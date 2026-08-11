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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - 11.08.2026 Украина.ру

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на своих корреспондентов в ночь на 11 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"

2026-08-11T01:19

2026-08-11T01:19

2026-08-11T01:22

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"Повторные взрывы в столице, мэр Виталий Кличко сообщает об ударах баллистическими ракетами", — говорится в сообщении телеканала.По словам градоначальника, зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район города.В Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось, что украинская Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" заявила о вынужденной перестройке логистики и изменении расписания на фоне ударов по критической инфраструктуре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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