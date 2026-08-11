Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА
Российские силы ПВО сбили уже 13 ударных украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-11T04:12
2026-08-11T04:12
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"Отражена атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал мэр в 3:30 мск.Об уничтожении первых семи беспилотников ВСУ Собянин сообщил в своём канале в 1:43 мск.В Московской области был объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по БПЛА. Подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было сбито 24 украинских беспилотника, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, подмосковье, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Подмосковье, СВО, Спецоперация

Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА

04:12 11.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские силы ПВО сбили уже 13 ударных украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"Отражена атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал мэр в 3:30 мск.
Об уничтожении первых семи беспилотников ВСУ Собянин сообщил в своём канале в 1:43 мск.
В Московской области был объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по БПЛА. Подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было сбито 24 украинских беспилотника, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве.
По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.
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