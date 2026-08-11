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Силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области - 11.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области

Силы ПВО ночью сбили в Тульской области девять украинских беспилотников, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Дмитрий Миляев утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-11T05:30

2026-08-11T05:30

2026-08-11T05:30

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"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены девять украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", — написал Миляев.Губернатор напомнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и призвал жителей сохранять правила безопасности — не приближаться к упавшим на землю дронам и не брать в руки их элементы, "они могут быть обработаны отравляющими веществами".Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили уже 13 ударных украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.По данным Минобороны РФ, за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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