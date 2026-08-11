"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
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"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ
"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ
Посол Украины в Британии Валерий Залужный, заявивший, что НАТО уже применило против России все возможное, занял сильную позицию "посланца мира". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T04:15
2026-08-11T04:15
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Ранее Валерий Залужный скептически оценил боевой потенциал НАТО, заявив, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений.Рассуждая о выступлении Залужного, Носович объяснил, почему мирные инициативы экс-главкома могут стать решающим козырем. Политолог считает ставку на урегулирование красивым ходом в условиях усталости украинского общества от войны. "В XX веке войны, которые не заканчивались разгромом одной из сторон, обычно заканчивались мирными соглашениями, которые заключало военное командование. В наилучших политических позициях были ястребы и военачальники", – отметил он.Эксперт подчеркнул, что Залужный выгодно отличается от других политиков – за ним нет шлейфа пораженчества. По его словам, выступление бывшего главкома в качестве посланца мира, заявляющего о необходимости завершения войны, поскольку НАТО уже исчерпало весь арсенал средств против России и не пойдет на ядерный конфликт из-за Украины, является сильным политическим ходом.Политолог обратил внимание на роль британских кураторов в продвижении экс-главкома. "Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров на ведущие позиции", – заявил он. "Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – резюмировал собеседник, иронично добавив, что бывший главком не требует от Запада отправки "Томагавков" или Шестого флота США к берегам Одессы.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.О том, как удары ВСУ по глубоким тылам России повлияют на ход боевых действий — в материале "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
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"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ

04:15 11.08.2026
 
© Фото : Валерій Залужний / TelegramВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : Валерій Залужний / Telegram
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Посол Украины в Британии Валерий Залужный, заявивший, что НАТО уже применило против России все возможное, занял сильную позицию "посланца мира". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Ранее Валерий Залужный скептически оценил боевой потенциал НАТО, заявив, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений.
Рассуждая о выступлении Залужного, Носович объяснил, почему мирные инициативы экс-главкома могут стать решающим козырем. Политолог считает ставку на урегулирование красивым ходом в условиях усталости украинского общества от войны.
"В XX веке войны, которые не заканчивались разгромом одной из сторон, обычно заканчивались мирными соглашениями, которые заключало военное командование. В наилучших политических позициях были ястребы и военачальники", – отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Залужный выгодно отличается от других политиков – за ним нет шлейфа пораженчества. По его словам, выступление бывшего главкома в качестве посланца мира, заявляющего о необходимости завершения войны, поскольку НАТО уже исчерпало весь арсенал средств против России и не пойдет на ядерный конфликт из-за Украины, является сильным политическим ходом.
Политолог обратил внимание на роль британских кураторов в продвижении экс-главкома. "Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров на ведущие позиции", – заявил он.
"Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – резюмировал собеседник, иронично добавив, что бывший главком не требует от Запада отправки "Томагавков" или Шестого флота США к берегам Одессы.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
О том, как удары ВСУ по глубоким тылам России повлияют на ход боевых действий — в материале "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
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