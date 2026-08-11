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Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы

Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы - 11.08.2026 Украина.ру

Корабли ТОФ отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы

Корабельные группы ТОФ в рамках учения отработали ведение морского боя и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабли условного противника. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России

2026-08-11T07:07

2026-08-11T07:07

2026-08-11T07:07

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"Артиллерийский огонь моряки-тихоокеанцы вели по целям, имитирующим корабли условного противника", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в стрельбах участвовали гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".Кроме того, экипажи кораблей при отражении налётов ударных беспилотников и атак безэкипажных катеров условного "противника" применяли крупнокалиберные пулемёты, ручное автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Разведку и целеуказания в ходе учения также обеспечивали вертолёты Ка-27.В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана начались учения по защите дальневосточных рубежей России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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