https://ukraina.ru/20260811/aleksandr-ionov-tekhnologii-nato-ne-zamenyat-lyudey--ukraine-nuzhna-mobilizatsiya-1082372310.html

Александр Ионов: Технологии НАТО не заменят людей — Украине нужна мобилизация

Александр Ионов: Технологии НАТО не заменят людей — Украине нужна мобилизация - 11.08.2026 Украина.ру

Александр Ионов: Технологии НАТО не заменят людей — Украине нужна мобилизация

БПЛА и системы ПВО изменили характер боевых действий, но не могут заменить человека. Для эксплуатации техники нужны операторы, поэтому без мобилизации Киев не сможет использовать весь потенциал поставок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-11T04:45

2026-08-11T04:45

2026-08-11T04:45

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Отвечая на вопрос о том, может ли технологическая поддержка Европы компенсировать нехватку людей в ВСУ, эксперт заявил, что полностью — нет.Ионов признал, что беспилотники изменили характер боевых действий, а ПВО имеет большое значение. "Частично — да, но полностью — нет. Беспилотники изменили характер боевых действий. С их помощью можно вести разведку, наносить удары и корректировать огонь. Средства противовоздушной обороны (ПВО) также имеют большое значение", – пояснил он.Однако эксперт подчеркнул, что техника требует людей. Для эксплуатации дронов нужны операторы, специалисты по связи, инженеры и ремонтники, а для систем ПВО необходимы подготовленные расчеты, подчеркнул Ионов.По его словам, европейские поставки позволяют Украине поддерживать потенциал, но этого недостаточно. "Европейские поставки позволяют Украине поддерживать определенный военный потенциал, но без дополнительной мобилизации людей Киев не сможет использовать все эти возможности в полном объеме", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

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