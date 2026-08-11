Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/korabli-tof-otrabotali-v-okhotskom-more-vedenie-morskogo-boya-i-artilleriyskie-strelby-1082377820.html
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы - 11.08.2026 Украина.ру
Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы
Корабельные группы ТОФ в рамках учения отработали ведение морского боя и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабли условного противника. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России
2026-08-11T07:07
2026-08-11T07:07
украина.ру
новости
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
вмф
военные учения
стрельба
бпла
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082377698_0:52:1414:847_1920x0_80_0_0_04558270656a98382d4088284be3d12a.jpg
"Артиллерийский огонь моряки-тихоокеанцы вели по целям, имитирующим корабли условного противника", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в стрельбах участвовали гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".Кроме того, экипажи кораблей при отражении налётов ударных беспилотников и атак безэкипажных катеров условного "противника" применяли крупнокалиберные пулемёты, ручное автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Разведку и целеуказания в ходе учения также обеспечивали вертолёты Ка-27.В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана начались учения по защите дальневосточных рубежей России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
тихий океан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082377698_106:0:1306:900_1920x0_80_0_0_4151eada71f4c3ba59eea2ed74925468.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, вмф, военные учения, стрельба, бпла, авиация, корабли, артиллерия
Украина.ру, Новости, Россия, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ, военные учения, стрельба, БПЛА, авиация, корабли, артиллерия

Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы

07:07 11.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий АньковРакетно-боевая установка на крейсере "Варяг"
Ракетно-боевая установка на крейсере Варяг - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Читать в
ДзенTelegram
Корабельные группы ТОФ в рамках учения отработали ведение морского боя и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабли условного противника. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России
"Артиллерийский огонь моряки-тихоокеанцы вели по целям, имитирующим корабли условного противника", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в стрельбах участвовали гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".
Кроме того, экипажи кораблей при отражении налётов ударных беспилотников и атак безэкипажных катеров условного "противника" применяли крупнокалиберные пулемёты, ручное автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Разведку и целеуказания в ходе учения также обеспечивали вертолёты Ка-27.
В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана начались учения по защите дальневосточных рубежей России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФвоенные учениястрельбаБПЛАавиациякораблиартиллерия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния