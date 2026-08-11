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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на своих корреспондентов в ночь на 11 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
2026-08-11T01:19
2026-08-11T01:19
2026-08-11T01:22
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"Повторные взрывы в столице, мэр Виталий Кличко сообщает об ударах баллистическими ракетами", — говорится в сообщении телеканала.По словам градоначальника, зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район города.В Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось, что украинская Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" заявила о вынужденной перестройке логистики и изменении расписания на фоне ударов по критической инфраструктуре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Киеве прогремели взрывы
01:19 11.08.2026 (обновлено: 01:22 11.08.2026)
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на своих корреспондентов в ночь на 11 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
"Повторные взрывы в столице, мэр Виталий Кличко сообщает об ударах баллистическими ракетами", — говорится в сообщении телеканала.
По словам градоначальника, зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район города.
В Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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