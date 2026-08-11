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Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана

Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана - 11.08.2026 Украина.ру

Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана

Бразилия в июле этого года импортировала из России максимальный объём урана с 1997 года (более ранние данные не раскрываются). Об этом со ссылкой на бразильскую статистическую службу в ночь на 11 августа сообщает РИА Новости

2026-08-11T02:42

2026-08-11T02:42

2026-08-11T02:43

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Всего в июле поставки урана из России в Бразилию достигли $84,5 млн, что в 168 раз превышает июньские поставки в $504 тыс. В сравнении с июлем 2025 года рост составил 172 раза с $492 тыс.Агентство отмечает, что ежемесячные поставки урана как правило составляют несколько сотен тысяч долларов. А отметку в миллион бразильский импорт в последний раз преодолел в августе 2025 года ($28,8 млн).В результате Россия в июле стала первой среди поставщиков урана Бразилии. Месяцем ранее, как и год назад, РФ располагалась на пятом месте, уступая первые четыре места США ($2,9 млн), Аргентине ($2,5 млн), Италия ($1,5 млн) и Германия ($994 тыс).Также отмечается, что поставки мяса крупного домашнего скота и птицы из Бразилии в Россию в июле выросли на 64% по сравнению с июнем — до $66,5 млн.В конце июля агентство Bloomberg писало, что атомная промышленность Соединённых Штатов по-прежнему сильно зависит от Москвы - Пятая часть электричества США производится за счет России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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