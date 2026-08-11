https://ukraina.ru/20260811/wildberries-evakuiroval-logisticheskie-obekty-v-voronezhskoy-oblasti-1082376248.html

Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области

Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области - 11.08.2026 Украина.ру

Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области

Wildberries эвакуировал логистические объекты в Воронежской области на фоне объявления в регионе тревоги по БПЛА. Об этом пресс-служба компании в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-11T03:03

2026-08-11T03:03

2026-08-11T03:05

украина.ру

россия

воронежская область

воронеж

новости

эвакуация

угроза

опасность

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082376127_0:104:1350:863_1920x0_80_0_0_371c87c19eafd7f027c564cfa0a7567f.jpg

"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении.Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером (21:08 мск) сообщал, что в регионе объявлена опасность атак БПЛА. Позднее в связи с угрозой непосредственного удара дронов в нескольких районах области и в Воронеже была объявлена тревога.Ранее сообщалось, что логистический объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атак беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

воронежская область

воронеж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, воронежская область, воронеж, новости, эвакуация, угроза, опасность, бпла, беспилотники, склады