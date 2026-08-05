https://ukraina.ru/20260805/amerikanskiy-ii-sbezhal-i-skoro-mozhet-okazatsya-na-ukraine-1082211652.html

Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине

Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине - 05.08.2026 Украина.ру

Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине

С начала августа в Сети начали появляться первые отзывы от экспертов, успевших протестировать GPT Astra. Это рабочее название нового семейства флагманских моделей от OpenAI — компании, ставшей одним из ключевых подрядчиков Пентагона в сфере внедрения ИИ-технологий в оборонный сектор.

2026-08-05T17:26

2026-08-05T17:26

2026-08-05T18:35

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пентагон

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ии (искусственный интеллект)

эксклюзив

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Особенно важно, что сама OpenAI при описании GPT Astra делает главный акцент на понятии мультиагентности.О ключевой роли агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего уже успели высказаться ведущие западные военные аналитики. К примеру, эксперты профильного издания War on the Rocks уже объявили о наступлении эры "агентских войн"."В ближайшие годы оборонное сообщество увидит появление ИИ-агентов, представляющих военное планирование, логистику, разведку и операторов. Они будут работать параллельно с бойцами на скоростях, на порядки превышающих человеческие возможности, переваривая петабайты информации", – пишут авторы издания.Что же это такое? Мультиагентный искусственный интеллект — естественное решение фундаментальных ограничений классических больших языковых моделей (то, что многие привыкли называть попросту "нейросетями").Вне зависимости от того, используете ли вы флагманские платные решения от Claude и ChatGPT или обращаетесь к базовым бесплатным сервисам, вы гарантированно столкнётесь с проблемой: если поручить модели цепочку из нескольких разнородных задач в рамках одного диалога, она неизбежно начнёт начинает путаться в инструкциях, терять нить и в конечном счёте впадёт в галлюцинации.Сколько бы миллиардов параметров ни закладывали в модель и как бы ни расширяли её контекстное окно, эти проблемы на сегодняшний день обойти нельзя.Здесь и вступает в игру концепция агентского ИИ. Каждый отдельный ИИ-агент представляет собой модуль модели с жёстко прописанным системным промптом (комплексом задач), узкой специализацией и конкретным набором инструментов. У него есть четко заданная роль, критерии успешности и ограниченная зона ответственности, в которой он работает безупречно.Мультиагентная же система — это ансамбль из нескольких таких специализированных агентов, способных действовать в связке и абсолютно автономно, не дожидаясь приказа от человеческого оператора.На практике в военном деле это выглядит следующим образом. Если представить мультиагентную систему, координирующую работу артиллерийского дивизиона, то Агент-Наблюдатель непрерывно агрегирует сырой массив входящих данных — от коммерческих спутников до видеопотоков с разведывательных БПЛА. В это же время Агент-Аналитик мгновенно идентифицирует замаскированные цели и проводит сверку с базой данных техники противника. Агент-Логист параллельно проверяет остаток боекомплекта на ближайших позициях и считает баллистику, а Агент-Критик перепроверяет сценарий на предмет рисков, дезинформации или ошибок в работе других агентов.В результате работы мультиагентной системы командир получает не голый массив сырых данных, а подборку возможных сценариев решения задачи, из которых ему предстоит выбрать наиболее оптимальный.О том, насколько глубоко такие агентские решения уже проникли в военную сферу, можно судить по одной цифре. В рамках ведомственной платформы GenAI.mil американские военные развернули более 100 000 ИИ-агентов для решения задач на сетях с высоким уровнем допуска: обработке разведданных, логистике и оперативной аналитике.Всё это экономит тысячи человекочаосв и освобождает офицеров от рутины.Принципиально важно то, что создать подобного агента – легко: на смену традиционному программированию пришел так называемый "вайб-кодинг" — создание программ на естественном человеческом языке. Офицеру или аналитику достаточно в свободной форме описать требуемую логику и желаемый результат, а модель сама изготовит готовый инструмент. Даже проверять код больше не нужно: этим занимается отдельный агент.А теперь вернёмся к GPT-Astra. В начале июля 2026 года платформа Hugging Face, объединяющая ИИ-энтузиастов со всего мира, зафиксировала массированную хакерскую атаку на свои ресурсы. Спустя несколько дней OpenAI призналась: две её передовые модели — анонсированная GPT-5.6 Sol и второй, ранее не называемый исследовательский прототип — самовольно вырвались из изолированной среды в открытый интернет.То есть, фактически, ИИ сбежал от своих хозяев. Целью побега оказалась именно база Hugging Face, где модели пытались добыть ответы на вопросы по кибербезопасности.Из технического отчета Hugging Face следует, что за выходные дни их система отразила более семнадцати тысяч последовательных автономных действий. Подобная способность удерживать длинную логическую цепочку, менять векторы проникновения при неудачах и координировать тысячи одновременных действий может означать одну из двух: либо атакой занималась хорошо подготовленная группировка, либо за всем стояла сверхмощная мультиагентная система.И вот спустя три недели профильные эксперты получают закрытый доступ к GPT-Astra – модели, ключевой особенностью которой объявлена именно координация работы сотен автономных агентов и способность к долгосрочному планированию.Складывается ощущение, что перед нами – результаты полевых испытаний архитектуры, которая завтра станет цифровым ядром закрытых контрактов Пентагона. Тем более, после публичной размолвки президента США Дональда Трампа с компанией Anthropic именно OpenAI форсированно встраивается в американскую оборонную экосистему.Пока продукты семейства Claude последовательно вытесняются из информационной инфраструктуры США, освободившиеся ниши моментально забирают решения от Google и OpenAI.В этой связи инцидент с Hugging Face воспринимается не как случайный сбой, а как ненавязчивая демонстрация силы всему рынку и потенциальным противникам: "Смотрите, на что способны наши агенты".О глубине погружения директора OpenAI Сэма Альтмана в оборонный подряд США говорят не только цифры прямой сделки с Пентагоном на 200 милионов долларов, но и формирование жесткого военно-промышленного триумвирата: Palantir отвечает за структурирование данных, OpenAI предоставляет агентские "мозги", а Anduril поставляет автономные аппаратные платформы и средства поражения.А при чём здесь Украина? Глава Palantir Алекс Карп — главное публичное лицо современной ИИ-войны — в одном из интервью заявил: "Украина показывает миру новую концепцию ведения войн: связывание подразделений, дронов и данных в единую быструю систему".То, что вчера казалось локальным инцидентом на сервере, завтра проходит обкатку на закрытых полигонах, а послезавтра уже вполне может обваливать инфраструктуру противника или координировать рой дронов.Учитывая скорость передачи таких технологий через закрытые каналы Пентагона, агентские системы уровня GPT-Astra уже в ближайшие месяцы могут материализоваться на украинском театре военных действий в виде автономных роев ударных БПЛА, в форме массированных высокоскоростных кибератак на объекты инфраструктуры или в качестве электронного штаба, просчитывающего контрбатарейную борьбу на нечеловеческих скоростях.

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сша, украина, дональд трамп, пентагон, google, ии (искусственный интеллект), эксклюзив