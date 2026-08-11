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Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана
Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана - 11.08.2026 Украина.ру
Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана
Бразилия в июле этого года импортировала из России максимальный объём урана с 1997 года (более ранние данные не раскрываются). Об этом со ссылкой на бразильскую статистическую службу в ночь на 11 августа сообщает РИА Новости
2026-08-11T02:42
2026-08-11T02:42
2026-08-11T02:43
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Всего в июле поставки урана из России в Бразилию достигли $84,5 млн, что в 168 раз превышает июньские поставки в $504 тыс. В сравнении с июлем 2025 года рост составил 172 раза с $492 тыс.Агентство отмечает, что ежемесячные поставки урана как правило составляют несколько сотен тысяч долларов. А отметку в миллион бразильский импорт в последний раз преодолел в августе 2025 года ($28,8 млн).В результате Россия в июле стала первой среди поставщиков урана Бразилии. Месяцем ранее, как и год назад, РФ располагалась на пятом месте, уступая первые четыре места США ($2,9 млн), Аргентине ($2,5 млн), Италия ($1,5 млн) и Германия ($994 тыс).Также отмечается, что поставки мяса крупного домашнего скота и птицы из Бразилии в Россию в июле выросли на 64% по сравнению с июнем — до $66,5 млн.В конце июля агентство Bloomberg писало, что атомная промышленность Соединённых Штатов по-прежнему сильно зависит от Москвы - Пятая часть электричества США производится за счет России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, бразилия, уран, атомная энергетика, экспорт, импорт, сша, аргентина, италия, германия, торговля, международные отношения, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, Бразилия, уран, атомная энергетика, экспорт, импорт, США, Аргентина, Италия, Германия, торговля, международные отношения, Мир без границ
Бразилия в июле закупила у России рекордный объём урана
02:42 11.08.2026 (обновлено: 02:43 11.08.2026)
Бразилия в июле этого года импортировала из России максимальный объём урана с 1997 года (более ранние данные не раскрываются). Об этом со ссылкой на бразильскую статистическую службу в ночь на 11 августа сообщает РИА Новости
Всего в июле поставки урана из России в Бразилию достигли $84,5 млн, что в 168 раз превышает июньские поставки в $504 тыс. В сравнении с июлем 2025 года рост составил 172 раза с $492 тыс.
Агентство отмечает, что ежемесячные поставки урана как правило составляют несколько сотен тысяч долларов. А отметку в миллион бразильский импорт в последний раз преодолел в августе 2025 года ($28,8 млн).
В результате Россия в июле стала первой среди поставщиков урана Бразилии. Месяцем ранее, как и год назад, РФ располагалась на пятом месте, уступая первые четыре места США ($2,9 млн), Аргентине ($2,5 млн), Италия ($1,5 млн) и Германия ($994 тыс).
Также отмечается, что поставки мяса крупного домашнего скота и птицы из Бразилии в Россию в июле выросли на 64% по сравнению с июнем — до $66,5 млн.
В конце июля агентство Bloomberg писало, что атомная промышленность Соединённых Штатов по-прежнему сильно зависит от Москвы - Пятая часть электричества США производится за счет России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.