее уничтожать технику или оператора?
- Оператора. Техника – это продолжение его руки. Надо уничтожать пункты управления и операторов. Не будет оператора – некому будет управлять этими платформами.
Также на эту тему - Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаСШАГерманияДмитрий ЩербининАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныМЧСЯндекс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая
17:54Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
17:26НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
17:13Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
16:54Гражданин Индии погиб в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион
16:17В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
15:57Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:40МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
14:51США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
14:10Песков высказался о переговорах России и Европы
13:35Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:20Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая
13:10Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
12:39Тарасы всё пляшут: в Одессе прошел ЛГБТ*-марш
12:34Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
12:08Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой
12:00Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
12:00"Вокруг Булгакова": писатель в кривом зеркале Украинского института национальной памяти
11:21Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе
11:17Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Лента новостейМолния