США до 2030 года не смогут восполнить запасы переданных Киеву ракет Javelin - 11.08.2026 Украина.ру
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США до 2030 года не смогут восполнить запасы переданных Киеву ракет Javelin
США до 2030 года не смогут восполнить запасы переданных Киеву ракет Javelin - 11.08.2026 Украина.ру
США до 2030 года не смогут восполнить запасы переданных Киеву ракет Javelin
США до 2030 года не смогут восполнить запасы противотанковых ракет Javelin, переданных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона утром 11 августа сообщает РИА Новости
2026-08-11T05:51
2026-08-11T05:54
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Сухопутные войска США в 2022–2025 финансовых годах закупили для восполнения запасов 9374 ракеты Javelin. При этом значительную часть заказанных партий Пентагон получит лишь через несколько лет после заключения контрактов.В частности, только в августе 2030 года начнётся поставка последней по хронологии партии из 944 ракет, которая была оплачена еще в 2024 году.Закупленные командно-пусковые блоки для комплексов Javelin Пентагону также придётся ждать несколько лет. По расчётам агентства, последняя из партий в 50 блоков, закупленных за счёт средств на восполнение переданного Киеву вооружения, должна поступить сухопутным войскам США к концу 2028 года.В американском военном ведомстве такие сроки объясняют тем, что объём дополнительных закупок в 2022–2024 финансовых годах значительно превысил производственные возможности предприятий. Агентство отмечает, что полный цикл закупки и производства ракеты Javelin или командно-пускового блока занимает 4–4,5 года.Ранее сообщалось, что сухопутные войска США в 2027 году получат значительно меньше ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за их значительного подорожания.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Пентагон, Киев, военная помощь Украине, Javelin, ВПК, милитаризация, ВСУ, Украина, Мир без границ

США до 2030 года не смогут восполнить запасы переданных Киеву ракет Javelin

05:51 11.08.2026 (обновлено: 05:54 11.08.2026)
 
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ВСУ Джавелин Javelin оружие - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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США до 2030 года не смогут восполнить запасы противотанковых ракет Javelin, переданных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона утром 11 августа сообщает РИА Новости
Сухопутные войска США в 2022–2025 финансовых годах закупили для восполнения запасов 9374 ракеты Javelin. При этом значительную часть заказанных партий Пентагон получит лишь через несколько лет после заключения контрактов.
В частности, только в августе 2030 года начнётся поставка последней по хронологии партии из 944 ракет, которая была оплачена еще в 2024 году.
Закупленные командно-пусковые блоки для комплексов Javelin Пентагону также придётся ждать несколько лет. По расчётам агентства, последняя из партий в 50 блоков, закупленных за счёт средств на восполнение переданного Киеву вооружения, должна поступить сухопутным войскам США к концу 2028 года.
В американском военном ведомстве такие сроки объясняют тем, что объём дополнительных закупок в 2022–2024 финансовых годах значительно превысил производственные возможности предприятий. Агентство отмечает, что полный цикл закупки и производства ракеты Javelin или командно-пускового блока занимает 4–4,5 года.
Ранее сообщалось, что сухопутные войска США в 2027 году получат значительно меньше ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за их значительного подорожания.
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