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Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили на подступах к Москве ещё шесть украинских БПЛА

Российские силы ПВО сбили уже 13 ударных украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-11T04:12

2026-08-11T04:12

2026-08-11T04:12

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"Отражена атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал мэр в 3:30 мск.Об уничтожении первых семи беспилотников ВСУ Собянин сообщил в своём канале в 1:43 мск.В Московской области был объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по БПЛА. Подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было сбито 24 украинских беспилотника, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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