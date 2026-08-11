https://ukraina.ru/20260811/dezinformatsiya--instrument-ugneteniya-narodov-mezhdunarodnye-aktivisty-vystupili-protiv-nato-1082294464.html

"Дезинформация — инструмент угнетения народов". Международные активисты выступили против НАТО

"Дезинформация — инструмент угнетения народов". Международные активисты выступили против НАТО - 11.08.2026 Украина.ру

"Дезинформация — инструмент угнетения народов". Международные активисты выступили против НАТО

Члены Антиимпериалистического фронта — международной организации, которая выступает против НАТО — Хасип Кивракдал, Эда Дениз Хайдароглу и Константина Карциоти рассказали изданию Украина.ру о делегации "До победы" в поддержку Ирана, борьбе с антироссийской дезинформацией и солидарности с политзаключенными Турции и Украины

2026-08-11T06:11

2026-08-11T06:11

2026-08-11T11:59

турция

украина

иран

али хаменеи

владимир зеленский

нато

народный фронт

мвф

репрессии

фашизм

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Хасип Кивракдал — турок по национальности, гражданин Германии и член Антиимпериалистического фронта в Германии. Деятельность его организации тесно связана с событиями 1980 года, когда в Турции произошёл очень похожий на украинский Майдан 2014 года проамериканский госпереворот. США боролись с советским влиянием и привели к власти в Турции фашистскую военную хунту во главе с генералом Кенаном Эвреном. Было введено военное положение, упразднены парламент и правительство, временно остановлено действие Конституции и упразднены все политические партии и профсоюзы. В тюрьмы попало до 650 тысяч человек, 230 тысяч были осуждены, 14 тысяч — лишены гражданства, а 50 человек — казнены. Находившихся в заключении боевиков ультраправой группировки "Серые волки" освободили под их согласие заняться "контргерильей" против курдов на востоке страны. Начатая ими "грязная война" в 80-х унесла 37 тысяч жизней. Всё это, как обычно, происходило одновременно со строительством в Турции новых баз НАТО и получением кредитов от МВФ.С 1980 года началась история борьбы турецких политзаключенных. По словам Хасипа, до 2000 года турецкие тюрьмы контролировались левым Народным фронтом и другими антифашистскими организациями, поскольку были заполнены их членами.— У нас в тюрьмах были коммуны для образования, для одежды, для еды, для всего на свете. До 1999 года это были обычные тюрьмы, где содержали по 20-30 человек в одном помещении и политзаключенные всегда были вместе. Тюрьмы, находившиеся под контролем Народного фронта, были местом обучения, поэтому молодое поколение тогда шутило: "Хотел бы я попасть к Байрам-паше [закрытая в 2008 году тюрьма под Стамбулом — Ре.], чтобы воспитать в себе революционера". Но к 2000 году было принято решение ужесточить условия содержания политзеков. Взамен на дальнейшее финансирование от МВФ, структуры НАТО потребовали от Турции построить тюрьмы строгого режима типа F с камерами-изоляторами, где одновременно могли содержаться не более трёх человек. В конце 2000 года политзеки объявили массовую голодовку, протестуя против перевода в новые тюрьмы. Тогда правительство объявило "Операцию по возвращению к жизни"."Они начали атаку 19 декабря 2000 года, — рассказывает Хасип. — Она продолжалась три дня. Полиция штурмовала тюрьмы с помощью тяжёлых машин, а затем применяла крупнокалиберные пулеметы под предлогом, что у заключенных было оружие. Никакого оружия в итоге не нашли. Они убили более 28 наших товарищей химическим оружием из Германии. Более тысячи зажигательных капсул с максимальной дозой сольвента были выпущены внутрь тюрьмы. Химическое оружие не поражает одежду, оно поражает только человека, так что плоть горит, но огня нет. Власти сожгли заживо 28 наших товарищей, которые пожертвовали собой, чтобы спасти других. Они загорелись и побежали навстречу врагу, чтобы враг мог быть остановлен, а другие товарищи могли забаррикадироваться. Ранения получили 237 человек".После этих событий все организации, кроме Народного фронта, отправились в изоляторы без сопротивления. Народный фронт сопротивлялся с помощью голодовок 7 лет, многие заканчивались гибелью заключенных. Были даже случаи самоподжога в протест против изоляции."Эти изоляторы, — объясняет Хасип, — были специально созданы НАТО, чтобы свести вас с ума, заставить забыть вашу идеологию, предать свою организацию, предать своих товарищей. Когда люди вместе, их труднее вывести из организации, но, когда они останутся в одиночном заключении, возможно, они прекратят сопротивление. Однако никто не сдавался, мы получили 122 мученика, а власти начали строить новые тюрьмы колодезного типа S-R-Y. Это полностью бесконтактные тюрьмы изоляторы, в которых вы не видите не только других заключенных, но даже охранников".Новые тюрьмы построили в 2019-2020 годах, но до 2022 года туда не привозили никого из Народного фронта, поэтому широкая общественность о них и не знала. С 2022 года все изменилось."С тех пор наши товарищи побеждали с помощью голодовок 41 раз и их переводили в другие тюрьмы, где нет полной изоляции, где они могут общаться с товарищами и читать книги. А месяц назад появился первый мученик тюрьмы-колодца — Гюркан Тюркоглу. Он голодал 267 дней и добился перевода, но из-за принудительного кормления его организм не выдержал и после трех месяцев в коме он умер".