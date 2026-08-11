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В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру
В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 11 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2026-08-11T03:42
2026-08-11T03:42
2026-08-11T03:46
украина.ру
украина
киев
николаев
запорожье
павлоград
воздушная тревога
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ракетные удары по украине
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По данным карты, повторный сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 3:13 мск.Украинский канал "Политика Страны" пишет, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Взрывы также прогремели в Николаеве и Павлограде Днепропетровской области.Местные власти сообщают о ракетных ударах по складам в Шевченковском районе Киева, в городе наблюдаются пожары.Ранее сообщалось, что на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прогремели взрывы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
03:42 11.08.2026 (обновлено: 03:46 11.08.2026)
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 11 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации