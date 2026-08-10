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Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет

Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет - 10.08.2026 Украина.ру

Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет

Путь Сербии в Евросоюз похож на сказку, только наоборот. На этом пути сербы должны пройти ряд ритуальных унижений, вплоть до признания независимости Косово. А их действующий президент Александр Вучич вместо того, чтобы постараться обрести волшебных помощников, делает все, чтобы потерять и тех, кто у него все еще есть

2026-08-10T20:05

2026-08-10T20:05

2026-08-10T20:06

эксклюзив

сербия

александр вучич

владимир зеленский

украина

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Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского 8 августа в Белград — один из этапов этого пути.В столицу Сербии Зеленский с визитом приехал впервые. Что примечательно, единственным официальным итогом этого символического вояжа стало подписание меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства. В ходе переговоров с Вучичем он обсудил темы экономического и энергетического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи Украине со стороны Сербии, а также взаимодействия в процессе присоединения обеих стран к Евросоюзу.Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Вучич уточнил, что вопросы военного сотрудничества не находились в повестке дня. "Сейчас не до этого, а после войны — возможно, удастся поговорить", – сказал он. При этом Вучич отметил, что в Сербии в сентябре открывается фабрика дронов, соучредителями которой являются израильтяне. На церемонию открытия предприятия он пригласил украинскую сторону, у которой, по его словам, колоссальный опыт в этой области.И вообще, если судить по официальным заявлениям, Вучич и Зеленский не поднимали в ходе переговоров никаких новых тем. Что касается Вучича, главный упор в ходе пресс-конференции он сделал на том, что Сербия благодарна Украине за то, что она не признала независимость Косово, и что страны поддерживают друг друга на пути евроинтеграции. Зеленский был в стандартном репертуаре: он злоупотребил вниманием журналистов для того, чтобы пожаловаться на нехватку ракет, выпрашивать у Европы денег на развитие военной промышленности и похвастаться тем, что от Сербии Украина получит 2 млн евро на сферу энергетики. Деньги как-никак.Однако ответ на вопрос, почему Зеленский именно сейчас приезжал в Белград, если с Вучичем он уже встречался в середине июля в Киеве на полях саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", так и остался за кадром.По мнению большинства сербских и российских политологов, столь поспешный визит Зеленского в Сербию был организован под прямым давлением Евросоюза. Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, но при этом ее население в большинстве своем пророссийски ориентировано. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в марте 2022 года в Белграде прошел первый в Европе массовый митинг в поддержку СВО.Официальный Белград тем временем выступает за защиту территориальной целостности Украины и не признает Крым российским, обосновывая свою позицию ситуацией вокруг южного сербского края Косово и Метохия, в котором в 2008 году албанские сепаратисты при поддержке Запада объявили о выходе из состава Сербии. Таким образом сербские власти демонстрируют, что их позиция по отношению к Украине сходится с общеевропейским внешнеполитическим курсом.Параллельно с этим официальный Белград не присоединился к антироссийским санкциям, оправдывая свою позицию тем, что народ Сербии в своей недавней истории сталкивался с экономическими санкциями Запада и их последствиями. Сербия осталась единственным кандидатом на вступление в ЕС, который не следует общему европейскому внешнеполитическому курсу в части соблюдения экономических санкций против РФ.В условиях жесткой конфронтации между Россией и Евросоюзом такая двойственная позиция все еще оставляет сербским властям возможность оставаться на европейском пути, пользуясь при этом поддержкой России, прежде всего в сфере международной политики и энергетики.Однако поле действия для дипломатии Вучича все больше сужается, так как для продвижения Сербии на пути к ЕС брюссельская бюрократия требует от Белграда безоговорочного следования внешнеполитическому курсу объединения, особенно в той части, которая касается России.Внутриполитическая ситуация в Сербии тоже складывается не в пользу Вучича: в стране почти два года проходят массовые уличные протесты против действующих властей. Точкой отсчета считается трагедия в городе Нови-Сад, которая произошла в октябре 2024 года. Тогда с фасада только что отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился бетонный навес. Погибли 16 человек.После трагедии на улицах больших городов Сербии начались протесты против коррупции. Возникло студенческое движение, которое недовольные политикой правительства Вучича ассоциируют с силой, способной привести к положительным переменам в государстве. По опросам общественного мнения, кандидаты, которых на выборах поддержит студенческое движение, имеют все шансы составить реальную конкуренцию правящей Сербской прогрессивной партии Вучича.Евросоюз сначала критиковал, а потом стал поддерживать студенческое движение. Для Вучича, который находится в конце своего второго президентского срока, крайне нежелательно было бы, если бы Евросоюз на предстоящих выборах поддержал не его партию, а политическую силу, предложенную студентами. Тем более до истечения президентских полномочий он планирует уйти в отставку и баллотироваться на пост премьер-министра. Без поддержки Евросоюза и при наличии политической конкуренции реализация его планов окажется под вопросом.Поэтому визит Зеленского в Белград можно рассматривать как попытку Вучича обеспечить политическое будущее для себя и своей партии. Для Евросоюза это очередное ритуальное унижение сербов, такое как отказ от Косово или развитие военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, который в 1999 году совершил против них военную агрессию.Для самого Зеленского это такая извращенная возможность почувствовать собственную значимость. Ведь он приехал не абы куда, а в страну, население которой традиционно считает Россию своим главным другом и союзником. Но, кроме психотерапевтических, Зеленский мог преследовать и какие-то другие, весьма практичные цели.Здесь надо вернуться к теме военного сотрудничества, от которой в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции удачно открестился Вучич. Речь идет о том, что югославская оборонная промышленность создавалась по советским стандартам. Стопроцентная совместимость сербской военной продукции с теми системами, которые ВСУ применяют на фронте, делает сербские заводы привлекательными как для самой Украины, так и для тех, кто ее поддерживает.Отдельная тема – это открытие военных производств при участии иностранного капитала. Подобное сотрудничество ранее с лидером Сербии обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон. Сам Зеленский на полях одного из предыдущих саммитов "Украина — Юго-Восточная Европа" инициировал открытие совместных производств боеприпасов в странах Балкан.По словам Вучича, соучредителями фабрики по производству дронов в Сербии, которая открывается в сентябре, являются израильтяне. Однако остается вопрос, на какой рынок пойдет ее продукция и кто об этом будет принимать решения в первую очередь.***После визита Зеленского в Белград Вучич все-таки почувствовал потребность оправдаться перед собственными избирателями. Отвечая на вопрос немецкого журналиста, был ли этот визит согласован с Владимиром Путиным, президент Сербии заявил, что решения о том, с кем встречаться и о чем разговаривать, он принимает сам. При этом Вучич напомнил, что с Путиным он раньше встречался часто, не один, а несколько раз в год, и что Сербию и Россию связывает традиционная дружба.При этом сербский лидер похвалил личностные качества российского коллеги – по его словам, речь идет об интеллигентном и сильном человеке, который готов выслушать чужое мнение по различным вопросам.Хотя ряд местных экспертов считает, что визит Зеленского подорвал и так шаткую политическую позицию Вучича в собственной стране и что его шансы удержаться у власти после следующих выборов уменьшаются, президент Сербии ощущает себя довольно уверенно. С одной стороны, он усилил свои позиции в Брюсселе, с другой – не перешел красные линии, очерченные Москвой. Не исключено, что такой красной линией могло бы быть присоединение Сербии к антироссийским санкциям, но Вучич на это решится в последнюю очередь.

https://ukraina.ru/20260806/zaluzhnyy-gromit-glavnye-mify-kieva-i-reytingi-zelenskogo-1082237386.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, владимир зеленский, украина