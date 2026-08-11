https://ukraina.ru/20260811/v-kieve-vnov-trevoga-v-nikolaev-zaporozhe-i-pavlograde-progremeli-vzryvy-1082376394.html

В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы

В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру

В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 11 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2026-08-11T03:42

2026-08-11T03:42

2026-08-11T03:46

украина.ру

украина

киев

николаев

запорожье

павлоград

воздушная тревога

удары

ракетные удары по украине

удары по киеву сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082107011_0:209:2899:1839_1920x0_80_0_0_dd8adbbc51cc7851ec9c8d8150e846c2.jpg

По данным карты, повторный сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 3:13 мск.Украинский канал "Политика Страны" пишет, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Взрывы также прогремели в Николаеве и Павлограде Днепропетровской области.Местные власти сообщают о ракетных ударах по складам в Шевченковском районе Киева, в городе наблюдаются пожары.Ранее сообщалось, что на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прогремели взрывы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

николаев

запорожье

павлоград

удары по киеву сегодня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, киев, николаев, запорожье, павлоград, воздушная тревога, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, сво, спецоперация