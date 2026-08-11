https://ukraina.ru/20260811/britanskiy-agent-nosovich-raskryl-kak-london-gotovit-zaluzhnomu-kreslo-prezidenta-ukrainy-1082370510.html

"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины

"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины - 11.08.2026 Украина.ру

"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины

Бывший главком ВСУ Залужный, скептически оценивший боевой потенциал НАТО, действует как "британский агент", которого Лондон готовит на замену Зеленскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T05:45

2026-08-11T05:45

2026-08-11T05:45

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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный недавно публично скептически оценил боевой потенциал НАТО, сказав, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений. Отвечая на вопрос о целях выступления Залужного, эксперт заявил, что склоняется к версии о скрытом призыве к урегулированию. По мнению политолога, бывший главком призывает к урегулированию, а не требует новых вооружений. "Я склоняюсь к первому варианту, потому что второй вариант предполагает неадекватное требование к Западу пожертвовать еще и "Томагавки" или направить Шестой флот США к берегам Одессы. А Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – пояснил Носович.Эксперт назвал Залужного креатурой Великобритании, отметив, что он не случайно был направлен послом в Лондон. По словам политолога, экс-главком ВСУ является самым очевидным кандидатом на замену Зеленскому и по данным соцопросов гарантированно побеждает всех других кандидатов во втором туре.Носович также допустил, что Залужный говорит под диктовку или по совету британских кураторов, поскольку Лондон готовит его в президенты для сохранения антироссийского режима, возникшего в Киеве после Майдана 2014 года."За Залужным нет шлейфа пораженчества. Его выступление в качестве посланца мира... это сильный ход. Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.

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