Борьба за политзаключённых является только частью антинатовской активности Антиимпериалистического фронта. Ежегодно 4 апреля, в день основания НАТО активисты организуют демонстрации под базами НАТО и различными институтами США по всему миру. 7-8 июля, во время саммита НАТО в Анкаре, в Турции прошли массовые демонстрации протеста, во время которых прокатились аресты. Арестованы были и двое граждан России, которые присоединились к акциям. Позже их депортировали.Активистка Эда Дениз Хайдароглу тоже живёт в Германии."Мы — часть основанной Народным фронтом Турции делегации "До победы" (Until Victory) и непосредственно представляем Антиимпериалистический фронт и Ассоциацию по защите основных прав и свобод в Германии, — говорит она. — Среди других организаций, входящих в делегацию: Grup Yorum, Народная адвокатская контора (The People's Law Office) Турции, ассоциация "Народное кино", молодежная организация Народного фронта Турции".Делегация "До победы" собралась после того, как США разбомбили школу в иранском Минабе, где погибло 168 человек.19 июня в Афинах начался марш по всей Европе, который должен был завершиться 9 июля в Иране на похоронах аятоллы Али Хаменеи. На демонстрации в Афинах члены делегации заявили: "Мы хотим предотвратить использование турецкой территории НАТО в качестве базы для массовых убийств и предотвратить появление новых минабов".Второй остановкой марша стал Париж, где делегация "До победы" встретилась с представителями посольства Ирана, а также провела открытый дискуссионный форум с жителями города в "палатке сопротивления имени Зехры Куртай". Куртай — член народного фронта и ветеран так называемого Великого сопротивления 2000-2007 годов, о котором рассказывал Хасип Кивракдал. Со второй половины 2000-х она живет во Франции. В середине 2010-х во Франции прошла волна арестов членов Народного фронта Турции — Зехра в неё попала. Через некоторое время её освободили. В 2024 году турецкая политическая полиция и разведка MIT предложили снять с неё все обвинения, если она станет их информатором. Зехра отказалась, теперь ей грозит депортация из Франции и экстрадиция в Турцию.24 июня делегация "До победы" приняла участие в демонстрации в Марселе в поддержку Палестины и тех жителей Марселя, которые подверглись преследованиям за участие в пропалестинских акциях. А 27 июня состоялся Народный саммит против НАТО в Барселоне, в котором приняли участие более 500 человек из пятидесяти организаций с четырех континентов: от Испании до Йемена, от России и Белоруссии (онлайн) до Мексики и от Палестины до Кубы.30 июня в Брюсселе делегация "До победы" вывесила антинатовские транспаранты и растяжки у посольства Ирана в Брюсселе, а 3 июля провела акцию на площади Дам в Амстердаме. Затем — международный аэропорт Кёльн/Бонн, откуда делегация собиралась лететь в Иран. Но их не пустили. "Cотрудники полиции наш обыскали багаж с помощью служебных собак, а затем задержали членов делегации и забрали паспорта у тех, кто уже прошел паспортный контроль. — рассказывает Эда. — Через время к нам вернулись и спросили: "Вы собираетесь в Иран?" Мы ответили: "Да, конечно". Не дав нам ничего добавить, они ушли. Потом, когда наш самолёт улетел, снова вернулись и, как будто ничего не случилось, вернули нам паспорта и сказали, что мы можем покинуть аэропорт. Мы ответили, что у нас есть права и начали сидячую забастовку. Тогда полицейские напали на нас толпой и задержали с применением силы, волокли по полу. Нас отвезли в участок и несколько часов продержали там с закованными в наручники сзади руками, обыскивали с раздеванием, снимали отпечатки пальцев и фотографировали безо всяких объяснений и без протокола".Примерно через пять часов почти всех освободили, а гражданина Великобритании Джелала Каю на следующий день депортировали в Соединенное Королевство."Тогда мы втроем с Константиной и Хасибом решили лететь в Иран через Москву", — заявила Эда.Константина Карциоти — гречанка из Афин и глава Антиимпериалистического фронта в Греции. По её словам, одно из важнейших направлений деятельности — борьба с американским и европейским империализмом, который атакует регион через установленный в 2014 году на Украине нацистский режим. Каждый год Антиимпериалистический фронт проводит мероприятия в память об Одессе, о массовых убийствах членов профсоюзных, антифашистских, коммунистических организаций 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. "Мы тесно сотрудничаем с союзными организациями в Ирландии, Болгарии, Грузии, Палестине, Ливане, — рассказывает Константина. — У нас много друзей в России и Белоруссии. И, конечно, в Донбассе. Мы хотим пресечь антироссийскую дезинформацию о том, что произошло в 2014 году на Украине".Также Антиимпериалистический фронт регулярно проводит мероприятия против политических репрессий режима Зеленского. Например, организует акции солидарности с братьями Александром и Михаилом Кононовичами, которые сидели в тюрьме на Украине за свою антифашистскую позицию, а сейчас, в том числе благодаря акциям поддержки, находятся под домашним арестом. Антиимпериалистический фронт был одной из основных организаций, которые поддержали международную однодневную голодовку 5 августа против пыток политзаключенных в Винницкой колонии № 86 на Украине.Подробнее о мероприятии — в материале "Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине".

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