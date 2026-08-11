https://ukraina.ru/20260811/nelzya-nedootsenivat-sumasshestvie-kieva-nosovich--o-dronakh-cherez-pribaltiku-i-zaschite-rf-1082369777.html

"Нельзя недооценивать сумасшествие Киева": Носович — о дронах через Прибалтику и "защите" РФ

"Нельзя недооценивать сумасшествие Киева": Носович — о дронах через Прибалтику и "защите" РФ - 11.08.2026 Украина.ру

"Нельзя недооценивать сумасшествие Киева": Носович — о дронах через Прибалтику и "защите" РФ

Дроны, атакующие НПЗ и Ленинградскую область, летят через страны Балтики, а некоторые уже врезались в инфраструктуру. Это заставляет Прибалтику невольно обеспечивать безопасность рубежей РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T04:30

2026-08-11T04:30

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Отвечая на вопрос о возможном спаде атак БПЛА, эксперт призвал не недооценивать сумасшествие киевского режима.Носович напомнил, что весной уже предпринимались попытки остановить эскалацию через тайные переговоры с участием прибалтов. "Нельзя недооценивать степень сумасшествия киевского режима. Уже пытались это дело остановить путем тайных переговоров с участием прибалтов весной, но потом эскалация продолжилась", – отметил он.По его мнению, к риторике не стоит прислушиваться, поскольку она выполняет маскировочную функцию. "А бывают казусы политические, когда нужно риторикой замаскировать изменения реальной политики", – пояснил эксперт. Политолог привел в пример Польшу, которая начала уклоняться от углубления конфликта с Россией. "Нам нет никакого смысла воевать еще и с Польшей", – добавил он.Эксперт подчеркнул, что риторика Прибалтики будет ужесточаться, однако их реальная политика в части противодействия украинским БПЛА и невольного обеспечения безопасности северо-запада России зависит от работы Москвы. По его словам, такие вопросы решаются на уровне секретных консультаций спецслужб по особым каналам связи.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.

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