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Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы - 11.08.2026 Украина.ру
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы
Корабельные группы ТОФ в рамках учения отработали ведение морского боя и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабли условного противника. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России
2026-08-11T07:07
2026-08-11T07:07
2026-08-11T07:07
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"Артиллерийский огонь моряки-тихоокеанцы вели по целям, имитирующим корабли условного противника", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в стрельбах участвовали гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".Кроме того, экипажи кораблей при отражении налётов ударных беспилотников и атак безэкипажных катеров условного "противника" применяли крупнокалиберные пулемёты, ручное автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Разведку и целеуказания в ходе учения также обеспечивали вертолёты Ка-27.В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана начались учения по защите дальневосточных рубежей России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, вмф, военные учения, стрельба, бпла, авиация, корабли, артиллерия
Украина.ру, Новости, Россия, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ, военные учения, стрельба, БПЛА, авиация, корабли, артиллерия
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы
Корабельные группы ТОФ в рамках учения отработали ведение морского боя и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабли условного противника. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России
"Артиллерийский огонь моряки-тихоокеанцы вели по целям, имитирующим корабли условного противника", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в стрельбах участвовали гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".
Кроме того, экипажи кораблей при отражении налётов ударных беспилотников и атак безэкипажных катеров условного "противника" применяли крупнокалиберные пулемёты, ручное автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Разведку и целеуказания в ходе учения также обеспечивали вертолёты Ка-27.
В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана начались учения по защите дальневосточных рубежей России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.