https://ukraina.ru/20260811/zakonnye-tseli-anpilogov-obyasnil-pochemu-rossiya-bt-po-azs-skladam-i-parkovkam-1082359561.html

"Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам

"Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам - 11.08.2026 Украина.ру

"Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам

Украина использует гражданские объекты для военных целей — склады "Новой почты" переправляют дроны и бронетехнику, а подземные парковки торговых центров служат цехами для сборки ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-08-11T05:15

2026-08-11T05:15

2026-08-11T05:15

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Продолжая тему ударов по АЗС, Анпилогов заявил, что Киев использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд. "Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов и даже бронетранспортеров, по ним будут бить. Если вы используете подземные парковки торговых центров для производства ракет "Фламинго", они станут нашей законной целью", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Анпилогова, логика проста: если объект работает на нужды ВСУ, он становится военной целью. "Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских объектов. "Повторюсь, сейчас вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. И они сразу же становятся военными целями", — добавил Анпилогов.Он резюмировал, что выведены из строя 800 заправок из пяти тысяч. "В основном это касается Левобережья. На магистралях вроде "Днепропетровск — Харьков" их уже нет в принципе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

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