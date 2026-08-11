"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины - 11.08.2026 Украина.ру
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"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины
"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины - 11.08.2026 Украина.ру
"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины
Бывший главком ВСУ Залужный, скептически оценивший боевой потенциал НАТО, действует как "британский агент", которого Лондон готовит на замену Зеленскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T05:45
2026-08-11T05:45
новости
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валерий залужный
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владимир зеленский
украина.ру
выборы
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный недавно публично скептически оценил боевой потенциал НАТО, сказав, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений. Отвечая на вопрос о целях выступления Залужного, эксперт заявил, что склоняется к версии о скрытом призыве к урегулированию. По мнению политолога, бывший главком призывает к урегулированию, а не требует новых вооружений. "Я склоняюсь к первому варианту, потому что второй вариант предполагает неадекватное требование к Западу пожертвовать еще и "Томагавки" или направить Шестой флот США к берегам Одессы. А Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – пояснил Носович.Эксперт назвал Залужного креатурой Великобритании, отметив, что он не случайно был направлен послом в Лондон. По словам политолога, экс-главком ВСУ является самым очевидным кандидатом на замену Зеленскому и по данным соцопросов гарантированно побеждает всех других кандидатов во втором туре.Носович также допустил, что Залужный говорит под диктовку или по совету британских кураторов, поскольку Лондон готовит его в президенты для сохранения антироссийского режима, возникшего в Киеве после Майдана 2014 года."За Залужным нет шлейфа пораженчества. Его выступление в качестве посланца мира... это сильный ход. Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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новости, лондон, россия, сша, валерий залужный, александр носович, владимир зеленский, украина.ру, выборы, президентские выборы, выборы на украине, нато, вооружения, главные новости, главное, война, война на украине, сво, новости сво, новости сво россия, британия
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"Британский агент": Носович раскрыл, как Лондон готовит Залужному кресло президента Украины

05:45 11.08.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Бывший главком ВСУ Залужный, скептически оценивший боевой потенциал НАТО, действует как "британский агент", которого Лондон готовит на замену Зеленскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный недавно публично скептически оценил боевой потенциал НАТО, сказав, что Россия нашла противодействие почти всем видам натовских вооружений.
Отвечая на вопрос о целях выступления Залужного, эксперт заявил, что склоняется к версии о скрытом призыве к урегулированию. По мнению политолога, бывший главком призывает к урегулированию, а не требует новых вооружений.
"Я склоняюсь к первому варианту, потому что второй вариант предполагает неадекватное требование к Западу пожертвовать еще и "Томагавки" или направить Шестой флот США к берегам Одессы. А Залужный в отличие от Зеленского адекватен", – пояснил Носович.
Эксперт назвал Залужного креатурой Великобритании, отметив, что он не случайно был направлен послом в Лондон. По словам политолога, экс-главком ВСУ является самым очевидным кандидатом на замену Зеленскому и по данным соцопросов гарантированно побеждает всех других кандидатов во втором туре.
Носович также допустил, что Залужный говорит под диктовку или по совету британских кураторов, поскольку Лондон готовит его в президенты для сохранения антироссийского режима, возникшего в Киеве после Майдана 2014 года.
"За Залужным нет шлейфа пораженчества. Его выступление в качестве посланца мира... это сильный ход. Британцы умеют в мягкую силу и политические технологии выдвижения своих лидеров", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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