https://ukraina.ru/20260810/1082364481.html

Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы

Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы - 10.08.2026 Украина.ру

Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы

Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом" (суперкомпьютер из фильма "Терминатор"). В этой войне мы, русские, оказались на стороне человечества, а киевский режим оказался инструментом тех самых структур, которые готовят для нас технофеодализм и цифровое рабство

2026-08-10T19:30

2026-08-10T19:30

2026-08-10T19:30

интервью

дроны

ии (искусственный интеллект)

пво

starlink

минобороны

вооруженные силы украины

украина

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист, автор книги "Никто не выVOZит эту жизнь", военный волонтер Герман СадулаевРанее Садулаев у себя в Телеграм-канале написал, что украинские операторы БПЛА все чаще используются только для того, чтобы выставить дрон на пусковые позиции, откуда он уже самостоятельно летит на цель за счет роевых технологий или искусственного интеллекта (ИИ). Более того, по его слова, сигнал от БПЛА может поступать через спутник на платформу типа Uber, чтобы управление им подхватывал удаленный оператор, который может сидеть уже даже не на Украине, а где-то в американской глубинке.- Герман Умаралиевич, эта технология касается только "дипстрайков" и "мидлстрайков"? Или враг таким образом уже научился применять фронтовые дроны, которые работают на дистанции в 15-30 километров?- Точных сведений у меня нет. Эта информация засекреченная. Мы об этом можем судить только по косвенным признакам. Но, похоже, это уже касается и фронтовых дронов, которые работает в зоне 30 километров от ЛБС. По крайней мере, такие случаи уже были, и враг активно развивает эти технологии.Что нам с этим делать? Это большая проблема. Не только техническая, но и стратегическая и даже этическая. Допустим, сидит этот оператор в каком-нибудь штате Арканзас. Как нам до него добраться? Понятно, что мы Арканзас бомбить не будем. Зато мы можем обвалить им связь. Учитывая, что вся эта технология может работать только на основе спутниковой связи "Старлинка".Повторюсь, если мы обвалим "Старлинк" или заставим Илона Маска прекратить участвовать в террористической деятельности киевского режима, то эти дистанционные технологии сразу перестанут работать.- Обвалить "Старлинк" можно двумя способами. Либо ставить какие-то мощные глушилки, над чем мы сейчас активно работаем, либо начать физически сшибать спутники Маска.- Этим должны заниматься специалисты в космической области, которые умнее нас с вами и понимают, как это можно сделать.Вообще необязательно физически уничтожать всю спутниковую группировку "Старлинка". Достаточно показать нашу решимость сделать это, создав серьезные проблемы в его работе. Например, вывести из строя часть его оборудования, чтобы Маск сам пошел на диалог: "Ребята, мы все поняли. Мы сворачиваем свое участие в войне".Повторюсь, если мы выведем "Старлинк" из войны, это отбросит ВСУ на уровень технологий 20 века. Вот тогда мы сможем эффективно им противостоять. У нас нет развитой спутниковой связи и ИИ, который есть у Запада. Значит, надо обнулить это преимущество противника. Технические возможности для этого есть.- А в целом кто сейчас побеждает в этой войне между человеком и "Палантиром", о которой вы тоже много писали?- Пока "Палантир" не побеждает человека. Он показал ограниченность своих возможностей.Все модели ИИ делают выводы на основе данных, которые в них загружаются, но все данные загрузить невозможно. В любом государстве или армии есть виды системных внутренних связей, которые невозможно оцифровать и ввести в базу данных "Палантира". ИИ не может их учитывать, когда принимает стратегические решения. Поэтому пока человек в этой войне точно не проигрывает.Я вообще считаю, что сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО – это фактически война людей со "Скайнетом" (суперкомпьютер из фильма "Терминатор"). В этой войне мы, русские, оказались на стороне человечества, а киевский режим оказался инструментом тех самых структур, которые готовят для нас технофеодализм и цифровое рабство.- Насчет людей. Командующим формирующихся Войск беспилотных систем был назначен генерал-полковник Денис Лямин, который ранее был начальником штаба группировки "Центр". Какие основные задачи ему предстоит решить в кратчайшие сроки?- Первое. Кадровый вопрос. Необходимо набрать множество солдат и офицеров. Причем это должны быть качественные кадры. Тут нужны люди с живым умом, хорошим зрением и пониманием техники. Та самая молодежь, которая родилась с гаджетами в руках и прекрасно чувствует эти вещи.Как ее привлечь? Да, у нас есть специальные контракты для войск беспилотных систем, которые заключается на год и гарантируют, что оператора не переведут в другие части. Но он все равно заключается от Минобороны. Поэтому есть некоторые сомнения в том, что положения контракта будут соблюдаться и что не будет нарушений указа президента.