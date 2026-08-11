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Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области
Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области - 11.08.2026 Украина.ру
Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области
Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области на фоне объявления в регионе тревоги по БПЛА. Об этом пресс-служба компании в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-11T03:03
2026-08-11T03:03
2026-08-11T03:05
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бпла
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"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении.Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером (21:08 мск) сообщал, что в регионе объявлена опасность атак БПЛА. Позднее в связи с угрозой непосредственного удара дронов в нескольких районах области и в Воронеже была объявлена тревога.Ранее сообщалось, что логистический объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атак беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, воронежская область, воронеж, новости, эвакуация, угроза, опасность, бпла, беспилотники, склады
Украина.ру, Россия, Воронежская область, Воронеж, Новости, эвакуация, угроза, опасность, БПЛА, беспилотники, склады
Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области
03:03 11.08.2026 (обновлено: 03:05 11.08.2026)
Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области на фоне объявления в регионе тревоги по БПЛА. Об этом пресс-служба компании в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером (21:08 мск) сообщал, что в регионе объявлена опасность атак БПЛА. Позднее в связи с угрозой непосредственного удара дронов в нескольких районах области и в Воронеже была объявлена тревога.
Ранее сообщалось, что логистический объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атак беспилотников ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.