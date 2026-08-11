Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/dlya-zapuska-proizvodstva-raket-patriot-kievu-mogut-potrebovatsya-gody--ft-1082377219.html
Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT
Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT - 11.08.2026 Украина.ру
Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT
Если Украина получит от США лицензию на ракеты-перехватчики Patriot, ей могут потребоваться годы для запуска их производства. Об этом британская газета Financial Times в ночь на 11 августа пишет в своей редакционной статье
2026-08-11T06:12
2026-08-11T06:15
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
украина
киев
financial times
зрк patriot
лицензирование
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082338555_0:139:1348:897_1920x0_80_0_0_cf333189299c4203a2a25523d2ade185.jpg
"Могут потребоваться годы, чтобы Украина согласовала передачу технологий и создала сертифицированную цепочку поставок, поэтому [соглашение с США] не даёт решения в краткосрочной перспективе. Но само соглашение может побудить союзников передавать ценные запасы, если они будут знать, что их пополнение ожидается", — говорится в публикации.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.А издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, полагают, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.Кроме того, в США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство могут быть украдены.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
мир без границ
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082338555_70:0:1270:900_1920x0_80_0_0_333ac2fb8c2b78fbba646f8ff4570f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, украина, киев, financial times, зрк patriot, лицензирование, военная помощь украине, мир без границ, впк, производство, британия
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Киев, Financial Times, ЗРК Patriot, лицензирование, военная помощь Украине, Мир без границ, ВПК, производство, Британия

Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT

06:12 11.08.2026 (обновлено: 06:15 11.08.2026)
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Читать в
ДзенTelegram
Если Украина получит от США лицензию на ракеты-перехватчики Patriot, ей могут потребоваться годы для запуска их производства. Об этом британская газета Financial Times в ночь на 11 августа пишет в своей редакционной статье
"Могут потребоваться годы, чтобы Украина согласовала передачу технологий и создала сертифицированную цепочку поставок, поэтому [соглашение с США] не даёт решения в краткосрочной перспективе. Но само соглашение может побудить союзников передавать ценные запасы, если они будут знать, что их пополнение ожидается", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.
А издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, полагают, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.
Кроме того, в США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство могут быть украдены.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампУкраинаКиевFinancial TimesЗРК Patriotлицензированиевоенная помощь УкраинеМир без границВПКпроизводствоБритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния