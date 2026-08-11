В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/v-kieve-vnov-trevoga-v-nikolaev-zaporozhe-i-pavlograde-progremeli-vzryvy-1082376394.html
В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру
В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 11 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2026-08-11T03:42
2026-08-11T03:46
украина.ру
украина
киев
николаев
запорожье
павлоград
воздушная тревога
удары
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082107011_0:209:2899:1839_1920x0_80_0_0_dd8adbbc51cc7851ec9c8d8150e846c2.jpg
По данным карты, повторный сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 3:13 мск.Украинский канал "Политика Страны" пишет, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Взрывы также прогремели в Николаеве и Павлограде Днепропетровской области.Местные власти сообщают о ракетных ударах по складам в Шевченковском районе Киева, в городе наблюдаются пожары.Ранее сообщалось, что на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прогремели взрывы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
николаев
запорожье
павлоград
удары по киеву сегодня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082107011_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_0fcf6d3d1fdbeb3604355e2931f1769b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, украина, киев, николаев, запорожье, павлоград, воздушная тревога, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Киев, Николаев, Запорожье, Павлоград, воздушная тревога, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, СВО, Спецоперация

В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы

03:42 11.08.2026 (обновлено: 03:46 11.08.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 11 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
По данным карты, повторный сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 3:13 мск.
Украинский канал "Политика Страны" пишет, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Взрывы также прогремели в Николаеве и Павлограде Днепропетровской области.
Местные власти сообщают о ракетных ударах по складам в Шевченковском районе Киева, в городе наблюдаются пожары.
Ранее сообщалось, что на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прогремели взрывы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руУкраинаКиевНиколаевЗапорожьеПавлоградвоздушная тревогаударыракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния