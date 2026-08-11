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Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT

Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT - 11.08.2026 Украина.ру

Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT

Если Украина получит от США лицензию на ракеты-перехватчики Patriot, ей могут потребоваться годы для запуска их производства. Об этом британская газета Financial Times в ночь на 11 августа пишет в своей редакционной статье

2026-08-11T06:12

2026-08-11T06:12

2026-08-11T06:15

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"Могут потребоваться годы, чтобы Украина согласовала передачу технологий и создала сертифицированную цепочку поставок, поэтому [соглашение с США] не даёт решения в краткосрочной перспективе. Но само соглашение может побудить союзников передавать ценные запасы, если они будут знать, что их пополнение ожидается", — говорится в публикации.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.А издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, полагают, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.Кроме того, в США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство могут быть украдены.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, украина, киев, financial times, зрк patriot, лицензирование, военная помощь украине, мир без границ, впк, производство, британия