Это вопрос времени и практики. Если практика покажет, что в другие части операторов не переводят и отпускают после окончания контракта, это будет большим стимулом для молодых людей, чтобы они пополняли Войска беспилотных систем.Второе. Обеспечение техникой. Нужно провести аудит контрактов Минобороны с производителями. Все ли предприятия, с которыми ведомство заключило контракты на производство дронов, способны выпускать нужные изделия? Учитывают ли они отзывы военнослужащих на передовой? Похоже, это началось. Мы видели в СМИ пару историй о том, что такая проверка пошла.Третье. Организация связи и взаимодействия. Не должны Войска беспилотных систем работать как россыпь разрозненных подразделений. У них должен быть единый контур управления боем и единое программное обеспечение, которое показывало бы им все небо и все существующие возможности. Это должно работать по типу платформ, чтобы операторы могли к ней подключаться, а потом наносить удары с пониманием всего, что происходит вокруг.Повторюсь, Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боев. Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина.- Меня в системе комплектования Войск беспилотных систем смущают два момента. Во-первых, мы заключаем с новобранцами годовой контракт. Этого мало, учитывая, что толкового оператора нужно готовить минимум полгода. Во-вторых, реклама везде подчеркивает, что это якобы безопасно, а это вообще не так.- Это правильные замечания.Конечно, оператора нужно готовить долго. И это касается не только дронов. У меня друг по добровольческому контракту на шесть месяцев пошел служить в мобильную огневую группу. И он сам чувствует неудовлетворение: "Я два месяца только учился. Мне осталось четыре месяца, чтобы поработать. Этого недостаточно".Так что здесь можно было бы продлить эти контракты на полтора года за счет срока обучения, чтобы человек первые шесть месяцев только учился. Пусть это время ему будут платить не 250 тысяч, а 100. Но у него будет твердая гарантия, что его на СВО без должной подготовки не выдернут. А потом уже можно на год на фронт отправлять.И, конечно, надо ребятам честно говорить, что безопасной военной работы не бывает. Это всегда риск. Вы же знаете, что враг разрабатывает специальное оружие против наших мобильных огневых групп и нашей ПВО. Выглядит это так. Летит большой дрон. Засекает огневую группу. И с этого большого беспилотника стартуют два-три-четыре маленьких дрона-истребителя, которые стараются ликвидировать нашу огневую группу, чтобы большой беспилотник продолжил двигаться на цель в глубоком тылу. А если точка ПВО стационарная, то за ней тем более охотятся.Поэтому я всегда говорю своим читателям: "Если вы видите работу ПВО или огневой группы, не надо ее снимать. Если вы эти фото и видео потом в интернет выложите, враг по открытым источникам вычислит наши позиции".- Еще вы писали, что Германия зря собирается выпускать тысячи новых танков, поскольку дроны их запросто сожгут. Я с этим категорически не согласен. Если у них получится создать механизированные корпуса масштаба Великой Отечественной войны, которые будут прикрыты роями дронов с ИИ, нам мало не покажется.- Я эти посты пишу больше для того, чтобы вызвать дискуссию и выслушать альтернативные точки зрения. Зачастую они бывают очень полезными. И, в частности, во время обсуждения этого поста мы пришли к выводу, что эти планы сейчас идет активная работа по созданию анти-дронового щита на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия.И, возможно, немцы готовят эти механизированные колонны в расчете на то, что у них появятся средства противодействия беспилотникам, когда на каком-то участке небо от них будет полностью очищено.Пока готовых решений в этом плане ни у кого нет. Но есть перспективные разработки. И вот когда эти решения будут найдены, они обязательно появятся на украинском ТВД. Не знаю, у кого они появятся первыми: у нас или у врага. Но нам с этим надо спешить. Война идет на скорость. Не только на скорость по научным открытиям, но и на скорость по внедрению новых технологических решений.- Вернемся к тому, с чего мы начали. Вы недавно отмечали, что мы стали бить по морской инфраструктуре Украины просто потому, что у нас только сейчас появилась такая возможность: и в части средств поражения, и в части политико-дипломатических условий. Означает ли это, что со временем мы точно по такой же схеме будем воздействовать и на "Старлинк", и на самого Маска?- Очень на это надеюсь. Я уверен, что наше военно-политическое руководство не сидит, сложа руки. Наверняка оно готовит и технические способы воздействия на спутниковую группировку "Старлинк", которое дает врагу 100 очков форы, и политико-экономические средства давления на эту частную корпорацию Маска. Работа ведется. И в каком-то обозримом будущем мы увидим ее плоды.

https://ukraina.ru/20251202/1072481024.html

https://ukraina.ru/20260806/1082254350.html

https://ukraina.ru/20260809/1082290593.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, дроны, ии (искусственный интеллект), пво, starlink, минобороны, вооруженные силы украины, украина, россия, запад, илон маск, сша, техника, контракт, сво