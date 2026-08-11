https://ukraina.ru/20260811/za-zaluzhnym-net-shleyfa-porazhenchestva-politolog-otsenil-silnyy-khod-byvshego-glavkoma-vsu-1082371493.html

"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ

"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру

"За Залужным нет шлейфа пораженчества": политолог оценил "сильный ход" бывшего главкома ВСУ

Посол Украины в Британии Валерий Залужный, заявивший, что НАТО уже применило против России все возможное, занял сильную позицию "посланца мира". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T04:15

2026-08-11T04:15

2026-08-11T04:15

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Ранее Валерий Залужный скептически оценил боевой потенциал НАТО, заявив, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений.Рассуждая о выступлении Залужного, Носович объяснил, почему мирные инициативы экс-главкома могут стать решающим козырем. Политолог считает ставку на урегулирование красивым ходом в условиях усталости украинского общества от войны. "В XX веке войны, которые не заканчивались разгромом одной из сторон, обычно заканчивались мирными соглашениями, которые заключало военное командование. В наилучших политических позициях были ястребы и военачальники", – отметил он.Эксперт подчеркнул, что Залужный выгодно отличается от других политиков – за ним нет шлейфа пораженчества. По его словам, выступление бывшего главкома в качестве посланца мира, заявляющего о необходимости завершения войны, поскольку НАТО уже исчерпало весь арсенал средств против России и не пойдет на ядерный конфликт из-за Украины, является сильным политическим ходом.Политолог обратил внимание на роль британских кураторов в продвижении экс-главкома. "Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров на ведущие позиции", – заявил он. "Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – резюмировал собеседник, иронично добавив, что бывший главком не требует от Запада отправки "Томагавков" или Шестого флота США к берегам Одессы.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.О том, как удары ВСУ по глубоким тылам России повлияют на ход боевых действий — в материале "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.

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